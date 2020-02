VANCOUVER, British Columbia, Feb. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (die „Gesellschaft“ oder „EMN“) freut sich, bekannt geben zu können, dass die Aktionäre für alle Geschäftsangelegenheiten gestimmt haben, die ihnen auf der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Sitzung der Aktionäre (die „Versammlung“) am 27. Februar 2020 vorgelegt wurden. Die Abstimmungsergebnisse der Versammlung sind nachstehend detailliert aufgeführt.



Bei der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft wurden alle acht zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder auf Basis einer Abstimmung durch Handzeichen wie unten aufgeführt gewählt:

Nominierter Abgegebene Stimmen

insgesamt Stimmen dafür % dafür Stimm-

enthaltung % Stimm-

enthaltung Roman Shklanka 75.529.354 57.066.804 75,56 18.462.550 24,44 Marco A. Romero 75.529.354 57.416.804 76,02 18.112.550 23,98 John Webster 75.529.354 57.066.804 75,56 18.462.550 24,44 David B. Dreisinger 75.529.354 57.066.804 75,56 18.462.550 24,44 Harvey N. McLeod 75.529.354 57.066.804 75,56 18.462.550 24,44 Daniel J. Rosický 75.529.354 57.066.804 75,56 18.462.550 24,44 Jan Votava 75.529.354 57.066.804 75,56 18.462.550 24,44 Gregory P. Martyr 75.529.354 57.416.804 76,02 18.112.550 23,98

Weitere Geschäftsangelegenheiten wurden auf der Versammlung wie nachstehend aufgeführt genehmigt:

Stimmen

insgesamt Stimmen

dafür %

dafür Stimmen

dagegen %

dagegen Stimm-

enthaltung

Beschluss 2 – Ernennung von Pricewaterhouse-Coopers LLP zum

Abschlussprüfer der Gesellschaft (1) 75.529.354 75.529.354 100,00 Null Null Null Beschluss 3 – Erneute Genehmigung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft (2)(3) 75.529.354 57.953.804 76,73 17.575.550 23,27 Null

Dieser Beschluss wurde per Abstimmung durch Handzeichen angenommen. Dieser Beschluss wurde per Stimmabgabe angenommen. Gemäß den Regeln der australischen Wertpapierbörse („ASX“) haben die Aktionäre der Gesellschaft auch den Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen genehmigt, wobei die 28.873.236 abgegebenen Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft von der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Auf der Grundlage dieses Ausschlusses betrug die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 46.656.118, von denen 29.080.568 Stimmen für den Beschluss abgegeben wurden, was 62,332 % der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen entspricht, und 17.575.550 Stimmen gegen den Beschluss, was 37,67 % der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen entspricht.

Gemäß ASX Listing Rule 3.13.2(e) werden die folgenden Informationen für die Gesamtzahl der Wertpapiere bereitgestellt, für die vor der Versammlung gültige Stimmrechtsvollmachten eingegangen waren:

Nominierter Erhaltene Vollmachten

insgesamt Vollmachten

für

Stimmen

dafür Vollmachten

für

Stimmen

dagegen Vollmachten

für

Stimm-

enthaltung Stellvertreter darf

nach

eigenem

Ermessen abstimmen Beschluss 1 - Wahl der Verwaltungsratsmitglieder Roman Shklanka 67.016.853 48.554.303 – 18.462.550 Null Marco A. Romero 67.016.853 48.904.303 – 18.112.550 Null John Webster 67.016.853 48.554.303 – 18.462.550 Null David B. Dreisinger 67.016.853 48.554.303 – 18.462.550 Null Harvey N. McLeod 67.016.853 48.554.303 – 18.462.550 Null Daniel J. Rosický 67.016.853 48.554.303 – 18.462.550 Null Jan Votava 67.016.853 48.554.303 – 18.462.550 Null Gregory P. Martyr 67.016.853 48.904.303 – 18.112.550 Null Beschluss 2 – Ernennung von Pricewaterhouse-Coopers LLP zum Abschlussprüfer der Gesellschaft 67.016.853 67.016.853 Null Null Null Beschluss 3 – Erneute Genehmigung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft (1) 44.521.118 26.945.568 17.575.550 Null Null

(1) Unter Ausschluss von 22.495.735 Stimmen, die von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft in Vertretung abgegeben wurden.

Insgesamt kamen im Zusammenhang mit der Versammlung 75.529.354 Stammaktien zur Abstimmung, was etwa 42,85 % der ausgegebenen und umlaufenden Stammaktien der Gesellschaft, die bei der Versammlung stimmberechtigt sind, entspricht. Die Ergebnisse aller auf der Versammlung behandelten Angelegenheiten sind im Bericht über die Abstimmungsergebnisse enthalten, wie von der Gesellschaft auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht.

Nachfolgeplan für den Vorsitz

Die Gesellschaft gibt außerdem bekannt, dass Dr. Roman Shklanka von seinem Amt als Vorsitzender der Gesellschaft zurückgetreten ist, aber weiterhin als Verwaltungsratsmitglied tätig sein wird, und dass John Webster zum Interimsvorsitzenden ernannt wurde. Der Verwaltungsrat wird eine formelle Suche nach einem neuen Vorsitzenden in die Wege leiten.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf liegt, die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voranzubringen, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das geplante Projekt beinhaltet die Wiederaufbereitung bedeutender Manganvorkommen in alten Bergbauabraumhalden, die sich strategisch günstig im Zentrum von Europas aufstrebendem Markt für Elektrofahrzeuge befinden. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender umweltfreundlicher und wettbewerbsfähiger Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie sowie für die Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

