February 28, 2020 11:45 ET

February 28, 2020 11:45 ET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 28 février 2020 – 17:45

L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

PRODUIT DES ACTIVITES 2019 : + 9,4%





Hausse des revenus 1 de 22% au 4 ème trimestre 2019 lié à la croissance du chiffre d’affaires locatif de matériels détenus en propre et des ventes

Hausse des revenus 1 de 9,4% sur l’ensemble de l’exercice 2019 à 169 millions d’euros, (+6,3% à devises et périmètres constants 2 )

Progression moyenne continue des revenus de 10%3 validant les orientations stratégiques du groupe

ANALYSE DES PRODUITS D’ACTIVITES

Le produit des activités du 4ème trimestre 2019 s’élève à 49,4 millions d’euros contre 40,5 millions d’euros au 4ème trimestre 2018, soit une progression de 22%.

Sur l’ensemble de l’exercice 2019, le produit des activités cumulées s’élève ainsi à 169 millions d’euros (164,2 millions d’euros à périmètre et devises constants), en hausse de 6,3% comparé à 2018.

Cette bonne performance s’appuie principalement sur la hausse de 11,2% du chiffre d’affaires locatif des matériels en propre (50,2 millions d’euros) et sur les ventes de matériels qui s’établissent à 32,2 millions d’euros (31 millions d’euros à périmètre et taux de change constants), contre 18,7 millions d’euros en 2018, notamment grâce aux opérations de négoce de conteneurs neufs et aux ventes de conteneurs d’occasion.

Produits des activités

(en milliers d’euros) T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 TOTAL T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 TOTAL Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 11 641 12 243 13 008 13 319 50 211 11 525 11 171 10 474 11 975 45 145 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 16 541 16 038 15 179 15 065 62 823 17 467 17 850 19 514 17 336 72 167 Prestations annexes (2) 4 594 4 876 5 726 6 615 21 811 3 474 3 678 4 724 5 352 17 228 Total activité locative 32 776 33 157 33 913 34 999 134 845 32 466 32 699 34 712 34 663 134 540 Ventes de matériels détenus en propre (3) 3 271 6 925 4 604 12 548 27 348 3 247 4 475 4 284 5 214 17 220 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs (3) 831 1 697 1 625 741 4 894 310 253 338 628 1 529 Total activité vente de matériels 4 102 8 622 6 229 13 289 32 242 3 557 4 728 4 622 5 842 18 749 Commissions de syndication et Autres plus-values (3) 389 449 8 1 076 1 922 323 655 267 7 1 252 Total Produits des activités 37 267 42 228 40 150 49 364 169 009 36 346 38 082 39 601 40 512 154 541

Les commissions de syndication et les plus-values non liées aux activités récurrentes s’élèvent à 1,9 million d’euros contre 1,3 million d’euros un an auparavant.

(1) La mise en œuvre de la nouvelle norme IFRS 16 n'a pas eu d'impact significatif sur la présentation du produit des activités.

(2) Les prestations annexes incluent l’activité d’affrètement pour l’activité Barges Fluviales et les produits des services associés à la location des matériels (transport, manutention, réparation, etc.).

(3) Les ventes de matériels appartenant au groupe à des clients utilisateurs sont enregistrées pour l'intégralité du prix de cession sur la ligne Ventes de matériels. La marge ou plus-value réalisée s'obtient en déduisant le coût d'achat des ventes.

Les ventes de matériels gérés pour le compte de tiers à des clients utilisateurs sont enregistrées pour leur marge (commission de vente) sur la ligne Ventes de matériels. Les autres plus-values sont les plus-values non liées aux activités récurrentes de cession de matériels.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Les revenus de la division Wagons de Fret s’élèvent à 61,1 millions d’euros contre 56,3 millions d’euros en 2018, en hausse de 8,5%.

Les revenus de l’activité locative progressent de 9,3% à 58,4 millions d'euros sur la période, grâce à la hausse des tarifs locatifs et à l’augmentation du taux d’utilisation (88,7% en moyenne contre 84,9% un an auparavant).

Les ventes de wagons diminuent mais les marges de syndication augmentent, notamment grâce à une opération de cession de wagons sur le 4ème trimestre à des investisseurs dont Touax conserve la gestion.

Les revenus de la division Barges Fluviales s’élèvent à 11,8 millions d’euros comparé à 14,5 millions d’euros sur 2018, année au cours de laquelle des barges avaient été cédées pour 2,1 millions d’euros. Les produits de l’activité locative diminuent à 11,7 millions d’euros principalement en raison du marché temporairement atone en Amérique du Sud.

Les revenus de la division Conteneurs s’élèvent à 81,8 millions d’euros sur l’année 2019 en progression de 7,1%.

La stratégie, relutive et créatrice de valeur, d’investissements sur le bilan, engagés au cours des 18 derniers mois, permet une croissance du chiffre d’affaires locatif en propre qui progresse de 53,5% à 7,6 millions d’euros (+ 45,5% à devises constantes). Le chiffre d’affaires des matériels détenus par les investisseurs est, comme anticipé, en retrait à 49 millions d’euros (46,4 millions d’euros à devises constantes) sous l’effet temporaire de la réduction de la flotte en gestion. Le taux d’utilisation moyen sur la période reste élevé à 97,1% ce qui démontre la bonne résilience des métiers de location dans un contexte de croissance mondiale plus faible.

Le dynamisme des opérations de négoce de conteneurs neufs et d’occasion génère une forte croissance des ventes de conteneurs qui s’élèvent à 16,6 millions d’euros au 31 décembre 2019 contre 8,1 millions d’euros en 2018, soit 105,5% de hausse. Les commissions de syndication sont stables à 0,4 million d’euros.

Le chiffre d’affaires de l’activité de vente de constructions modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » a plus que doublé sur 2019 pour atteindre 13,9 millions d’euros marquant ainsi le retournement de l’activité.

Produits des activités

(en milliers d’euros) T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 TOTAL T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 TOTAL Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 8 536 9 240 8 994 9 552 36 322 8 749 8 473 7 639 8 727 33 588 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 3 422 3 507 3 453 3 460 13 842 2 462 2 410 4 169 3 534 12 575 Prestations annexes (2) 1 437 2 141 1 965 2 676 8 219 1 565 1 777 1 584 2 331 7 257 Total activité locative 13 395 14 888 14 412 15 688 58 383 12 776 12 660 13 392 14 592 53 420 Ventes de matériels détenus en propre (3) 88 61 677 838 1 664 100 789 (229) 1 565 2 225 Total activité vente de matériels 88 61 677 838 1 664 100 789 (229) 1 565 2 225 Commissions de syndication 1 076 1 076 662 25 687 Wagons de Fret 13 483 14 949 15 089 17 602 61 123 12 876 14 111 13 188 16 157 56 332 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 1 523 1 650 1 644 1 410 6 227 1 833 1 658 1 504 1 483 6 478 Prestations annexes (2) 1 317 1 243 1 601 1 287 5 448 1 196 1 140 2 109 1 513 5 958 Total activité locative 2 840 2 893 3 245 2 697 11 675 3 029 2 798 3 613 2 996 12 436 Ventes de matériels détenus en propre (3) 42 106 148 1 020 1 020 25 2 065 Total activité vente de matériels 42 106 148 1 020 1 020 25 2 065 Barges Fluviales 2 882 2 893 3 245 2 803 11 823 4 049 2 798 4 633 3 021 14 501 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 1 558 1 331 2 356 2 339 7 584 901 1 001 1 300 1 737 4 939 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 13 119 12 531 11 726 11 605 48 981 15 005 15 440 15 345 13 802 59 592 Prestations annexes (2) 1 818 1 490 2 168 2 786 8 262 424 670 835 1 536 3 465 Total activité locative 16 495 15 352 16 250 16 730 64 827 16 330 17 111 17 480 17 075 67 996 Ventes de matériels détenus en propre (3) 1 833 3 009 3 416 3 425 11 683 1 436 1 809 1 692 1 599 6 536 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs (3) 831 1 697 1 625 741 4 894 310 253 338 628 1 529 Total activité vente de matériels 2 664 4 706 5 041 4 166 16 577 1 746 2 062 2 030 2 227 8 065 Commissions de syndication et Autres plus-values de cession (3) 389 (7) 8 390 309 5 9 (13) 310 Conteneurs 19 548 20 051 21 299 20 896 81 794 18 385 19 178 19 519 19 289 76 371 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 24 22 14 18 78 42 39 31 28 140 Prestations annexes (2) 22 2 (8) (134) (118) 289 91 196 (28) 548 Total activité locative 46 24 6 (116) (40) 331 130 227 688 Ventes de matériels détenus en propre (3) 1 308 3 855 511 8 179 13 853 691 1 877 1 801 2 025 6 394 Total activité vente de matériels 1 308 3 855 511 8 179 13 853 691 1 877 1 801 2 025 6 394 Autres plus-values de cession (3) 456 456 14 (12) 233 20 255 Divers & éliminations 1 354 4 335 517 8 063 14 269 1 036 1 995 2 261 2 045 7 337 Total Produits des activités 37 267 42 228 40 150 49 364 169 009 36 346 38 082 39 601 40 512 154 541 (1) La mise en œuvre de la nouvelle norme IFRS 16 n'a pas eu d'impact significatif sur la présentation du produit des activités.



(2) Les prestations annexes incluent l’activité d’affrètement pour l’activité Barges Fluviales et les produits des services associés à la location des matériels (transport, manutention, réparation, etc.).



(3) Les ventes de matériels appartenant au groupe à des clients utilisateurs sont enregistrées pour l'intégralité du prix de cession sur la ligne Ventes de matériels. La marge ou plus-value réalisée s'obtient en déduisant le coût d'achat des ventes.



Les ventes de matériels gérés pour le compte de tiers à des clients utilisateurs sont enregistrées pour leur marge (commission de vente) sur la ligne Ventes de matériels.



Les autres plus-values sont les plus-values non liées aux activités récurrentes de cession de matériels.





PERSPECTIVES

Le recentrage stratégique sur les trois métiers de la location longue durée de matériels de transport porte ses fruits et l’activité continue de se développer favorablement.

La croissance économique mondiale reste positive à 3,3% en 2020* ce qui devrait continuer à soutenir les activités de transport de marchandises et la demande locative en matériels.

Il est encore trop tôt pour déterminer les impacts du Coronavirus, bien que les analyses en cours laissent penser à une activité plus faible au premier trimestre 2020 avec un rattrapage sur la seconde moitié de l’année. Les activités de location longue durée sont normalement peu soumises aux fluctuations ponctuelles liées à des crises sanitaires.

*source FMI 20/01/2020

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

25 mars 2020 : Résultats annuels 2019 – Présentation SFAF

27 mars 2020 : Conférence téléphonique de présentation des résultats annuels

15 mai 2020 : Produit des activités 1er trimestre 2020

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00







1 Les revenus correspondent aux produits des activités qui enregistrent le chiffre d’affaires locatif, les ventes de matériels, les commissions de syndication et les autres plus-values.





2 A structure identique et basé sur les taux moyen de change 2018





3 TCAM = 10%





Pièce jointe