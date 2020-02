VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN ») a le plaisir d'annoncer que les actionnaires ont voté en faveur de tous les points présentés lors de l'Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société (l'« Assemblée » ) qui s'est tenue le 27 février 2020. Les résultats détaillés du vote de l'Assemblée sont présentés ci-dessous.



En ce qui concerne l'élection des administrateurs de la Société, les huit administrateurs candidats à la réélection ont été élus par un vote à main levée comme indiqué ci-dessous :

Nominee Total Votes

Cast Votes For % For Votes Withheld

(Abstained) % Withheld

(Abstained) Roman Shklanka 75 529 354 57 066 804 75,56 18 462 550 24,44 Marco A. Romero 75 529 354 57 416 804 76,02 18 112 550 23,98 John Webster 75 529 354 57 066 804 75,56 18 462 550 24,44 David B. Dreisinger 75 529 354 57 066 804 75,56 18 462 550 24,44 Harvey N. McLeod 75 529 354 57 066 804 75,56 18 462 550 24,44 Daniel J. Rosický 75 529 354 57 066 804 75,56 18 462 550 24,44 Jan Votava 75 529 354 57 066 804 75,56 18 462 550 24,44 Gregory P. Martyr 75 529 354 57 416 804 76,02 18 112 550 23,98

Les autres questions à l'ordre du jour de l'Assemblée ont été adoptées comme indiqué ci-dessous :

Total votes Votes For % For Votes Against % Against Votes

Withheld

/Abstained Motion 2 – Nomination de Pricewaterhouse-Coopers LLP au titre de

commissaires aux comptes de la Société (1) 75 529 354 75 529 354 100,00 Néant Néant Néant Motion 3 – Ré-agrément du régime d'options d'achat d'actions de la Société (2)(3) 75 529 354 57 953 804 76,73 17 575 550 23,27 Néant

Cette motion a été adoptée et décidée par un vote à main levée. Cette motion a été adoptée et décidée par un scrutin. Conformément aux règles de l'Australian Securities Exchange (« ASX » - Bourse d'Australie), les actionnaires de la Société ont approuvé le régime d'options d'achat d'actions de la Société à la majorité des voix exprimées, dont les 28 873 236 voix exprimées par les directeurs de la Société ont été exclues. En tenant compte de cette exclusion, le nombre total de suffrages exprimés était de 46 656 118, dont 29 080 568 en faveur de la motion, soit 62,332 % du total des suffrages exprimés et 17 575 550 votes ont été exprimés contre la motion, soit 37,67 % du total des suffrages exprimés.

Conformément à la règle de cotation 3.13.2(e) de l'ASX, les informations suivantes sont fournies pour le nombre total de titres pour lesquels des procurations valides ont été reçues avant l'assemblée :

Nominee Total Proxies

Received Proxy

directed to

vote For Proxy

directed to

vote Against Proxy

directed to

Abstained Proxy could

vote at their

discretion Motion 1 - Élection des directeurs Roman Shklanka 67 016 853 48 554 303 S/O 18 462 550 Néant Marco A. Romero 67 016 853 48 904 303 S/O 18 112 550 Néant John Webster 67 016 853 48 554 303 S/O 18 462 550 Néant David B. Dreisinger 67 016 853 48 554 303 S/O 18 462 550 Néant Harvey N. McLeod 67 016 853 48 554 303 S/O 18 462 550 Néant Daniel J. Rosický 67 016 853 48 554 303 S/O 18 462 550 Néant Jan Votava 67 016 853 48 554 303 S/O 18 462 550 Néant Gregory P. Martyr 67 016 853 48 904 303 S/O 18 112 550 Néant Motion 2 – Nomination de Pricewaterhouse-Coopers LLP au titre de commissaires aux comptes de la Société 67 016 853 67 016 853 Néant Néant Néant Motion 3 – Ré-agrément du régime d'options d'achat d'actions de la Société 44 521 118 26 945 568 17 575 550 Néant Néant

(1) Hors les 22 495 735 votes par procuration des administrateurs de la Société.

Un total de 75 529 354 actions ordinaires ont été votées dans le cadre de l'Assemblée, soit environ 42,85 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société pouvant voter à l'Assemblée. Les résultats de toutes les questions examinées à l'Assemblée sont présentés dans le Rapport sur les résultats de votes déposé par la Société au SEDAR sur le site www.sedar.com .

Plan de succession du président

La Société a également annoncé que le Dr Roman Shklanka se retirait de ses fonction de président de la Société, tout en restant administrateur, au profit de John Webster qui officiera en tant que président par intérim. Le comité de direction débutera officiellement les recherches pour un nouveau président.

À propos d'Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de faire avancer le développement du Projet Chvaletice Manganese en République Tchèque, dont elle détient une participation à 100 %. Le Projet proposé implique le retraitement d'un important gisement de manganèse abrité dans les résidus miniers historiques, stratégiquement situé au cœur de l'Europe, principal centre émergent de production de véhicules électriques. L'objectif d'EMN est de devenir un fournisseur de premier plan, compétitif et respectueux de l'environnement de produits à base de manganèse d'ultra-haute pureté, au service à la fois du secteur des batteries lithium-ion et des producteurs d'alliages spécialisés d'acier et d'aluminium.

