MONTRÉAL, 02 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing s’apprête à célébrer la Journée internationale de la femme (le 8 mars 2020). Ce matin, pour la centième fois, la compagnie aérienne a effectué un vol avec un équipage entièrement féminin. Le vol WG438 de Sunwing Airlines entre l’aéroport international de Pearson à Toronto et l’aéroport international de Punta Cana fut mené par un équipage et un personnel de cabine composé strictement de femmes.



Le vol Sunwing était piloté par Vicky Marks, Commandante de bord basée à Québec, avec l’assistance de Nicola Godfrey, copilote de la base à Toronto. Le personnel de cabine était sous la supervision de Tiziana Di Giuliantonio, Directrice de vol, avec l’assistance de trois agentes de bord : Zoi Loukas, Anita Tasha Thompson et Camille Osbourne. Le vol WG 438 fut donc effectué du début jusqu’à la fin entièrement par des femmes. Entre les agents de réservation, le personnel des opérations aériennes, l’équipe de maintenance, les agents de piste et les services de soutien à destination, Sunwing embauche des milliers de femmes, lesquelles font partie des vacances de nos clients.

Lundi le 2 mars marque aussi le début de la Semaine mondiale des femmes de l’aviation, qui a pour but d’aborder la question du déséquilibre des sexes dans l’industrie de l’aviation. Le centième vol de Sunwing effectué entièrement par des femmes symbolise aussi l’engagement de la compagnie aérienne envers cette cause, en plus de célébrer ses professionnelles en aéronautique.

Commandante de bord Vicky Marks, qui a piloté ce vol, a commenté cette occasion spéciale : « Il est pour moi un grand honneur de faire partie du tout premier vol Sunwing opéré entièrement par des femmes ». Il n’y a pas si longtemps, les femmes étaient très limitées dans les postes qu’elles pouvaient occuper dans l’industrie de l’aviation. Aujourd’hui, par contre, les femmes sont impliquées dans toutes les parties du domaine. Je suis fière d’être pilote et j’espère que ce vol monumental inspirera les femmes à choisir une carrière en aviation, un monde qui, j’espère, s’ouvrira de plus en plus à elles. »

Piyush Gandhi, Vice-président des opérations aériennes, a souligné l’importance de cette initiative : « En tant que Président du Comité Sunwing Y.A.Y. de diversité et d’inclusion, je suis fier de travailler pour une entreprise qui célèbre et encourage les femmes, un entreprise pour qui un vol effectué entièrement par des femmes est la norme et non l’exception. Les femmes qui travaillent pour Sunwing ont l’occasion de franchir des obstacles dans le monde de l’aéronautique en occupant une variété de postes. Au cours des cinq dernières années, le nombre de femmes pilotes à Sunwing a augmenté de 160 %. Alors qu’il s’agit d’une impressionnante réalisation, nous espérons que la tendance se poursuivra dans tous les domaines. »

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7a8a1bf-f8c6-415a-9567-24d3a891242a