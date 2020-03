CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS POUR FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.



LA PRAIRIE, Québec, 02 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Vanstar Mining Resources (TSX-V: VSR) aimerait mettre à jour les travaux en cours. Comme mentionné dans un communiqué de presse précédent, le forage a repris sur le projet Nelligan, situé dans la région de Chapais-Chibougamau.

La campagne de forage 2020 a été conçue et mise en œuvre par l'opérateur, IAMGOLD Corporation. Plus de 2 500 mètres ont été complétés à ce jour. Les sondages réalisés ont atteint leurs objectifs respectifs et les résultats seront disponibles dans les prochaines semaines lorsqu’ils seront compilés et validés.

Le programme de forage comprend pour cette année un minimum de 8 000 mètres et vise à vérifier l'extension ouest et en profondeur de la zone Renard ainsi qu'à améliorer la classification des ressources (actuellement total de 97,0 millions de tonnes titrant 1,02 g / t Au pour 3,2 millions d'onces contenues) présumées (voir communiqués de presse du 22 octobre 2019).

« Nous sommes très heureux du déroulement des travaux actuels. L’homogénéité du gisement Nelligan démontrée dans le rapport NI43-101 nous permet d’être optimiste quant aux résultats futurs à recevoir. Même si le marché semble un peu nerveux par rapport à certains éléments hors de notre contrôle, cela ne change rien en la qualité du gisement et en son potentiel économique. » de mentionner le CEO de la société, Mr. Guy Morissette

Maintenant détenu à 100% par la société, le projet Amanda acquis en fonction de sa similarité avec le gisement Nelligan ainsi que par la présence significative d’or retracée par forages au cours des années 1990, fait actuellement l’objet d’un mandat accordé à une firme géologique indépendante afin de compiler l’ensemble des données historiques et de nous soumettre une série de recommandations pour une première phase de travaux d’explorations pour l’année en cours. La société a également acquis par jalonnement sur carte un bloc supplémentaire de 45 claims d’une superficie d’environ 2380 hectares, lequel bloc sera ajouté au projet Amanda. Ce projet maintenant composé de 85 claims d’une superficie d’environ 4644 hectares se situe à quelques centaines de kilomètres à l’est de la municipalité d’Eastmain, sur le territoire de la Baie James.

« Ce projet nous intéresse beaucoup. La présence d’or significative dans plusieurs sondages historiques ainsi qu’un back ground aurifère très anomale nous parlent beaucoup. D’autres indications intéressantes telle que les failles, les plis et les formations de fer nous poussent à être plus curieux et à y investir du temps et de l’argent. » de souligner Mr. Morissette.

Le projet Félix détenu à 100%par la société est localisé dans la bande sédimentaire de Chicobi. Elle offre une grande similarité avec l’environnement sédimentaire de Nelligan. Acquis par jalonnement sur carte, le projet Félix n’a pratiquement jamais fait l’objet de travaux sauf pour quelques forages localisés au nord de la propriété afin de tester une formation de fer. L’un de ces sondages, fait en direction sud et localisé au contact de la formation de fer avec une zone de basse intensité magnétique, a recoupé plusieurs valeurs aurifère significatives en plusieurs endroits le long du trou (Source : GM 33270).

Ce projet devrait faire l’objet de travaux au cours de la présente année.

D’autres propriétés minières sont aussi à l’étude. La direction de Vanstar compte améliorer sensiblement son portefolio de propriétés afin de pouvoir proposer différents scénarios à d’éventuels partenaires.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue consultant qualifié selon la norme NI43-101.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n’acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de son contenu.