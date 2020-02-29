用於光化性角化病的 Tirbanibulin 軟膏 NDA 經已提交

口服紫杉醇 NDA 提交進展順利；FDA 最終會議定於 4 月初舉行

SABCS 的口服紫杉醇的第 3 期結果簡報獲得廣泛好評

2019 年產品收入同年比增長 43％，總收入同年比增長 14％

美國東部時間今天上午 8:00 進行電話會議和網上廣播

紐約州水牛城, Feb. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex，Inc. (NASDAQ: ATNX) 是一家致力於研究、開發和商業化治療癌症和相關疾病的新型療法的全球生物製藥公司，現已公佈截至 2019 年 12 月 31 日的第四季度財務報表和業務摘要。

「在經歷了非常成功和富成效的 2019 年之後，我們團隊的即時焦點是對我們兩個最先進的候選藥物 - 口服紫杉醇和 Tirbanibulin 軟膏進行監管批准。 這兩種產品都有潛質改變各自市場的護理標準。」 Athenex 的行政總裁兼董事長 Dr. Johnson Lau 表示。 「我們一直在製造和商業基礎設施上進行必要的投資，以確保經批准的口服紫杉醇成功上市。我們的目標是將口服紫杉醇建立為轉移性乳腺癌患者接受化療時的治療選擇。」

2019 年第四季度及近期業務重點：

臨床項目：

Tirbanibulin 軟膏用於光化性角化病 (AK)

新藥物申請（NDA）已提交給 FDA。

口服紫杉醇用於治療轉移性乳腺癌

在 2019 年聖安東尼奧乳腺癌研討會（SABCS）上發表的結果顯示，與 IV 紫杉醇相比，口服紫杉醇在轉移性乳腺癌的治療中產生更佳反應和整體生存效益。

與靜脈注射紫杉醇相比，口服紫杉醇的神經病變發生率較低。

口服紫杉醇摘要已獲 SABCS 的刊載計劃接受。

FDA 的最終會議定於 4 月初舉行，公司計劃在此之後將在美國提交一份 NDA。

企業公佈：

通過在中國、香港和澳門地區獲得口服紫杉醇、口服 Irinotecan 和 tirbanibulin 軟膏的許可協議，擴大與廣州香雪藥業的策略合作夥伴關係。Athenex 有權獲得總計不超過 2 億美元的付款，包括初始許可的付款 3,000 萬美元，以及商業銷售的雙位數分層特許權使用費。

2019 年 12 月，公司以每股 15.30 美元的價格完成了發行 395 萬股普通股的私募股權。是次發行的淨收益約為 5,940 萬美元。

商業業務：

Athenex Pharmaceutical Division (APD) 目前總共出售 30 款含 59 SKU 的產品。

Athenex Pharma Solutions (APS) 目前總共出售 5 款含 16 SKU 的產品。

目標是在 2020 年推出 7 種產品，其中包括主要的 503B 產品。

截至 2019 年 12 月 31 日的季度財務報表

截至 2019 年 12 月 31 日為止三個月的產品銷售額為 1,410 萬美元，較截至 2018 年 12 月 31 日為止三個月的 1,900 萬美元減少了 490 萬美元，即約 26％。該減少主要歸因於血管加壓素及重慶 API 的銷售減少。截至 2019 年 12 月 31 日的三個月，牌照許可及其他收入為 2,030 萬美元，而在 2018 年同期則為 230 萬美元。增長的主要原因是在截至 2019 年 12 月 31 日的三個月中，與 Almirall 相關的許可協議達到了 2,000 萬美元的里程碑。

截至 2019 年 12 月 31 日為止三個月的銷售成本總額為 1,570 萬美元，較截至 2018 年 12 月 31 日為止三個月的 1,430 萬美元增加了 140 萬美元，即約 10％。這主要是由於特別產品銷售成本增加了 460 萬美元，並被 503B 產品成本及 API 銷售減少了 320 萬美元所抵消。特別產品銷售成本的增長與特別產品收入的增長一致，而 503B 和 API 的銷售成本下降卻比各自的銷售速度要慢，因為即使產量下降，但固定成本仍繼續存在。產品可用性和市場需求的變化可能會增加或減少我們未來的收入和毛利。

截至 2019 年 12 月 31 日為止三個月的研發開支為 2,180 萬美元，而截至 2018 年 12 月 31 日為止三個月的研發開支為 2,080 萬美元。這主要是由於與 encequidar、tirbanibulin 軟膏和 TCR-T 開發有關的臨床和臨床前成本增加，被規模擴大的 503B、API 研發以及在 2018 年推出某些特別產品的開發成本減少所抵消。

截至 2019 年 12 月 31 日為止三個月的銷售、一般及行政開支總額為 1,810 萬美元，較截至 2018 年 12 月 31 日為止三個月的 1,160 萬美元增加 650 萬美元，即約 56％。其主要是由於我們的專有藥物商業化之準備費用增加了 630 萬美元，加上一般管理費用（包括專業費用、租金、水電、保險及辦公室支出）都略有增加。

截至 2019 年 12 月 31 日為止的三個月，Athenex 的淨虧損為 2,170 萬美元，或攤薄後每股 0.28 美元，而去年同期的淨虧損為 2,710 萬美元，或攤薄後每股 0.41 美元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的現金、現金等價物及短期投資為 1.608 億美元，其中包括紐約州為建設 Dunkirk 設施提供的 780 萬美元，公司已為此錄得相應的負債。截至 2018 年 12 月31 日，現金、現金等價物和及短期投資為 1.074 億美元。截至 2019 年 12 月 31 日，其款項不包括預計公司與廣州香雪藥業擴大許可協議時將獲得的一部分費用之 3,000 萬美元。根據當前的營運計劃，公司預計截至 2019 年 12 月 31 日的現金和現金等價物以及短期投資將能夠為其在 2021 年第一季度的營運提供資金。

截至 2019 年 12 月 31 日的季度財務報表

截至 2019 年 12 月 31 日為止，其年度的產品銷售額為 8,050 萬美元，較截至 2018 年 12 月 31 日為止的年度之 5,640 萬美元增加了 2,410 萬美元，即約 43％。該增加是由於特別產品的銷售增加了 2,000 萬美元，這是由於現有產品的銷售量增加以及新產品的推出和銷售，還有 503B 銷售額增加了 1,180 萬美元，這主要歸因於 2019 年上半年的血管加壓素銷售，抵消了 API 產品銷售額減少的 520 萬美元及醫療設備銷售額減少的 250 萬美元。

截至 2019 年 12 月 31 日為止年度的總收入為 1.012 億美元，較截至 2018 年 12 月 31 日為止年度的 8,910 萬美元增加了 1,210 萬美元。

根據與 Almirall 於 2017 年 12 月簽訂的許可協議，截至 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日為止的年度，我們分別確認 2,000 萬美元和 3,000 萬美元的許可協議收入。截至 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的年度，我們在合作和許可證收入中分別確認零和 200 萬美元，根據許可協議，我們與 PharmaEssentia 簽訂協議，分別在台灣、新加坡及越南開發並將口服紫杉醇、口服 irinotecan 和口服多西紫杉醇等商業化。

截至 2019 年 12 月 31 日止年度，銷售成本總額為 6,960 萬美元，較截至 2018 年 12 月 31 日為止年度的 4,700 萬美元增加 2,260 萬美元，即約 48％。這主要是由於特別產品銷售成本和 503B 產品銷售成本分別增加了 2,150 萬美元及 700 萬美元，並被 API 產品銷售成本減少了 590 萬美元所抵消。銷售成本的增長配合產品銷量的增加。產品可用性和市場需求的變化可能會增加或減少我們未來的收入和毛利。

截至 2019 年 12 月 31 日為止的年度，研發費用總額為 8,440 萬美元，較截至 2018 年 12 月 31 日為止的年度之 1.199 億美元減少了 3,550 萬美元，減幅為 30％。這主要是由於許可的費用、產品開發和臨床操作的減少所致，其中包括：3,000 萬美元的藥物許可費用減少，主要與 TCR-T 技術許可相關的 2,950 萬美元許可費用有關，隨著 Axis 的建立及 503B 規模擴大、API 研發以及在 2018 年推出某些特別產品等開發成本減少了 840 萬美元; 並且有兩項 AK 3 期的研究結束，以及 encequidar 和 tirbanibulin 軟膏相關的臨床開發成本減少了 370 萬美元。這些研發費用的減少被與精氨酸剝奪療法和 TCR-T 免疫療法平台有關的臨床前開發開支增加的 470 萬美元，以及與研發相關的補償開支增加的 190 萬美元所抵消。

截至 2019 年 12 月 31 日為止的年度銷售及一般及行政開支總額為 6,670 萬美元，較截至 2018 年 12 月 31 日為止年度的 4,900 萬美元增加了 1,770 萬美元，即約 36％。這主要是由於與要將我們的專有藥物商業化相關的準備費用增加了 1,560 萬美元，包括租金、水電、保險及辦公室支出在內的一般管理費用增加了 130 萬美元，包括法律和會計費用在內的專業支出增加了 90 萬美元。

截至 2019 年 12 月 31 日為止的年度，Athenex 的淨虧損為 1.237 億美元，或攤薄後每股 1.67 美元，相比之下，截至 2018 年 12 月 31 日為止的年度淨虧損為 1.174 億美元，或攤薄後每股 1.82 美元。

展望及未來里程碑：

FDA 在轉移性乳腺癌中口服紫杉醇的最終 FDA 會議定於4月初舉行，該公司計劃在此後將在美國提交一份 NDA。

計劃從正在進行的口服紫杉醇在皮膚血管肉瘤中進行的第一階段研究中提交其他數據，以提交給醫學會議（H1-2020）。

將患者納入口服紫杉醇與 pembrolizumab 聯合治療晚期實體瘤（H2-2020）的一期臨床試驗的劑量部分擴展。

財務指引：

Athenex 在 2019 年的產品銷售額為 8,050 萬美元，同比增長 43％，高於 2019 年 11 月上一次財報電話會議提供的 35％ - 40％ 指引範圍。公司預計 2020 年產品銷售同比增長將在個位數的中位數內，而 2019 年為 8,050 萬美元。儘管公司未提供季度指引，但預計產品銷售將在 2020 年進行後端加載。2020 年產品銷售指南已考慮到血管加壓素的銷售中斷和 2019 年 Taihao API 工廠的停產，這在 2019 年的前 9 個月中作出了有意義的貢獻。

電話會議和網絡直播資訊：

公司將於東部時間今天，即 2020 年 2 月 27 日星期四上午 8:00 舉行電話會議和現場音訊網絡直播，屆時將討論財務報表並發佈業務近況。

若要參與本次會議，請在電話會議前十五分鐘致電 877-407-0784 （本地）或 201-689-8560 （國際），並提述會議驗証碼 13698005。 現場電話會議和重播可從音訊網絡直播網址 http://public.viavid.com/index.php?id=137607 和公司網站的投資者關係頁面 http://ir.athenex.com/ 獲得。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療藥物商業化的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。 Athenex 在紐約州的水牛城和克拉倫斯、德州的休斯頓、伊利諾伊州的芝加哥、香港、台灣的台北、中國的重慶、英國的曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉市及阿根廷的布宜諾斯艾利斯等多個地方，均設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續營運的歷史仍有可能持續；將 CIDAL 資產整合到現有業務中的能力；競爭；知識產權風險；以及在國際性和中國開展業務有關的風險；包括冠狀病毒等公共衛生流行病的影響；不確定何時（如有可能），我們可在重慶工廠重新開始生產 API；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 https://ir.athenex.com/financial-information/sec-filings?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發布之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述。

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財務長

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企業發展與投資者關係

電郵： jacquelineli@athenex.com









ATHENEX, INC. 及附屬公司

精簡合併運營報表和綜合虧損表

（以千元計，股票和每股數據除外）

（未經審計）

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, 2019 2018 2019 2018 (in thousands) (in thousands) (in thousands) (in thousands) Revenue Product sales, net $ 14,102 $ 19,009 $ 80,535 $ 56,394 License and other revenue 20,259 2,262 20,694 32,706 Total revenue 34,361 21,271 101,229 89,100 Cost of sales (15,704 ) (14,271 ) (69,619 ) (47,005 ) Research and development expenses (21,823 ) (20,828 ) (84,393 ) (119,905 ) Selling, general, and administrative expenses (18,109 ) (11,618 ) (66,749 ) (49,008 ) Interest income 1,231 474 1,881 1,788 Interest expense (2,458 ) (1,804 ) (6,954 ) (3,581 ) Income tax benefit (expense) 91 (386 ) (928 ) (100 ) Net loss (22,411 ) (27,162 ) (125,533 ) (128,711 ) Less: net loss attributable to non-controlling interests (684 ) (49 ) (1,784 ) (11,271 ) Net loss attributable to Athenex, Inc. $ (21,727 ) $ (27,113 ) $ (123,749 ) $ (117,440 ) Net loss per share attributable to Athenex, Inc. common

stockholders, basic and diluted $ (0.28 ) $ (0.41 ) $ (1.67 ) $ (1.82 ) Weighted-average shares used in computing net loss per share

attributable to Athenex, Inc. common stockholders, basic and

diluted 78,550,995 66,915,173 74,054,261 64,590,270









ATHENEX, INC. 及附屬公司

精簡合併資產負債表

（以千元計，股票和每股數據除外）

（未經審計）

December 31, 2019 2018 (In thousands) Cash and cash equivalents $ 127,674 $ 49,794 Short-term investments 33,139 57,629 Goodwill 38,513 37,495 Working capital* 159,398 119,143 Total assets 309,932 231,095 Long-term debt 53,246 46,764 Total liabilities 134,077 102,326 Non-controlling interests (12,370 ) (10,586 ) Total stockholders' equity $ 175,855 $ 128,769

*營運資金：流動資產總額減去流動負債總額。



