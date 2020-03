TEGEVUSARUANNE 2019. AASTA 12 KUU KOHTA

Kommentaar 2019. aasta neljanda kvartali ning majandusaasta finantstulemustele

Neto renditulu laekus 2019. a. neljandas kvartalis Ettevõttele 654 287 eurot, mis on 15% rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõttele laekus neto renditulu 569 252 eurot. Ettevõttele laekus 2019. a. neto renditulu kokku 2 588 257 eurot, mis kasvas 6% võrreldes 2018. a. kui Ettevõttele laekus neto renditulu kokku 2 447 108 eurot. Aruandeperioodide võrdluses neljanda kvartali neto rendivoo kasv on tingitud 2018. a. maamaksu arvestusest, kus kogu 2018. a. maamaksu kulu arvestati viimases kvartalis, kuigi Ettevõtte tasub maamaksu kvartaalselt. Aruandeperioodide võrldluses majandusaastal toimunud neto rendivoo kasv on tingitud indekseerimisest ning efektiivsemast äritegevusest.

Ettevõtte korrigeeritud ärikasumi tulem 2019. a. neljandas kvartalis oli 622 377 eurot, mis on 17% rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõtte korrigeeritud ärikasumi tulem oli 532 126 eurot. Ettevõtte korrigeeritud ärikasum 2019. a. oli kokku 2 502 077 eurot, mis on 10% rõhkem võrreldes 2018. a., kui Ettevõtte ärikasum oli 2 277 771. Aruandeperioodide võrdluses neljanda kvartali ärikasumi kasv on tingitud eelnevalt mainitud 2018. a. maamaksu arvestusest. Aruandeperioodide võrdluses majandusaasta ärikasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid tehinguga seotud ühekordse loomuga kulud ning Ettevõte on oma äritegevuses efektiivsem.

Ettevõtte puhaskasum 2019. a. neljandas kvartalis oli 623 900 eurot, mis on üle nelja korra rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõtte puhaskasum oli 109 481 eurot. 2019. majandusaastal ettevõtte kahekordistas oma puhaskasumi 1 391 660 euroni, võrreldes 2018. a. puhaskasumiga 712 082 eurot. Aruandeperioodide võrdluses neljanda kvartali puhaskasumi neljakordistumine on põhjustatud eelnevalt mainitud 2018. a. maamaksu käsitlusest, kuid lisaks teenis 2019. a. neljandas kvartalis ettevõte 112 000 eurot finantstulu intressiswap’ilt, mis leevendasid 2019. a. neljanda kvartali finantskulusid. 2019. a. puhaskasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid suuremad ühekordse loomuga kulud ja tulud, Ettevõte teenis esimest korda aruandeperioodi jooksul intressiswap’il tulu ning lisaks on Ettevõte oma äritegevuses efektiivsem.

Aruandeperioodi lõpus toimus Ettevõtte omanduses oleva kinnisvara õiglase väärtuse perioodiline ümberhindamine. Hindamine viidi läbi akrediteeritud hindajate poolt.

Aruandeperioodile järgneval perioodil toimus muudatus Grupi struktuuris, kus 22. jaanuaril 2020 ühinesid Ettevõtte Läti tütarettevõtted SIA Olaines Logistics ning SIA Olaines Logistics Parks. Ühinemine oli tavapärane protsess, kus SIA Olaines Logistics Parks, kes oli tehingus ostetav, ühendati SIA Olaines Logistics’iga, kes oli tehingus ostja. Käesoleva projekti puhul oli ühinemine ajakulukam kui Eestis või Leedus tulenevalt Läti seadusandluse eripärast. Ühinemise tulemusena tõuseb veelgi Ettevõtte operatsioonide ning juhtimise efektiivsus. Käesolevas aruandes on Grupi struktuur kajastatud veel endisel kujul, alates 2020. a. kajastatakse aruannetes Grupi struktuuri uuendatud kujul.





2019. aasta 12 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes) IV kv 2019 IV kv 2018 12 kuud 2019 12 kuud 2018 Neto renditulu 654 287 569 252 2 588 257 2 447 108 Ärikasum 769 377 532 126 2 649 077 2 277 771 Perioodi kasum 623 900 109 481 1 391 660 712 082





(eurodes) 31.12.2019 31.12.2018 Kinnisvarainvesteering 30 909 000 30 762 000 Intressikandvad laenud 28 491 624 29 656 633 Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta 25 543 324 26 608 333





12 kuud 2019 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu) 54% ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad) 4,4% DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed) 1,1









KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes) Lisa IV kv 2019 IV kv 2018 12 kuud 2019 12 kuud 2018 Neto renditulu 5 654 287 569 252 2 588 257 2 447 108 Neto renditulu 654 287 569 252 2 588 257 2 447 108 Üldhalduskulud (31 910) (37 126) (86 180) (169 337) Muud tulud / (kulud) 147 000 0 147 000 0 Ärikasum 769 377 532 126 2 649 077 2 277 771 Finantstulud / (kulud) (145 477) (422 645) (1 257 417) (1 565 689) Kasum enne tulumaksu 623 900 109 481 1 391 660 712 082 Äriühingu tulumaks 0 0 Aruandeperioodi kasum 623 900 109 481 1 391 660 712 082 Aruandeperioodi koondkasum kokku 623 900 109 481 1 391 660 712 082





Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes) Lisa 31.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid 561 462 426 691 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 204 939 300 576 Käibevara kokku 766 401 727 267 Kinnisvarainvesteering 30 909 000 30 762 000 Põhivara kokku 30 909 000 30 762 000 VARAD KOKKU 31 675 401 31 489 267 Võlad tarnijatele ja muud võlad 366 189 446 036 Tuletisinstrumendid 456 209 416 879 Laenukohustised 6 1 064 000 1 064 004 Lühiajalised kohustised 1 886 398 1 926 919 Laenukohustised 6 27 427 624 28 592 629 Pikaajalised kohustised 27 427 624 28 592 629 KOHUSTISED KOKKU 29 314 022 30 519 548 Osakapital 2 500 2 500 Jaotamata kasum 2 358 879 967 219 OMAKAPITAL KOKKU 2 361 379 969 719 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 675 401 31 489 267





