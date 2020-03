March 02, 2020 04:45 ET

Cramo Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 2.3.2020, klo 11.45

Cramo Oyj:n vuosikatsaus ja tilinpäätös vuodelta 2019 on julkaistu

Cramo Oyj:n on tänään julkaissut vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä vuosikatsauksen. Vuosikatsaus on julkaistu sähköisessä muodossa osoitteessa https://annualreport.cramo.com/2019/fi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2019 ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa: https://www.cramogroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/.

Osana hallituksen toimintakertomusta yhtiö on julkaissut muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen, jossa kuvataan yhtiön edistymistä olennaisissa vastuullisuustavoitteissaan. Yhtiö ei julkista erillistä vastuullisuusraporttia.

Lisäksi Cramo on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 sekä erillisen palkka- ja palkkioselvityksen 2019. Raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja ovat myös saatavilla Cramon verkkosivuilla osoitteessa: https://www.cramogroup.com/fi/category/hallinnointi/.

Kaikki julkaisut ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Leif Gustafsson

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com





Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cramogroup.com





Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

