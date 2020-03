Lyon, le 2 mars 2020 — Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, a été choisi par Butagaz, fournisseur multi-énergie (gaz en bouteille et en citerne, gaz naturel, électricité, granulés de bois) pour sa solution de dématérialisation des factures fournisseurs. Simplicité, rapidité et sérénité ont été les maîtres mots de ce projet qui a permis au service comptabilité de revaloriser ses missions et acquérir de l’expérience sur d’autres tâches.

Le service comptabilité fournisseurs de Butagaz traite environ 20 000 factures fournisseurs par an. Gérées manuellement, les factures transitaient par courrier entre les sites, ce qui pouvait entrainer des risques d’erreurs dans le traitement et des retards pour le règlement des fournisseurs.

Dans une démarche d’amélioration continue de sa relation avec ses fournisseurs et de digitalisation de ses processus, l’entreprise s’est tournée vers la dématérialisation. Un projet mené de manière collaborative entre le service IT et le service comptabilité.

« Il devenait essentiel pour nous de digitaliser le traitement de nos factures fournisseurs. Le professionnalisme des équipes Esker, la simplicité de sa solution et son intégration à SAP nous ont rapidement convaincus. Nous avons abordé ce projet avec sérénité et sans aucun risque grâce à la confiance installée avec Esker. Tous les utilisateurs sont aujourd’hui conquis et nous bénéficions d’un excellent support avec un suivi sans faille. » Nicolas Rousseaux, Chef de projet IT Butagaz

Directement intégrée à SAP, la solution Esker a été implémentée en seulement quelques mois, avec pour objectif d’être opérationnelle avant la clôture annuelle des comptes.

Désormais, 42% des factures fournisseurs sont reçues par e-mails sur une adresse unique, avec le but à terme, d’atteindre 90% grâce à une communication proactive auprès des fournisseurs. C’est une nouvelle organisation qui procure à Butagaz de nombreux bénéfices :

Une simplification du processus de validation interne grâce à la suppression des échanges courriers,

grâce à la suppression des échanges courriers, Un gain de 2 heures par jour au sein du service comptabilité, les factures étant directement intégrées à SAP,

Une meilleure visibilité et traçabilité sur l’ensemble de la chaîne de facturation grâce aux tableaux de bord,

Une revalorisation des missions et l’acquisition d’expérience des équipes qui peuvent se concentrer sur l’analyse des données.

« Fonctionnelle, la solution Esker a été très facilement acceptée par les collaborateurs. Aujourd’hui, une fois saisie, la facture est instantanément disponible dans SAP et nos collègues sur les différents sites peuvent la voir. Autre avantage concret : payer une facture deux fois est quasiment impossible grâce aux nombreux écrans qui alertent ! Tania Rousseau, Responsable Comptable Butagaz « Dans un projet comme celui-ci, la conduite du changement est essentielle en interne mais également en externe avec nos fournisseurs. Nous avons organisé des réunions d’information et des sessions de formation pour que chacun puisse apprendre et se familiariser avec le logiciel. » Nicolas Rousseaux

À propos de Butagaz

Fournisseur multi-énergies et services, le groupe Butagaz a pour mission d’accompagner chaque Français dans sa transition énergétique en aidant à consommer moins et consommer mieux. Filiale du groupe DCC, il est en France un acteur majeur du gaz liquide (propane et butane) et est également fournisseur de gaz naturel, électricité et de granulés de bois. Opérant pour des clients BtoC et BtoB, le groupe Butagaz est composé de Gaz Européen, Distrinord Gaz, Logigaz Nord et Proxigaz. Il est composé de 800 collaborateurs présents sur tout le territoire français et représente 1 milliard de chiffre d’affaire. Veillant à agir avec éthique et responsabilité auprès de toutes ses partiesprenantes, Butagaz a obtenu en 2019 la médaille d’argent ECOVADIS, qui la situe parmi les 4% des entreprises les plus performantes en matière de RSE dans sa catégorie. L’innovation l’amène à diversifier ses activités et à proposer son propre programme d’open innovation - Zagatub - un laboratoire de co-création destiné à faire émerger et accélérer des solutions innovantes répondant aux besoins de ses clients. Ce sont près de 5 millions de clients qui font aujourd’hui confiance à Butagaz. Plus de 92 % d’entre eux se sont déclarés satisfaits des solutions et services proposés (Étude « la voix du Client » - juin 2019). Son service client basé en France, à Amiens, a d’ailleurs été élu « Service Client de l’Année 2020 » dans la catégorie Fournisseur d’électricité et de gaz (Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2019 - Plus d’infos sur escda.fr). Pour plus d’informations : https://www.butagaz.fr/ - Suivez notre actualité́ sur Twitter : @BUTAGAZ

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

Pièce jointe