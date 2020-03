COMUNICATO STAMPA 28 FEBBRAIO 2020

Italeaf: Iscrizione presso il Registro delle imprese dell’atto di fusione per incorporazione di Softeco Sismat Srl in TerniEnergia SpA

·Aggiornamento del calendario eventi societari di TerniEnergia: management presentation webinar 4 marzo 2020 alle ore 18.00

TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf - facendo seguito a quanto comunicato in data 30 ottobre 2019, 3 dicembre 2019 e in data 20 febbraio 2020 – comunica che, in data odierna, è stato iscritto presso i Registri delle Imprese di Terni e Genova l'Atto di fusione per incorporazione di Softeco Sismat Srl in TerniEnergia Spa, stipulato in data 20 febbraio 2020.

Ai sensi dell’atto di fusione, la stessa diverrà efficace dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima iscrizione dell’atto al competente Registro delle imprese, quindi dal 1 marzo 2020 (la “Data di Efficacia della Fusione”), ma le attività di Softeco saranno imputate al bilancio di TerniEnergia con decorrenza 1 gennaio 2020. Dallo stesso giorno decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

Si rende noto, inoltre, che in linea con le misure di contenimento del rischio da contagio di coronavirus adottate dal Governo e dalle altre autorità, è stato annullato l’evento di presentazione della fusione tra TerniEnergia e Softeco programmato al Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano per il prossimo 3 Marzo 2020 alle ore 11.00. La Società organizzerà comunque un WEBINAR in data mercoledì 4 marzo alle ore 18.00 sulla piattaforma http://www.investors-mag.it .

Parteciperanno: Stefano Neri (Presidente e Ad), Laura Bizzarri (Consigliere delegato), Massimo Mannori (Direttore generale), Stefano Bianchi (R&I Manager).

Per iscrizioni: https://attendee.gotowebinar.com/register/1993725048594916365

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società: www.italeaf.com .

Italeaf S.p.A. è tenuta a rendere pubbliche queste informazioni ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato UE. Tali informazioni sono state fornite per la pubblicazione, attraverso i referenti di seguito indicati, alle ore

16.00 CET del 28 Febbraio 2020.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 5030 1550, email: ca@mangold.se è il Certified Adviser di Italeaf SpA su Nasdaq First North.

Per maggiori informazioni:

Claudio Borgna CFO – Italeaf S.p.A.

E-mail: borgna@italeaf.com

Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.

Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, e a Milano. La società controlla la smart energy company TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata e Italeaf RE, società immobiliare. Italeaf detiene, inoltre, tra le altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica verde e del cleantech.

Allegato