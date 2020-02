Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2019 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.



Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2019 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2019. aasta puhaskasum 354 412 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,07877 eurot.

Seisuga 31.12.2019 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 193 388 eurot. Ühingu omakapital oli 2 143 461 eurot, mis moodustas 97,72% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 31.12.2019 31.12.2018 Raha 150 007 73 296 Nõuded ja ettemaksud 7 381 3 192 Käibevara kokku 157 388 76 488 Kinnisvarainvesteeringud 2 036 000 1 721 474 Põhivara kokku 2 036 000 1 721 474 AKTIVA KOKKU 2 193 388 1 797 962 Võlad ja ettemaksed 49 927 8 913 Lühiajalised kohustused kokku 49 927 8 913 Kohustused kokku 49 927 8 913 Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 2 299 020 2 299 020 Ülekurss 226 056 226 056 Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542 Jaotamata kahjum -669 157 -1 023 569 Omakapital kokku 2 143 461 1 789 049 PASSIVA KOKKU 2 193 388 1 797 962

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2019 12 kuud 2018 12 kuud Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud -11 621 -8 864 Brutokahjum -11 621 -8 864 Üldhalduskulud -23 501 -21 445 Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest 389 526 0 Muud äritulud 0 1 658 Ärikasum/-kahjum 354 404 -28 651 Neto finantstulu (-kulu) 8 2 PERIOODI PUHASKASUM/-KAHJUM 354 412 -28 649 PERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM 354 412 -28 649

Rando Tomingas

Juhatuse liige

+372 667 9200

Manus