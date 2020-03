March 02, 2020 04:42 ET

March 02, 2020 04:42 ET

Enerlis, société de services en efficacité énergétique et environnementale, accélère son développement dans le secteur de l’énergie solaire en annonçant une opération de croissance externe d’envergure auprès de Régie Solaire. Ce faisant, Enerlis compte rapidement se positionner comme un acteur incontournable sur le marché en croissance de l’énergie solaire et proposer de nouvelles offres à forte valeur ajoutée à ses clients.

Depuis une dizaine d’années, Régie Solaire a déployé et mis en œuvre avec succès plusieurs centaines de centrales solaires photovoltaïques pour le compte de ses clients. Pour mener à bien de tels projets, qui exigent un haut niveau d’expertise, la société s’appuie sur des collaborateurs expérimentés. Régie Solaire bénéficie également de nombreux agréments et qualifications.

Fort de ce rapprochement, Enerlis pourra donc s’appuyer sur une équipe reconnue qui pourra intervenir auprès de ses clients et leur offrir de nouvelles perspectives grâce à l’énergie solaire. Pour garantir le succès de cette opération de croissance externe, Enerlis bénéficiera du soutien des collaborateurs de Régie Solaire, de Simon Bertorelle recruté pour le pilotage de ce nouvel ensemble et de son fondateur Gaël Boissinot.

Thierry Martin, fondateur d’Enerlis « Nous sommes fiers d’annoncer ce rapprochement qui marque une étape importante dans notre stratégie de croissance. Enerlis a pour ambition de jouer un rôle central sur le marché de la mise en œuvre de centrales photovoltaïques. Grâce à Régie Solaire, nous pourrons intervenir de bout en bout sur ce type de projet : conseil, installation, SAV et maintenance. Cette acquisition renforce notre expertise et nous permet de nous distinguer et d’accroitre significativement notre avantage concurrentiel. »

Simon Bertorelle, Directeur technique & administratif de Régie Solaire « Rejoindre le groupe Enerlis est une réelle opportunité pour l’ensemble de nos équipes et pour nos clients. Notre complémentarité va nous permettre d’entrevoir de nouvelles perspectives de développement et de travailler sur des projets de grande envergure. »