SXSW marque le lancement des premiers contenus liés à l’univers d’Unknown 9, dont un roman, un album de bande dessinée et un balado



Reflector lancera SXSW avec une soirée d’ouverture interactive mettant en vedette Kaytranada et une grande expérience immersive célébrant le dévoilement de la première propriété intellectuelle du studio

AUSTIN, Texas, 02 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le lancement d’Unknown 9, le mystérieux univers du studio transmédia d’Alexandre Amancio, Reflector Entertainment, donne cette année le coup d’envoi de SXSW. Le festival sera pris d’assaut par une mise en scène de grande envergure dans le cadre du dévoilement du roman, de la bande dessinée et du balado d’Unknown 9.

Commanditaire officiel de la soirée d’ouverture interactive, qui se tiendra au ACL Live, Reflector Entertainment promet de lancer le festival en grand avec cet événement qui a pour tête d’affiche le DJ et producteur Kaytranada. Les personnes qui assisteront à la fête seront entraînées dans une expérience toute droit sortie d’un autre monde, et auront droit à un avant-goût de l’univers d’Unknown 9.

Reflector dévoilera également l’Incident, un ambitieux événement immersif dans le cadre duquel les participants prendront part à des fouilles sur un site paranormal à proximité du centre de conventions. Nul doute que cet événement d’envergure sera l’un des plus impressionnants de SXSW cette année. Tout à fait originale, cette activité dirigée par le directeur créatif Christopher Sandberg, se tiendra durant toute la durée du festival et posera les jalons de la mythologie d’Unknown 9. Grâce à ses supports interconnectés, l’univers étendu d’Unknown 9 propose des contenus dont les personnages et les intrigues s’entrecroisent, ce qui crée un univers immersif d’une grande richesse.

Le studio profitera également de sa présence à SXSW pour lancer officiellement les premiers produits d’Unknown 9, dont Genesis, un mystérieux roman à suspense de l’auteur à succès Layton Green, Out of Sight, un balado original coproduit par Gideon Media, ainsi qu’une bande dessinée, Torment. Ces produits peuvent être appréciés indépendamment les uns des autres, mais en faisant l’expérience de plusieurs d’entre eux à la fois, le récit s’enrichit et on mesure encore davantage l’ampleur de l’univers énigmatique d’Unknown 9.

« Nous espérons vraiment que le lancement d’Unknown 9 inspirera d’autres studios à développer des propres propriétés intellectuelles originales à l’avenir, dit Alexandre Amancio. Bien sûr, nous souhaitons que le public découvre tous les produits de l’univers d’Unknown 9, mais nous aimons l’idée que nous offrons à chacun l’occasion d’explorer l’univers de la manière qu’il préfère, dans le format de son choix. Chaque fan qui s’aventurera dans l’univers d’Unknown 9 vivra un parcours unique en partant à la découverte de la riche mythologie que nous avons créée pour lui. »

Alexandre Amancio donnera une présentation officielle intitulée « A Journey Through the Universes of Transmedia IP » dans le cadre du Panel Picker de SXSW. Celle-ci aura lieu le mardi 17 mars de 17 h à 18 h au JW Marriott au 110 E 2nd St, dans la salle 203-204.

En plus de lancer sous peu Genesis, Out of Sight et Torment, Reflector développe également un jeu AAA qui prendra place dans l’univers d’Unknown 9, et travaille à d’autres offres de contenu haut de gamme qui n’ont pas encore été dévoilées.

Dès le 13 mars, le roman, le balado et la bande dessinée d’Unknown 9 seront disponibles sur le site Web https://unknown9.com/ . De plus, le roman Genesis sera mis en vente en format papier ainsi qu’en format électronique sur Amazon , Apple Books , Barnes & Noble , Chapters/Indigo et Hudson, ainsi qu’en livre audio sur Audible. Quant à la bande dessinée, Torment, elle sera distribuée par Comixology, alors que le balado, Out of Sight, sera diffusé sur Apple Podcasts, Google Balados et Spotify.

Vous trouverez ci-dessous des renseignements supplémentaires au sujet de chacun.

À PROPOS DU ROMAN GENESIS Dans Genesis, premier tome d’une palpitante trilogie, une jeune astrophysicienne prénommée Andie se lance dans une chasse au trésor aux quatre coins du monde pour retrouver un dispositif servant à observer une dimension alternative à la réalité. Alors qu’elle échappe de justesse à une dangereuse organisation qui tente aussi de mettre le grappin sur le dispositif, Andie est entraînée dans une aventure mystérieuse qui pourrait lui révéler la nature même de l’univers.

À PROPOS DU BALADO OUT OF SIGHT Blake Elrich est un enquêteur paranormal dont la plus grande malédiction est de savoir des choses qu’il souhaiterait ignorer. Aux côtés de son énigmatique compagne Lazari, il parcourt le pays à la recherche de personnes ordinaires aux histoires extraordinaires : celles qui connaissent l’Inconnu.

À PROPOS DE LA BANDE DESSINÉE TORMENT Né près d’un Terminal, un de ces lieux où se brouille la frontière entre notre réalité et une réalité parallèle, Jaden Crowe attire comme un aimant les forces mystérieuses tapies dans l’autre monde. Après avoir fait instinctivement un geste de bravoure, Jaden se retrouve dans la ligne de mire d’une organisation pour le moins mystérieuse qui pourrait bien détenir la clé de ce ténébreux univers qui le hante.

À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE INCIDENT Incident est un événement immersif produit pour Reflector Entertainment par The company P et qui servira premier point de contact au lancement de l’univers d’Unknown 9. Mis en scène à l’extérieur, dans le stationnement à l’intersection de 4th et Red River, Incident invite les visiteurs à prêter main-forte au personnel d’urgence pour déterrer d’étranges objets trouvés dans une ancienne ligne de métro d’Austin. Le plus étrange dans tout ça? Il n’existe aucune trace d’un ancien métro à Austin... mais cela fait partie du mystère.

