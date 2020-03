YLEISELEKTRONIIKKA OYJ ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN MACHINERY GROUPIN YRITYSOSTON



Pörssitiedote 2.3.2020 KLO 15:15

Yleiselektroniikka on tänään saanut päätökseen Machinery Group Oy:n yritysoston. Yritysosto julkistettiin 3.2.2020. Sen toteutuminen oli ehdollinen 2.3.2020 pidetyn Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, josta tiedotettiin 2.3.2020 klo 12:30.

Yleiselektroniikka konsolidoi Machinery Group -konsernin 1.3.2020 lähtien.

Espoossa, 2. päivänä maaliskuuta 2020

Yleiselektroniikka Oyj

Martti Yrjö-Koskinen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Martti Yrjö-Koskinen

puh +358(0)40 6844 643

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 238 työntekijää. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.