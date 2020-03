TORONTO, 02 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada exhorte les Canadiens à demeurer vigilants afin de lutter contre la fraude et le vol d’identité. L’avertissement fait suite à un récent sondage mené par Equifax auprès des consommateurs, qui a fait ressortir une nouvelle tendance selon laquelle certaines personnes se sentent moins vulnérables à ce type de crime et ne saisissent pas l’importance de vérifier leur dossier de crédit pour détecter la fraude.

Par exemple, seulement 29 % des répondants ont vérifié leur dossier de crédit dans le but de protéger leurs données personnelles au cours des 12 derniers mois, et seulement 38 % ont indiqué qu’ils signaleraient une fraude à une agence d’évaluation du crédit. Toute personne pouvant être la cible de fraude et de vol d’identité devrait ajouter une alerte de vol d’identité ou un avis de fraude à son dossier de crédit afin de prévenir toute utilisation frauduleuse de son identité.

Bien que la plupart des répondants (92 %) conviennent que la fraude et le vol d’identité constituent un problème grave, les résultats du nouveau sondage suggèrent que les Canadiens se sentent moins vulnérables aux fraudeurs, que ce soit en ligne, à la maison, en magasin ou sur la route. Dans le même sondage mené par Equifax en 2017 et 2019, 80 % des répondants se sont dits vulnérables à la fraude en ligne, contre seulement 72 % en 2020. De plus, le pourcentage de personnes se sentant vulnérables lors de leurs déplacements (p. ex., utilisation d’un réseau Wi-Fi public, de guichets automatiques, etc.) a diminué à 44 % en 2020, comparativement à 60 % en 2017 et à 59 % en 2019. Seulement 27 % des répondants ont déclaré qu’ils se sentaient vulnérables à la maison, par rapport à 37 % en 2019 et à 33 % en 2017. Un résultat semblable a été constaté en magasin : 25 % d’entre eux se sont dits vulnérables en 2020, comparativement à 38 % en 2019 et 2017.

« Les pirates informatiques, les fraudeurs et les voleurs d’identité sont toujours à l’affût de vos renseignements personnels, a déclaré Julie Kuzmic, directrice de la défense des droits des consommateurs à Equifax Canada. Nous devons faire preuve de vigilance. L’une des meilleures façons de détecter le vol d’identité consiste à repérer toute activité suspecte dans votre dossier de crédit, ce qui pourrait indiquer que quelqu’un a fait une demande de crédit en votre nom ou a accédé frauduleusement à vos comptes. Je me soucie particulièrement des jeunes adultes dont les convictions et les pratiques à l’égard du vol d’identité peuvent s’avérer peu judicieuses. »

Les milléniaux vulnérables au vol d’identité

Les jeunes adultes doivent être plus sensibilisés aux risques associés à la fraude et au vol d’identité. En effet, les résultats du sondage ont dévoilé un écart considérable entre les groupes d’âge

Énoncés du sondage Milléniaux (18 à 34 ans) en accord Autres

répondants Si j’étais victime d’un vol d’identité, je ne saurais pas quoi faire pour y remédier. 60 pour cent 47 pour cent Je ne suis pas la cible de fraudeurs parce que je n’ai pas assez d’argent. 45 pour cent 27 pour cent La fraude par carte de crédit ne m’inquiète pas, car je n’aurai pas à en assumer les frais. 43 pour cent 30 pour cent J’ai accidentellement cliqué sur un lien frauduleux dans un courriel ou un message texte. 43 pour cent 37 pour cent Il est peu probable que je sois victime d’un vol d’identité. 22 pour cent 13 pour cent J’ai vérifié mes relevés bancaires ou de carte de crédit. 38 pour cent 59 pour cent J’ai déchiqueté mes documents personnels ou financiers. 27 pour cent 53 pour cent J’ai modifié mes mots de passe. 32 pour cent 47 pour cent J’ai publié moins de contenu personnel sur les réseaux sociaux. 30 pour cent 40 pour cent

Différences entre les sexes et vol d’identité

Le sondage a également révélé des différences importantes entre les hommes et les femmes en ce qui a trait à certaines de leurs préoccupations et mesures concernant le vol d’identité :

Préoccupations Femmes en accord Hommes en accord Temps nécessaire pour régler mes comptes 63 pour cent 59 pour cent Difficulté à récupérer mon argent 59 pour cent 54 pour cent Obligation de prouver que je suis victime de fraude 58 pour cent 49 pour cent Sentiment d’avoir été lésé 53 pour cent 39 pour cent Perte de confiance à l’égard des institutions financières 39 pour cent 32 pour cent





Mesures Femmes en accord Hommes en accord J’ai vérifié mon dossier de crédit. 26 pour cent 31 pour cent J’ai commencé à utiliser une méthode d’authentification à deux facteurs plutôt qu’un simple mot de passe. 22 pour cent 29 pour cent

Le Centre antifraude du Canada (CAFC), l’organisme central qui assure le suivi de tous les types de fraudes, estime que les coûts liés à la fraude par marketing de masse (c.-à-d. téléphone, Internet, courriels de masse, télévision, radio et contacts personnels) atteindront près de 130 millions de dollars par année, soit une augmentation d’environ 30 % par rapport à 2017.



« De plus en plus de fraudeurs cherchent non seulement à avoir accès à l’argent durement gagné de leurs victimes, mais aussi à leurs renseignements personnels, a déclaré Jeff Thomson, analyste principal du renseignement de la GRC au CAFC. Bien que les brèches de données et les courriels d’hameçonnage demeurent les principales méthodes d’attaque déclarées, les Canadiens doivent également faire preuve de diligence et éviter de fournir des renseignements personnels ou financiers à des inconnus par téléphone. »

Equifax Canada encourage tous les consommateurs à vérifier leur dossier de crédit au moins une fois par année. Pour connaître d’autres façons de vous protéger contre le vol d’identité, visitez le https://www.consumer.equifax.ca/fr/personnel/education/identite/ . Les consommateurs peuvent également ajouter un avis de fraude ou une alerte de vol d’identité à leur dossier de crédit Equifax en appelant au 1 800 465-7166.

Equifax a interrogé 1 515 Canadiens âgés de 18 à 65 ans entre le 31 janvier et le 3 février. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d’erreur de ±2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

