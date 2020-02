OTTAWA, 28 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA annonce la troisième édition de son Camp d’été Explore l’aviation, qui aura lieu en août 2020.



Proposant aux adolescents de partout au pays une expérience exceptionnelle, ce camp toutes dépenses payées d’une semaine permet de découvrir les gens, les endroits et les technologies qui distinguent la société de navigation aérienne civile du Canada, NAV CANADA.

Les participants verront d’eux-mêmes le quotidien des parties prenantes d’un système qui gère 3.3 millions de mouvements d’aéronefs par année, comme les contrôleurs de la circulation aérienne, les spécialistes de l’information de vol, les technologues en électronique et les ingénieurs.

Le Camp d’été Explore l’aviation est basé au CENTRE NAV à Cornwall, en Ontario, et prévoit des expéditions d’un jour à Montréal et à Ottawa.

Il est réservé aux élèves de partout au Canada qui entreront en 4e secondaire ou en 10e année en septembre 2020. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 8 mars 2020.

Pour soumettre une candidature ou en appendre plus sur le camp pour jeunes hommes et celui pour jeunes filles, visitez le www.navcanada.ca/campdete .

« Inscrivez-vous. Au début, je n’étais certaine de ma décision, mais j’ai finalement vécu une des plus belles semaines de ma vie. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis autant amusée. Ce fut une expérience remarquable. Vraiment, inscrivez-vous! »

« Ce qui m’a le plus intéressée, c’était les différents volets de ce milieu. On disait “voilà le pilote, voilà la personne dans la tour”, mais il y a tellement d’autres acteurs dans le système et tellement de possibilités. J’ai l’impression que toutes les portes me sont ouvertes. »

​​À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

