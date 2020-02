SBA valdomos tekstilės įmonių grupės „Utenos trikotažas“ konsoliduoti pardavimai 2019 m. sudarė 30,79 mln. Eur – kiek daugiau nei ankstesniais metais, kai pardavimų pajamos siekė 30,46 mln. eurų. „Utenos trikotažo“ bendrovė išlaikė ankstesnių metų pardavimų apimtis ir per 2019 m. uždirbo 26,98 mln. Eur pajamų. Funkcinių-techninių drabužių gamintoja „Šatrija“ fiksavo 9,1 % pajamų augimą ir per metus realizavo produkcijos už 3,69 mln. eurų. Pernai „Utenos trikotažo“ grupė uždirbo 0,759 mln. Eur pelno prieš mokesčius. Grupės EBITDA rodiklis 2019 m. siekė 1,717 mln. Eur arba 15,5 % mažiau nei 2018 metais. Pokyčiai eksporto rinkose Bendras grupės eksportas pernai sudarė 79,8 % visų grupės pajamų. Pagrindiniame „Utenos trikotažo“ eksporto regione – vokiškai kalbančiose šalyse – pardavimai augo 21 %, Skandinavijos šalyse užsakymų apimtys sumažėjo 32,7 %. Lietuvoje grupės produkcijos realizuota 8,4 % daugiau nei 2018 metais. „Po tris metus iš eilės fiksuoto dviženklio augimo, pernai „Utenos trikotažas“ susidūrė su lėtėjančios Europos ekonomikos padariniais, kurie lėmė mažesnes užsakymų apimtis ir pokyčius užsakomosios gamybos eksporto rinkose. Tačiau dėka naujų technologinių sprendimų pavyko reikšmingai sustiprinti pozicijas pagrindiniame eksporto regione – vokiškai kalbančiose šalyse. Paskutinį ketvirtį pasiektas dviženklis eksporto augimas padėjo kompensuoti praradimus Skandinavijos rinkoje ir išlaikyti 2018 m. pajamų lygį“, – sako „Utenos trikotažo“ generalinis direktorius Petras Jašinskas. Pasak P. Jašinsko, šiemet prioritetinės sritys nesikeičia – „Utenos trikotažas“ ir toliau stiprins pozicijas aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos gamyboje. „Šiemet sieksime nuosekliai didinti pajamas ir veiklos pelningumą, pastangas telkdami į tai, ką labiausiai vertina sėkmingai veikiantys užsakovai: naujų medžiagų vystymo technologijas, gamybos lankstumą ir greitį, lyderystę tvarios gamybos srityje“, – priduria P. Jašinskas. Augo nuosavi prekių ženklai Nuosavų prekinių ženklų – UTENOS ir ABOUT – augimą lėmė sėkmingai vystoma elektroninė prekyba ir augantis fizinių parduotuvių tinklas. Šios produkcijos pardavimų apimtys per 2019 m. augo 4,7 proc. iki 4 mln. eurų. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje veikė 19 firminių „Utenos trikotažo“ parduotuvių, kurių dauguma yra valdomos franšizės pagrindu. „Utenos trikotažo“ kuriamas prekių ženklas „About“ pernai atvėrė duris į prestižines prekybos vietas visame pasaulyje – prekybos centrus „KaDeWe“ (Vokietija), „Le Bon Marche“ (Prancūzija), „Shinsegae“ (Pietų Korėja), „Need Supply Co“ (JAV) ir prabangios mados elektroninės prekybos platformą „Matchesfashion“. Už tvarią gamybą – tarptautiniai įvertinimai Bendrovė „Utenos trikotažas“ šiuo metu yra vienintelė visame pasaulyje, atitinkanti aplinkosaugos organizacijos „Greenpeace“ tekstilės gamybos standartą. Lietuvos įmonė taip pat tapo ir vienintele organizacijos gamybos partnere globaliu mastu – Utenoje pradėta naujos „Greenpeace“ kolekcijos gamyba. Prestižiniuose tarptautiniuose verslo apdovanojimuose „European Business Awards 2019“ SBA grupės bendrovė „Utenos trikotažas“ pripažinta nacionaline nugalėtoja socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos kategorijoje. Nacionaliniais nugalėtojais tampa tik pačios stipriausios Europos įmonės, kuriančios reikšmingas inovacijas, demonstruojančios nepriekaištingą verslo etiką ir vykdančios sėkmingą veiklą. Pernai iš daugiau kaip 120 000 konkurse dalyvavusių įmonių nacionalinėmis nugalėtojomis tapo 364 Europos verslo lyderiai. Apie bendrovę „Utenos trikotažas“ – didžiausia ir viena moderniausių tekstilės gamintojų Vidurio ir Rytų Europoje. Be užsakomosios gamybos bendrovė valdo du mažmeninės prekybos prekių ženklus – UTENOS ir ABOUT. „Utenos trikotažo“ įmonių grupei taip pat priklauso bendrovės „Šatrija“, „Gotija“ bei „Mrija“ (Ukraina). 92,31 proc. „Utenos trikotažo“ akcijų paketą valdo SBA grupė. SBA grupė yra viena didžiausių Lietuvoje. Be tekstilės ji veikia baldų gamybos ir NT sektoriuose. SBA baldų gamybos sektoriui priklauso minkštųjų baldų gamintoja „Kauno baldai“, taip pat „SBA baldų kompanija“, valdanti 5 gamybos įmones: „Klaipėdos baldus“, „Šilutės baldus“, „Germaniką“, „Visagino liniją“, „Mebelain“. SBA taip pat priklauso NT inovacijų bendrovė „Urban Inventors“, plėtojanti verslo slėnį „Green Hall“ Vilniuje ir BLC verslo centrą Kaune, taip pat investicijų valdymo bendrovė „Capitalica Asset Management“, kuri Kaune valdo verslo centrą „Kauno Dokas“, Vilniuje – „135“ ir plėtos modernių biurų kompleksą „Verde“ Rygos Skanste rajone, netoli miesto centro. SBA pernai įsigijo robotikos sprendimus siūlančią bendrovę „Robotex“ ir įsteigė įmonę „SBA Modular“, kuri numato gaminti modulinius daugiaaukščius namus. SBA grupėje dirba apie 5000 žmonių. Daugiau informacijos: Petras Jašinskas, AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius M.: 8 659 03 798 E.: petras.jasinskas@ut.lt





