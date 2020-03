MONTRÉAL, 02 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une situation préoccupante

Ces dernières semaines, la situation face à un nouveau virus appelé Coronavirus est devenue de plus en plus préoccupante. Que ce soit en Italie, en Chine ou en France, plusieurs cas ont été signalés. Malheureusement, certaines personnes avec un système immunitaire défaillant sont mortes, car leur corps déjà affaibli n’a pas pu combattre la maladie.

Devant cette situation inquiétante, toutes les institutions gouvernementales se sont préparées à tous les cas de figure. Ce n'est toutefois guère suffisant, le recours de tous les habitants étant indispensable pour limiter la propagation. Même si la situation est effrayante, ce n’est pas le moment de céder à la panique. En effet, des gestes simples et réfléchis peuvent aider à limiter la propagation du virus.

Surveiller la température corporelle

Une étude réalisée par Accountemps montre aussi que 89 % des professionnels se rendent à leurs bureaux même lorsqu'ils présentent des symptômes de grippe ou de rhume. Prévention et précaution sont donc essentielles pour améliorer la sécurité de tous. Des technologies comme une caméra thermique, appelée Scan Fever, peuvent être utilisées comme moyens de détection. Ce système est conçu pour le dépistage de masse dans les lieux publics et est utilisé pour identifier les personnes ayant une température corporelle élevée. Lorsqu'un groupe de personnes passe devant la tête de la caméra, des images thermiques et visuelles sont affichées sur le moniteur situé à proximité. Les températures corporelles supérieures à une valeur prédéfinie sont affichées, généralement au-delà de 38,5 degrés. Ces personnes peuvent ensuite être mises à l’écart et évaluées plus à fond par des professionnels de la santé. Pour avoir plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 514-337-0008.

Des mesures simples pour une meilleure prévention

Nous invitons toutes les entreprises à suivre des règles simples, car il est possible de protéger le plus de personnes possibles. L’adage qui affirme « qu’il vaut mieux prévenir que guérir » n’a jamais été aussi pertinent. Pour vous rassurer et vous aider, iMotion Sécurité vous suggère de communiquer la procédure suivante à vos employés :

Au cours de cette possible pandémie, il est très impératif d'observer les mesures suivantes pour assurer non seulement votre santé, mais aussi celle de vos collègues :

Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez.

Désinfectez-vous les mains avec du liquide antibactérien.

Évitez les places publiques et les foules.

Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon.

Évitez tout contact avec des animaux de ferme ou sauvages.

Faites bien cuire viandes et œufs.

Consultez un médecin si vous ressentez des symptômes grippaux.

Évitez tout contact avec des gens présentant des signes de grippe.

Selon Santé Canada, les symptômes connus sont : fièvre, toux, difficultés respiratoires et une possibilité de pneumonie. Pour toute urgences ou question, vous pouvez contacter la ligne d’urgence établie par Santé Canada ou cliquer sur le lien suivant.

À propos de iMotion Sécurité

Leader en technologies de sécurité, iMotion vient de fêter ses 20 ans d’existence. iMotion Sécurité offre une gamme complète de produits et services de sécurité incluant toute une panoplie de caméras, des solutions de gestion vidéo, des systèmes biométriques et de contrôle des accès, et bien davantage encore. Fort de son expérience et fière des partenaires stratégiques qu’elle s’est attachée, cette entreprise a su tisser des liens profonds avec ses nombreux clients. Son équipe d’experts peut très certainement vous aider à réaliser vos projets. Soumettez-nous les défis que vous souhaitez relever en remplissant ce formulaire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site imotion.ca et suivez iMotion sur les réseaux LinkedIn, Facebook, Instagram, et Twitter.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à imotion@imotion.ca | 514 337 0008.