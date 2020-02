PLATTSBURGH, N.Y., 28 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Bus, chef de file dans la fabrication d’autobus urbains en Amérique du Nord, commence l’année 2020 en force avec la conclusion d’un important contrat auprès de la New York State Metropolitan Transportation Authority (MTA).



Nova Bus se voit ainsi confier une commande de 165 autobus hybrides de 40 pieds dotés d’un système de propulsion de BAE Systems, avec une option d’achat de 126 autres autobus hybrides et de 209 autobus à moteur diesel, pour une commande totale potentielle de 500 véhicules. Les échéanciers de livraison avantageux de Nova Bus et le contenu local new-yorkais dans la fabrication de ses autobus hybrides sont des facteurs de satisfaction pour les clients de l’entreprise, et ils ont certainement joué un rôle dans la décision de la MTA. Les premiers modèles d’essai seront prêts en mai 2020, et la livraison principale commencera en décembre 2020 pour se terminer en 2021.

« Après le lancement de notre nouvel autobus électrique LFSe+ l’automne dernier, nous n’aurions pu imaginer un meilleur scénario pour commencer 2020. Ce nouveau modèle d’autobus à grande autonomie entièrement électrique est propulsé par les technologies éprouvées que sont le moteur à traction et les dispositifs d’électronique de puissance de BAE Systems, un important acteur économique dans l’État de New York. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le gouverneur Cuomo pour son soutien au secteur du transport en commun dans l'État de New York au cours des dernières années », déclare Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus. « C’est pour nous un immense honneur d’avoir obtenu encore une fois la confiance de la MTA pour la fabrication de ses autobus. Nous sommes fiers de notre apport à l’économie de l’État de New York, et nous croyons que c’est ce qui explique, en plus de notre fiabilité reconnue, que nous avons remporté ce contrat ».

« Je suis fière de souligner le succès de Nova Bus et de son rayonnement dans l’État de New York et à l’international », indique Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie. « Ce contrat d’envergure auprès du New York State Metropolitan Transportation Authority (MTA), le réseau de transport le plus important en Amérique du Nord, en témoigne. Nova Bus est un chef de file en matière de transports collectifs durables et ses succès aux États-Unis contribuent au maintien d’emplois de qualité à son siège social de Saint-Eustache et à son usine de Saint-François-du-Lac. La Délégation générale du Québec à New York a d’ailleurs collaboré activement avec Nova Bus ces dernières années contribuant ainsi à ses succès sur le territoire américain. Cette commande confirme la position du Québec comme un partenaire de choix dans les efforts du continent en matière de décarbonisation. »

« Pour Nova Bus et l’équipe dynamique de son usine de Plattsburgh, cette excellente nouvelle est la façon rêvée de commencer la nouvelle année », affirme la sénatrice Betty Little. « Chaque fois que je suis à New York, je remarque le rôle déterminant que joue notre région pour les systèmes de transport en commun du sud de l’État. Cette commande d’envergure témoigne assurément de toute la confiance qu’a l’autorité du transport en commun de New York envers un produit fabriqué juste ici par l’équipe dévouée de Nova Bus. C’est donc une nouvelle qui m’enchante au plus haut point et dont je suis très fière. »

« Une fois de plus, la MTA a choisi de se tourner vers le nord de l’État en octroyant à Nova Bus un contrat pour une commande pouvant atteindre 500 autobus », souligne le député Billy Jones (démocrate, Plattsburgh). « Les autorités du sud de l’État de New York souhaitent offrir à leurs résidents des modes de transport plus écologiques, et elles se tournent vers les entreprises du nord de l’État pour répondre à ce besoin. Il s’agit d’une immense victoire pour notre région, dans un contexte où notre grappe industrielle spécialisée redouble d’innovation pour répondre aux besoins de l’industrie du transport. J’ai bon espoir que cette annonce sera porteuse de prospérité pour notre région ».

« Voilà une nouvelle réjouissante qui permet à Nova Bus et à notre grappe de fabrication d’équipement de transport de démarrer l’année sur une excellente note », affirme Garry Douglas, président de la chambre de commerce du nord de l’État de New York. « D’autant plus que Prevost a aussi reçu il y a peu de temps une importante commande d’autobus. Nova Bus mérite entièrement la place importante qu’elle s’est taillée dans le marché américain de l’autobus depuis son implantation ici il y a 10 ans à peine, et la qualité de son travail lui permet d’être un partenaire de confiance de clients majeurs comme la MTA. Chaque représentant que nous invitons à l’usine en repart impressionné et nous témoigne son soutien. Étant donné que Nova Bus entend continuer à fabriquer chez nous des autobus électriques pour répondre à l’évolution du marché américain, nous nous attendons à ce que ce partenariat s’inscrive dans le long terme. Nous souhaitons remercier Nova Bus et, il va sans dire, la MTA, mais aussi le gouverneur Andrew Cuomo, la sénatrice Betty Little et le député Billy Jones pour leur détermination à promouvoir les investissements en transport collectif dans notre État et à soutenir notre grappe industrielle de fabrication d’équipement de transport. Continuons le bon travail! »

