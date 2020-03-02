2. marts 2020
Selskabsmeddelelse nr. 17/2020
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 24. februar 2020 til den 28. februar 2020 købt egne aktier for samlet 4,7 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.
Samlet er der tilbagekøbt aktier for 219,6 mio.kr. svarende til 93,5 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 193,5 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 96,7 % af dette program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 9 foretaget følgende transaktioner:
|Dato
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (kr.)
|Transaktionsværdi
(kr.)
|24. februar 2020
|16.576
|60,52
|1.003.180
|25. februar 2020
|13.814
|60,62
|837.405
|26. februar 2020
|11.051
|58,76
|649.357
|27. februar 2020
|17.958
|57,67
|1.035.638
|28. februar 2020
|20.721
|55,70
|1.154.160
|Akkumuleret i perioden
|80.120
|58,41
|4.679.739
|Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet
|3.869.076
|56,77
|219.632.286
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.596.962 stk. svarende til 2,3 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.
Detaljerede transaktionsdata
|24 February 2020
|25 February 2020
|26 February 2020
|27 February 2020
|28 February 2020
|Number of shares
|VWAP DKK
|Number of shares
|VWAP DKK
|Number of shares
|VWAP DKK
|Number of shares
|VWAP DKK
|Number of shares
|VWAP DKK
|XCSE
|16.576
|60,52
|13.814
|60,62
|11.051
|58,76
|17.958
|57,67
|20.721
|55,70
|TRQX
|0
|0
|0
|0
|0
|TRQM
|0
|0
|0
|0
|0
|BATE
|0
|0
|0
|0
|0
|BATD
|0
|0
|0
|0
|0
|CHIX
|0
|0
|0
|0
|0
|CHID
|0
|0
|0
|0
|0
|Total
|16.576
|60,52
|13.814
|60,62
|11.051
|58,76
|17.958
|57,67
|20.721
|55,70
|24 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|16.576
|60,52
|31
|61,30
|XCSE
|20200224 9:01:17.275000
|158
|60,75
|XCSE
|20200224 9:04:54.264000
|215
|60,75
|XCSE
|20200224 9:04:54.403000
|335
|60,40
|XCSE
|20200224 9:11:59.474000
|635
|60,35
|XCSE
|20200224 9:23:45.801000
|318
|60,10
|XCSE
|20200224 9:27:32.975000
|179
|60,15
|XCSE
|20200224 9:43:06.057000
|295
|60,15
|XCSE
|20200224 9:43:47.631000
|345
|60,25
|XCSE
|20200224 9:54:03.790000
|334
|60,35
|XCSE
|20200224 10:06:14.178000
|331
|60,40
|XCSE
|20200224 10:14:20.321000
|335
|60,35
|XCSE
|20200224 10:26:21.930000
|208
|60,40
|XCSE
|20200224 10:41:12.653000
|405
|60,40
|XCSE
|20200224 10:41:12.653000
|334
|60,35
|XCSE
|20200224 10:59:46.187000
|37
|60,40
|XCSE
|20200224 11:08:52.610000
|317
|60,40
|XCSE
|20200224 11:08:52.610000
|338
|60,35
|XCSE
|20200224 11:21:32.256000
|58
|60,30
|XCSE
|20200224 11:38:44.222000
|22
|60,30
|XCSE
|20200224 11:41:45.168000
|254
|60,30
|XCSE
|20200224 11:43:57.234000
|326
|60,30
|XCSE
|20200224 12:04:08.349000
|151
|60,45
|XCSE
|20200224 12:21:02.507000
|481
|60,50
|XCSE
|20200224 12:40:56.712000
|320
|60,55
|XCSE
|20200224 13:04:24.190000
|413
|60,55
|XCSE
|20200224 13:21:42.904000
|449
|60,65
|XCSE
|20200224 13:40:46.008000
|338
|60,65
|XCSE
|20200224 14:05:54.369000
|556
|60,75
|XCSE
|20200224 14:43:01.821000
|192
|60,80
|XCSE
|20200224 14:50:05.237000
|390
|60,80
|XCSE
|20200224 14:50:05.237000
|189
|60,80
|XCSE
|20200224 15:05:27.663000
|147
|60,80
|XCSE
|20200224 15:05:27.663000
|332
|60,80
|XCSE
|20200224 15:18:13.045000
|386
|60,60
|XCSE
|20200224 15:36:10.110000
|497
|60,75
|XCSE
|20200224 16:01:56.412000
|365
|60,65
|XCSE
|20200224 16:09:43.187000
|460
|60,85
|XCSE
|20200224 16:18:17.755000
|524
|60,70
|XCSE
|20200224 16:23:41.278331
|4.576
|60,52
|XCSE
|20200224 16:25:23.152324
|25 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|13.814
|60,62
|31
|60,40
|XCSE
|20200225 9:01:03.433000
|350
|61,30
|XCSE
|20200225 9:11:17.487000
|348
|61,60
|XCSE
|20200225 9:23:25.756000
|393
|61,65
|XCSE
|20200225 9:33:50.006000
|331
|61,40
|XCSE
|20200225 9:52:35.404000
|341
|61,30
|XCSE
|20200225 10:08:40.625000
|335
|61,00
|XCSE
|20200225 10:38:46.791000
|350
|60,95
|XCSE
|20200225 10:40:14.832000
|323
|60,70
|XCSE
|20200225 11:04:55.522000
|333
|60,30
|XCSE
|20200225 11:30:38.975000
|79
|60,05
|XCSE
|20200225 11:41:35.842000
|298
|60,05
|XCSE
|20200225 11:41:35.842000
|319
|59,85
|XCSE
|20200225 12:01:46.963000
|78
|59,55
|XCSE
|20200225 12:23:09.838000
|245
|59,55
|XCSE
|20200225 12:23:39.529000
|457
|60,10
|XCSE
|20200225 13:04:24.811000
|428
|60,20
|XCSE
|20200225 13:32:57.756000
|260
|60,55
|XCSE
|20200225 13:51:13.674000
|76
|60,55
|XCSE
|20200225 13:51:13.674000
|70
|60,70
|XCSE
|20200225 14:03:09.120000
|486
|60,70
|XCSE
|20200225 14:03:09.120000
|332
|60,65
|XCSE
|20200225 14:36:20.289000
|519
|60,55
|XCSE
|20200225 14:46:29.811000
|349
|60,60
|XCSE
|20200225 14:50:42.576000
|328
|60,45
|XCSE
|20200225 15:19:42.478000
|79
|60,55
|XCSE
|20200225 15:33:53.233000
|273
|60,55
|XCSE
|20200225 15:33:53.233000
|438
|60,55
|XCSE
|20200225 15:40:38.354000
|1.751
|60,45
|XCSE
|20200225 16:09:03.208297
|3.814
|60,62
|XCSE
|20200225 16:10:38.012894
|26 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|11.051
|58,76
|32
|59,40
|XCSE
|20200226 9:05:08.628000
|335
|59,25
|XCSE
|20200226 9:07:07.404000
|379
|59,35
|XCSE
|20200226 9:16:12.223000
|256
|58,85
|XCSE
|20200226 9:25:43.583000
|330
|58,75
|XCSE
|20200226 9:32:25.936000
|327
|58,50
|XCSE
|20200226 9:46:07.414000
|331
|58,05
|XCSE
|20200226 10:04:04.476000
|394
|57,90
|XCSE
|20200226 10:20:02.200000
|479
|58,35
|XCSE
|20200226 10:39:59.547000
|403
|58,45
|XCSE
|20200226 11:06:02.562000
|348
|58,55
|XCSE
|20200226 11:31:51.671000
|337
|58,15
|XCSE
|20200226 11:53:45.881000
|326
|58,45
|XCSE
|20200226 12:18:01.315000
|237
|58,60
|XCSE
|20200226 13:08:06.548000
|322
|58,65
|XCSE
|20200226 13:16:07.926000
|325
|58,40
|XCSE
|20200226 13:39:19.554000
|247
|58,75
|XCSE
|20200226 14:15:05.009000
|182
|58,75
|XCSE
|20200226 14:15:05.010000
|347
|58,95
|XCSE
|20200226 14:36:10.050000
|324
|59,10
|XCSE
|20200226 14:59:55.720000
|127
|59,15
|XCSE
|20200226 15:28:34.909000
|66
|59,15
|XCSE
|20200226 15:28:34.909000
|197
|59,15
|XCSE
|20200226 15:30:07.246000
|385
|59,40
|XCSE
|20200226 15:51:34.615000
|299
|59,30
|XCSE
|20200226 16:08:28.120728
|665
|59,30
|XCSE
|20200226 16:08:28.120762
|3.051
|58,76
|XCSE
|20200226 16:39:12.548263
|27 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|17.958
|57,67
|348
|58,65
|XCSE
|20200227 9:10:54.867000
|563
|58,95
|XCSE
|20200227 9:20:04.169000
|357
|58,50
|XCSE
|20200227 9:27:30.591000
|357
|58,60
|XCSE
|20200227 9:51:37.586000
|563
|58,85
|XCSE
|20200227 10:02:16.282000
|342
|58,80
|XCSE
|20200227 10:18:18.909000
|453
|58,90
|XCSE
|20200227 10:43:21.891000
|341
|58,85
|XCSE
|20200227 10:53:29.475000
|132
|58,70
|XCSE
|20200227 11:17:14.097000
|225
|58,70
|XCSE
|20200227 11:17:14.097000
|456
|58,50
|XCSE
|20200227 11:39:48.989000
|201
|58,30
|XCSE
|20200227 12:05:59.869000
|118
|58,30
|XCSE
|20200227 12:05:59.869000
|317
|58,30
|XCSE
|20200227 12:54:34.521000
|272
|58,30
|XCSE
|20200227 12:54:34.521000
|341
|57,85
|XCSE
|20200227 13:24:35.594000
|324
|57,80
|XCSE
|20200227 13:36:55.785000
|329
|57,45
|XCSE
|20200227 14:01:59.647000
|421
|57,40
|XCSE
|20200227 14:28:29.820000
|364
|57,35
|XCSE
|20200227 14:49:22.218000
|1.509
|57,20
|XCSE
|20200227 15:01:29.934717
|491
|57,20
|XCSE
|20200227 15:01:29.956334
|331
|57,15
|XCSE
|20200227 15:08:51.846000
|335
|57,05
|XCSE
|20200227 15:30:46.084000
|200
|56,90
|XCSE
|20200227 15:52:42.371000
|374
|57,00
|XCSE
|20200227 15:58:38.828000
|62
|57,00
|XCSE
|20200227 15:58:38.828000
|874
|56,80
|XCSE
|20200227 16:16:44.116061
|2.000
|56,55
|XCSE
|20200227 16:22:04.173817
|4.958
|57,67
|XCSE
|20200227 16:24:01.304562
|28 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|20.721
|55,70
|629
|54,60
|XCSE
|20200228 9:06:08.271000
|344
|54,80
|XCSE
|20200228 9:12:58.810000
|35
|55,35
|XCSE
|20200228 9:21:18.968000
|381
|55,35
|XCSE
|20200228 9:21:46.526000
|416
|55,35
|XCSE
|20200228 9:23:01.963000
|368
|55,35
|XCSE
|20200228 9:30:00.221000
|341
|55,05
|XCSE
|20200228 9:33:09.706000
|110
|55,05
|XCSE
|20200228 9:43:06.983000
|252
|55,05
|XCSE
|20200228 9:43:06.983000
|69
|55,05
|XCSE
|20200228 9:43:07.004000
|380
|55,10
|XCSE
|20200228 9:51:55.285000
|20
|55,00
|XCSE
|20200228 10:02:43.760000
|334
|55,00
|XCSE
|20200228 10:02:43.760000
|339
|55,40
|XCSE
|20200228 10:09:19.756000
|58
|55,35
|XCSE
|20200228 10:18:05.112000
|365
|55,35
|XCSE
|20200228 10:18:05.112000
|5
|55,60
|XCSE
|20200228 10:26:23.985000
|334
|55,60
|XCSE
|20200228 10:26:23.985000
|47
|55,60
|XCSE
|20200228 10:26:23.985000
|10
|55,20
|XCSE
|20200228 10:35:13.184000
|325
|55,20
|XCSE
|20200228 10:35:13.184000
|415
|55,40
|XCSE
|20200228 10:51:00.655000
|361
|55,35
|XCSE
|20200228 11:01:44.688000
|278
|55,15
|XCSE
|20200228 11:11:51.788000
|64
|55,15
|XCSE
|20200228 11:11:51.788000
|448
|55,65
|XCSE
|20200228 11:26:48.879000
|177
|55,50
|XCSE
|20200228 11:48:12.401000
|166
|55,50
|XCSE
|20200228 11:48:12.401000
|358
|55,95
|XCSE
|20200228 12:01:49.428000
|346
|55,90
|XCSE
|20200228 12:18:31.400000
|56
|55,90
|XCSE
|20200228 12:42:48.293000
|277
|55,90
|XCSE
|20200228 12:42:48.293000
|366
|56,20
|XCSE
|20200228 12:57:15.465000
|475
|56,25
|XCSE
|20200228 13:32:37.228000
|395
|56,15
|XCSE
|20200228 13:34:38.769000
|392
|56,30
|XCSE
|20200228 13:54:42.026000
|346
|56,25
|XCSE
|20200228 14:05:12.306000
|446
|56,50
|XCSE
|20200228 14:23:12.841000
|357
|56,35
|XCSE
|20200228 14:42:47.589000
|370
|56,20
|XCSE
|20200228 14:49:06.485000
|364
|56,20
|XCSE
|20200228 14:58:34.156000
|42
|56,10
|XCSE
|20200228 15:14:23.205000
|306
|56,10
|XCSE
|20200228 15:14:23.205000
|352
|56,10
|XCSE
|20200228 15:31:20.913000
|6
|56,05
|XCSE
|20200228 15:31:47.927000
|451
|56,35
|XCSE
|20200228 15:38:22.687000
|360
|56,05
|XCSE
|20200228 15:50:22.724000
|348
|55,80
|XCSE
|20200228 15:57:25.884000
|295
|55,95
|XCSE
|20200228 16:07:10.691000
|173
|55,95
|XCSE
|20200228 16:07:10.691000
|164
|55,85
|XCSE
|20200228 16:14:26.407000
|204
|55,85
|XCSE
|20200228 16:14:26.408000
|680
|56,15
|XCSE
|20200228 16:20:38.208328
|5.721
|55,70
|XCSE
|20200228 16:22:54.505861
Vedhæftet fil
ALM Brand A/S
København Ø, DENMARK
AS 17 2020 - ugentlig rapportering om aktietilbagekøbFILE URL | Copy the link below