HAMILTON, Bermuda, March 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited (Nasdaq: ESGR) hat heute bei der SEC auf Formular 10-K ihren Jahresbericht zur Ertrags- und Finanzlage für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 eingereicht.

Enstar weist für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 Konzernnettoerträge in Höhe von USD 902,2 Millionen (bzw. einen Gewinn von USD 41,43 je vollständig verwässerter Aktie) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 aus, im Vergleich zu einem konsolidierten Nettoverlust von USD 162,4 Millionen (bzw. einem Verlust von USD 7,84 je vollständig verwässerter Aktie) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018.

Die wichtigsten Triebkräfte des Nettogewinns für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 waren:

Die nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge1 beliefen sich auf USD 553,4 Millionen (bzw. USD 25,42 je vollständig verwässerter Aktie) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019, im Vergleich zu USD 61,6 Millionen (bzw. USD 2,95 je vollständig verwässerter Aktie) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018.

Das Stammkapital von Enstar belief sich zum 31. Dezember 2019 auf USD 4.332,2 Millionen (bzw. USD 197,93 je vollständig verwässerter Stammaktie), im Vergleich zu USD 3.391,9 Millionen (bzw. USD 155,94 je vollständig verwässerter Stammaktie) zum 31. Dezember 2018. Dem Formular 10-K, das auf der Enstar-Website unter www.enstargroup.com abgerufen werden kann, ist eine ausführlichere Beschreibung der Geschäfts- und Finanzergebnisse von Enstar zu entnehmen.

1 Die nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge und die nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge je vollständig verwässerter Stammaktie sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen im Sinne der SEC Regulation G. Die Überleitungen dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (den Stammaktionären der Enstar Group Limited zurechenbarer Nettogewinn/(-verlust) bzw. der verwässerte Nettogewinn/(-verlust) je Stammaktie) sind nachstehend aufgeführt, und eine Erörterung der Gründe für die Darstellung dieser Punkte ist weiter unten in dieser Pressemitteilung enthalten.

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe mit Vermögenswerten von etwa USD 19,4 Milliarden, die über ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Europa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 Übernahmen von mehr als 100 Unternehmen und Portfolios durchgeführt bzw. angekündigt. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, ein mit A- bewerteter Spezialversicherungskonzern mit mehreren globalen Versicherungsplattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd’s Syndicate 609 verwaltet und versichert. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Zusätzlich zur Darstellung des den Stammaktionären der Enstar Group Limited zurechenbaren Nettogewinns/(-verlusts) und des verwässerten Gewinns/(Verlusts) je Stammaktie, die gemäß US-GAAP ermittelt wurden, haben wir auch die den Stammaktionären der Enstar Group Limited zurechenbaren, nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) und die verwässerten nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) je Stammaktie, die gemäß Ziffer 10 (e) von Regulation S-K als nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen gelten, angegeben, da wir der Meinung sind, dass diese den Anlegern wertvolle Kennzahlen für unsere Performance bieten.

Nicht in den nicht auf GAAP basierenden operativen Erträgen/(Verlusten) enthalten sind: (i) realisierte und nicht realisierte Netto(gewinne)/-verluste aus Anlagen mit fester Laufzeit und gehaltenen Fonds, die direkt verwaltet werden, (ii) Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die wir die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt haben, (iii) (Gewinne)/Verluste aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften, (vi) Netto(gewinne)/-verluste aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, (v) gegebenenfalls die steuerlichen Auswirkungen dieser Anpassungen und (vi) gegebenenfalls die Zuweisung des Anteils von Anpassungen an Minderheitsanteile. Wir haben die Auswirkungen der realisierten und nicht realisierten Netto(gewinne)/-verluste auf festverzinsliche Anlagen und Fonds, die direkt verwaltet werden, sowie der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die wir die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt haben, eliminiert, weil der beizulegende Zeitwert dieser Posten von einem Berichtszeitraum zum nächsten erheblichen Schwankungen unterliegt, die in erster Linie von den Marktbedingungen und der allgemeinen Wirtschaftslage bestimmt werden, und ihre Auswirkungen auf unsere Erträge daher nicht die Performance unseres Kerngeschäfts widerspiegeln. Wir haben die Auswirkungen der (Gewinne)/Verluste aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften und der Netto(gewinne)/-verluste aus aufgegebenen Geschäftsbereichen eliminiert, da es sich um nicht wiederkehrende Posten handelt, nicht die Performance unseres Kerngeschäfts widerspiegeln.

Darüber hinaus glauben wir, dass diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen den Lesern des konsolidierten Jahresabschlusses die Möglichkeit für eine einfachere Analyse unserer Ergebnisse bieten, entsprechend der Art und Weise, mit der das Management von Enstar unsere zugrunde liegende Performance analysiert. Wir glauben, dass die Angabe dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen, die von anderen Unternehmen möglicherweise anders definiert und berechnet werden, das Verständnis unseres konsolidierten Betriebsergebnisses verbessert. Diese Kennzahlen sollten nicht als Ersatz für die nach U.S. GAAP berechneten Kennzahlen betrachtet werden.

Überleitung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

Die den Stammaktionären der Enstar Group Limited zurechenbaren, nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) werden innerhalb unserer konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung durch Addition bzw. Subtraktion bestimmter Posten zu bzw. von dem den Stammaktionären der Enstar Group Limited zurechenbaren Nettogewinn/(-verlust), der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl, berechnet, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

Year Ended

December 31,

2019 2018 2017

In thousands of U.S. dollars

(except for per share data)

Net earnings (loss) attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders $ 902,175 $ (162,354 ) $ 311,458

Adjustments:

Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) (534,730 ) 243,093 (70,747 )

Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option 117,181 6,664 30,256

Loss on sale of subsidiary — — 16,349

Net (earnings) loss from discontinued operations — — (14,183 )

Tax effects of adjustments (2) 51,102 (16,588 ) 5,364

Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 17,689 (9,166 ) 4,840

Non-GAAP operating income attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders (4) $ 553,417 $ 61,649 $ 283,337

Diluted net earnings (loss) per ordinary share $ 41.43 $ (7.84 ) $ 15.95

Adjustments:

Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) (24.55 ) 11.70 (3.62 )

Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option 5.38 0.32 1.55

Loss on sale of subsidiary — — 0.84

Net (earnings) loss from discontinued operations — — (0.73 )

Tax effects of adjustments (2) 2.35 (0.79 ) 0.27

Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 0.81 (0.44 ) 0.25

Diluted non-GAAP operating income per ordinary share (4) $ 25.42 $ 2.95 $ 14.51