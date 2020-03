March 02, 2020 11:50 ET

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2020 KLO 18.50



Orion Oyj: 94 317 oman B-osakkeen luovutus 2.3.2020

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on 2.3.2020 luovuttanut yhteensä 94 317 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2017–2019 ja 2019 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 26.3.2019 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 36,2999 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 2.3.2020. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 3 423 697,67 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 671 082 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmistä on tiedotettu 2.2.2016 ja 6.2.2019 annetuilla pörssitiedotteilla.

