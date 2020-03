MONTRÉAL, 02 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui qu’elle a acquis les opérations de services de messagerie de R.R. Donnelley & Sons Company (RRD) (NYSE: RRD), un important fournisseur mondial de solutions multicanales pour le marketing et les communications d’affaires. L’entreprise acquise comprend un réseau national de près de 30 établissements et de plus de 400 sites de fournisseurs, qui desservent les secteurs des produits pharmaceutiques, des soins de santé, de la vente au détail, des finances et des transports, principalement dans le Midwest et le Sud-Est des États-Unis. Les opérations de services de messagerie feront partie du secteur de la logistique de TFI International et seront intégrées à l’équipe dirigée par Scott Leveridge, président de TForce Logistics É.U.



« Nous sommes ravis d’accueillir les opérations de services de messagerie de RRD et ses précieux clients au sein de la famille TFI International, » a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « La combinaison de cette équipe avec le réseau actuel de TForce Logistics renforce notre masse et notre densité stratégiques, tout en ajoutant de nouvelles régions géographiques et une clientèle impressionnante. En tant que membres du groupe d’entreprises de TFI, les opérations de services de messagerie profiteront de nos ressources exceptionnelles partout en Amérique du Nord, alors qu’elles cherchent à accroître leurs capacités en matière de service à la clientèle. Nous considérons qu’il s’agit là d’une autre étape vers l’augmentation de notre part de marché aux États-Unis dans le domaine de la livraison de colis le jour même, et nous sommes impatients de voir ces activités atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir. »

TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau croissant de filiales opérationnelles en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .