March 02, 2020 08:30 ET

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) har tecknat två nya ordrar för Digital Signage installationer genom sitt norska dotterbolag med Hurtigruten AS, världens största kryssningsoperatör för expeditionsresor. Ordrarna har ett värde på cirka 16 miljoner kronor under en femårsperiod. Projektet beräknas levereras under första kvartalet 2020 och är en uppgradering av Hurtigruten-fartyget MS Finnmarken och MS Fram. Jämfört med MS Roald Amundsen och MS Fridtjof Nansen, som nyligen utrustades med koncernens Digital Signage lösningar, är MS Finnmarken och MS Fram expeditionsfartyg av mindre storlek.



"Den fjärde och femte Hurtigruten-ordern under de senaste två åren visar hur utmärkta leveranser ger nya marknadsmöjligheter", kommenterar Per Mandorf, koncernchef och VD. "Vi kommer att installera det befintliga Digital Signage upplägg på de nya fartygen, men i ett mindre format. Mina gratulationer till det norska teamet", avslutar Per Mandorf.

Malmö, 2 mars 2020

Om Hurtigruten

Hurtigruten är världsledande inom expeditionsresor, med en växande flotta av små, specialbyggda expeditionskryssningsfartyg som utforskar destinationer som Antarktis, Arktis, Sydamerika, Alaska, Grönland, Svalbard med mera. Sedan 1893 har Hurtigruten drivit den ursprungliga sjöförbindelsen från Bergen till Kirkenes, ofta kallad världens vackraste sjöresa. Hurtigruten anses vara världens grönaste kryssningsrederi och har en vision att erbjuda resor i världsklass som är säkra, unika, aktiva, hållbara och ger minnen för livet.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.zetadisplay.com.

Bilaga