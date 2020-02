TORONTO, 28 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Continuing Education Students’ Association of Ryerson (CESEAR) et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCEE) tiendront une conférence de presse pour annoncer qu’elles interviendront dans l’action concernant la plus récente attaque de l’Université Ryerson contre l’autonomie du syndicat étudiant.



« L’autonomie est critique pour qu’un syndicat étudiant puisse représenter ses membres de manière efficace. L’Université Ryerson a tenté de porter atteinte à l’autonomie et à l’indépendance des syndicats étudiants par une démarche draconienne visant à mettre fin à l’entente de fonctionnement du syndicat étudiant », a affirmé Sofia Descalzi, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants.

« Ce n’est pas la première fois que des étudiantes et étudiants ont été confrontés à ce genre d’attaque mal conçue au Canada. La Fédération intervient pour s’assurer que tous les syndicats étudiants peuvent continuer de fonctionner sans entrave et rendre des comptes à leurs membres, sans être redevables à l’égard des administratrices et administrateurs universitaires », a ajouté Descalzi.

Des représentantes et représentantes de la Continuing Education Students’ Association of Ryerson et de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants seront présents.

QUOI : Conférence de presse pour annoncer une intervention dans l’action judiciaire entre l’Université Ryerson et un de ses syndicats étudiants

QUAND : le lundi 2 mars à 11 h

OÙ : Oakham Lounge, Student Centre (55, rue Gould, Toronto, ON)

QUI : Nicole Brayiannis, présidente de la Continuing Education Students’ Association of Ryerson (CESAR), et Sofia Descalzi, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants

La Continuing Education Students’ Association of Ryerson représente plus de 16 000 étudiantes et étudiants à temps partiel et d’éducation permanente à l’Université Ryerson.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants réunit plus de 500 000 étudiantes et étudiants collégiaux et universitaires ainsi que plus de 60 syndicats étudiants au pays, incluant celui de l’Université Ryerson.