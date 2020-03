De gauche à droite : Jared Cotterill de Surrey Digital Printing et Janice Goldring, Jason Sham, Victor Torres et Surinder Dhiman de Konica Minolta Canada.

De gauche à droite : Jared Cotterill de Surrey Digital Printing et Janice Goldring, Jason Sham, Victor Torres et Surinder Dhiman de Konica Minolta Canada.

MISSISSAUGA, Ontario, 02 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est heureuse d’annoncer que Surrey Digital Printing, entreprise établie à Surrey, en Colombie-Britannique, a fait l’acquisition d’une imprimante grand format AccurioWide 200. Les capacités uniques de ce produit permettront à l’entreprise d’élargir considérablement sa gamme de services.



« Nous voulions commencer à produire des projets d’impression grand format à l’interne pour nos clients, et nous avons choisi Konica Minolta pour les services et le soutien exceptionnels qu’elle nous offrait déjà pour les trois imprimantes petit format que nous avions, explique Jared Cotterill, vice-président de Surrey Digital Printing. À ce jour, notre AccurioWide 200 est un outil remarquable avec lequel nous avons pu imprimer des projets de grande qualité pour nos clients sur pratiquement n’importe quel support : du carton mousse, de l’aluminium, du bois, et même du verre. »

Depuis l’installation de l’AccurioWide 200, en décembre 2019, l’entreprise a élargi sa gamme de produits ainsi que sa clientèle, et prévoit doubler ses revenus de vente de produits grand format en 2020. L’impression grand format est utilisée dans tous les secteurs d’activité, de l’ingénierie à la construction, en passant par l’architecture, l’éducation et les services immobiliers.

« Nous sommes ravis que Surrey Digital Printing ait élargi sa gamme de produits Konica Minolta pour ainsi devenir la première entreprise de la Colombie-Britannique à installer l’AccurioWide 200, souligne Mike Wildbore, directeur, Développement des affaires – Impression grand format de Konica Minolta. Avec cette nouvelle technologie, elle a déjà réalisé de fantastiques projets grand format, et nous avons très hâte de voir les prochains. Nous nous réjouissons à l’idée de l’aider à poursuivre son essor et à accéder à de nouveaux marchés. »

L’appareil AccurioWide 200 de Konica Minolta est équipé de lampes à DEL UV permettant d’imprimer sur un plus grand éventail de supports d’une largeur maximale de 2 mètres. Il est aussi doté de têtes d’impression 1024i de Konica Minolta, dont l’encre UV contient davantage de pigments par gouttelette, pour produire de superbes images d’un maximum de 1 440 ppp tout en consommant moins d’encre que ses concurrentes.

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.com ou composez le 1 866 890‑6600.

Surrey Digital Printing

Surrey Digital Printing est une entreprise d’impression chevronnée du domaine de la reprographie qui a ajouté à son offre des produits d’impression grand format spécialisés ainsi que des solutions petit format. Depuis son ouverture en 2006, elle est fière d’offrir à ses clients des services d’impression et de finition de grande qualité ainsi qu’un service à la clientèle hors pair. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.surreydigital.com .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l’industrie des communications graphiques. Forte d’un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d’impression de production, industrielle et à jet d’encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 13 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 8e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

PERSONNE-RESSOURCE

Think2Grow Marketing pour Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

Katie Hartford, directeur des communications

+1 855-599-3650

PR@think2grow.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85590603-20de-4934-be79-4eda52d46f9f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34d895f7-b7bc-442c-bc8d-fc1e8439f6f5