TORONTO, 02 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal organisme canadien en sciences et en technologies nucléaires, ont poursuivi leurs efforts afin de permettre au secteur minier canadien de disposer d’options d’énergie propre en réunissant les utilisateurs finaux potentiels de l’industrie minière et les développeurs de petits réacteurs modulaires (PRM). Tenu en marge de la conférence 2020 sur l’exploration et l’exploitation minières de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) à Toronto, le séminaire a été organisé par les LNC en tant que forum pour discuter des avantages et des possibilités que cette technologie avancée de réacteurs pourrait présenter pour la communauté minière du Canada.



Le séminaire a réuni des cadres supérieurs, des chefs d’entreprise, des fonctionnaires, des universitaires, des services publics, des développeurs de technologie et des associations industrielles. En plus d’examiner la faisabilité économique des PRM pour alimenter en électricité les opérations minières, les participants au séminaire ont discuté des nombreuses technologies de PRM en cours de développement, du large éventail d’applications possibles et de la voie à suivre pour un déploiement réussi des PRM au Canada.

« Les LNC ont mis en place un programme ambitieux pour permettre la construction, la mise à l’essai, l’octroi de permis et le déploiement de cette technologie nucléaire de prochaine génération ici au Canada, sur un site géré par les LNC, a déclaré Mark Lesinski, président et directeur général des LNC. Pour faire de cette vision une réalité, les LNC s’efforcent de constituer une large coalition de dirigeants du secteur nucléaire et d’autres secteurs, tels que l’exploitation minière, qui sont susceptibles de bénéficier des avancées de cette technologie d’énergie propre. Ce séminaire se veut une étape de plus dans cette conversation permanente, et je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cet événement un moment aussi stimulant et instructif. »

Les LNC ont classé les PRM parmi les huit initiatives stratégiques que l’organisation entend poursuivre dans le cadre de sa stratégie à long terme, avec pour objectif d’implanter un PRM d’ici 2026. L’organisation cherche à démontrer la viabilité commerciale des PRM et s’est positionnée comme chef de file mondial en matière de soutien à la mise à l’essai de prototypes et au développement de la technologie des PRM. Dans le cadre de ce programme, les LNC ont invité en 2018 les développeurs de PRM à présenter une demande pour l’implantation d’un réacteur de démonstration de PRM sur un site géré par les LNC. À l’heure actuelle, quatre promoteurs sont engagés dans différentes phases du processus d’invitation.

« L’introduction de cette technologie au Canada représente une énorme occasion et les LNC offrent leur soutien pour les essais, les évaluations de faisabilité technologique et économique, la fabrication, la gestion des déchets et les exigences réglementaires, a commenté Keyes Niemer, directeur de projet des LNC pour le développement des PRM. Nous avons organisé ce séminaire avec des dirigeants qui peuvent aider à cerner les possibilités et avec des experts qui peuvent comprendre et résoudre les problèmes, afin de poursuivre sur notre lancée dans le développement de cette technologie d’énergie propre. »

Pour obtenir plus de détails sur les LNC, y compris sur leur programme de petits réacteurs modulaires, veuillez consulter le site www.cnl.ca/prm .

Au sujet des LNC

Chef de file mondial en sciences et technologie nucléaires, les Laboratoires Nucléaires Canadiens offrent des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement axés sur l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, nous offrons des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont en bonne posture pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de sûreté est au cœur de toutes les activités.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter le site www.cnl.ca ou envoyer un courriel à l’adresse communications@cnl.ca .

Personne-ressource :

Patrick Quinn

Directeur, Communications de l’entreprise

LNC : 1-866-886-2325