TRAINERS' HOUSE OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 3.3.2020 KLO 8:30





Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti

liikevaihto 10,5 milj. euroa (10,7 milj. euroa), muutos -1,8 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

liiketulos 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa), 6,0 % liikevaihdosta (7,6 %)

osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,04 euroa)



Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

liikevaihto 2,5 milj. euroa (2,8 milj. euroa), muutos -11,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

liiketulos -0,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa), -3,6 % liikevaihdosta (-10,3 %)

osakekohtainen tulos -0,00 euroa (0,01 euroa)



Tunnuslukuja vuoden 2019 päättyessä

rahavarat 2,3 milj. euroa (1,6 milj. euroa)

korollinen velka 1,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -1,0 milj. euroa (-1,6 milj. euroa)

omavaraisuusaste 68,4 % (75,2 %)



Trainers’ House on soveltanut 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. Muutos vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen, negatiivisesti. Yllä raportoidut korolliset velat ja omavaraisuusaste eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2018 ja 2019 välillä. Muutoksen vaikutuksesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa Tilinpäätöstiedote ja liitetiedot. Vuosien 2019 ja 2018 tunnusluvut on laskettu käänteisen splitin jälkeisellä 21.471.412 kpl osakemäärällä.





NÄKYMÄT VUODELLE 2020



Yhtiö arvioi vuoden 2020 operatiivisen tuloksen olevan voitollinen.





TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN



Trainers’ Housen strategiana on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia. Asiakastulokset antavat meille työmme tarkoituksen ja asiakkaille syyn tehdä yhteistyötä kanssamme. Tuemme asiakkaiden ketterää tapojen ja toimintakulttuurin uudistumista moderneilla menetelmillä. Asiakkaat ostavat meiltä varmuutta, tuloksellisuutta ja sujuvuutta hankkeidensa toteutukseen.



Vuonna 2019 Trainers’ Housen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto oli 10,5 miljoonaa euroa. Ignis-palveluiden kasvu ja kannattavuus olivat hyvät. Emme olleet kuitenkaan kokonaisuuteen tyytyväisiä. Operatiivinen kannattavuus jäi konsernissa kuuden prosentin tasolle. Kassatilanne on säilynyt vakaana. Yhtiö saavutti merkittävän rajapyykin jakamalla osinkoja omistajien pitkän korpivaelluksen jälkeen. Kannattavuuden parantaminen on edelleen tärkein tehtävä.



Muutoksen 4 Matkaa -konseptin toteutus asiakastyössä edistyi systemaattisesti. Tuemme asiakkaiden ketterää tapojen sekä toimintakulttuurin uudistumista moderneilla menetelmillä. Luomme asiakkaille totuudenhetkiä ja haemme niistä palautetta.



Trainers’ House on rekrytoinut nälkäisiä ja kyvykkäitä työntekijöitä. Tämä on osa yhtiön uudistumista, jota jatkamme. Tuemme nopeaa oppimista tuotteistamalla keskeiset mallit ja työkalut. Yksinkertaistamme myynti- ja lunastustyötä siten, että työstä tulee vakioitua, sujuvaa ja tehokasta. Pienennämme eräkokoa, lisäämme hands-on työskentelyä sekä vakioituja konsepteja. Työmme vaikuttavuus ja laatu kasvavat.



Panostamme sisältömarkkinointiin, jossa kiinnostavalla sisällöllä puhutellaan päättäjäkohderyhmää. Saimme uusia yleisöjä kymmeniä tuhansia ja järjestimme uusissa tiloissamme vuonna 2019 valmennuksien lisäksi kymmeniä asiakastilaisuuksia. Tavoitteena on ollut lisätä huomioarvoa ja kontaktien määrää. Ideana on kääntää palvelemalla ansaittu huomio suhdemarkkinoinnissa asiakasarvoksi ja kate-euroiksi.



Testaamme johtamisen sähköistämisessä ja mediallistamisessa uusia ansaintamalleja, jossa hyödynnämme mm. modernia tekniikkaa. Tavoitteena on palvella asiakkaita esimerkiksi muutosjohtamisen sisällöissä, tarinallistamisessa ja muutosviestinnässä, verkkovalmennuksissa sekä ajankohtaisissa maksullisissa sisällöissä.



Jatkamme uutteraa työtä. Kiitos hyvät asiakkaat. Kiitos, että olemme saaneet olla mukana hankkeiden toteutuksessa. Kiitos rakkaat työtoverit ahkeroinnista. Työmme on jälleen ollut merkityksellistä!



Lisätietoja:

Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456

Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111





TOIMINTAKATSAUS



Katsauskaudella yhtiö keskittyi myyntityöhön ja asiakasprojektien toteuttamiseen.



Yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen sille kesäkuussa antaman valtuutuksen perusteella, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 214.714,12 euroa). Osinko maksettiin joulukuussa 2019.





TULOSKEHITYS



Raportointikauden liikevaihto oli 10,5 milj. euroa (10,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,6 milj. euroa, 6,0 % liikevaihdosta (0,8 milj. euroa, 7,6 %). Tilikauden tulos oli 0,6 milj. euroa, 5,6 % liikevaihdosta (0,9 milj. euroa, 8,2 %).





Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:





2019 2018 Liikevaihto 10 490 10 671 Liiketoiminnan muut tuotot 18 73 Kulut: Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6 125 -6 283 Muut kulut -3 331 -3 612 EBITDA 1 053 850 Poistot pysyvistä vastaavista *) -418 -43 EBIT 634 807 % liikevaihdosta 6,0 7,6 Rahoitustuotot ja –kulut -45 -15 Tulos ennen veroja 590 791 Tuloverot **) 0 84 Tilikauden tulos 590 875 % liikevaihdosta 5,6 8,2





*) IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvautuu vuokrasopimusvelkaan liittyvällä korkokululla sekä käyttöoikeusomaisuuserän poistolla. Katsauskauden tulokseen on kirjattu poistokulua 0,4 milj. euroa.



**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan.



Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos vuosineljänneksittäin vuoden 2018 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Liikevaihto 2873 2978 2014 2805 3355 2817 1841 2478 Liikevoitto 420 303 -205 288 610 369 -259 -86





PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET



Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.





RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS



Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut



Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa) ja niiden jälkeen 1,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa).



Raportointikauden investointien rahavirta oli 0,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,5 milj. euroa (-0,7 milj. euroa).



Kokonaisrahavirta oli 0,7 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).



Konsernin käteisvarat olivat 31.12.2019 2,3 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 68,4 % (75,2 %). Kauden päättyessä korollista vierasta pääomaa oli 1,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa).





Rahoitusriskit



Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät vuokrasopimusten mukaiset vastuut.



Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.



Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin, vaikka yhtiön rahoitusasema onkin vakaa.



Yhtiön vastuiden täyttäminen edellyttää liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta.





LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT



Yhtiön liiketoiminta on suhdanneherkkää.



Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu viipeellä Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään. Samanaikaisesti työvoiman kasvava kysyntä aiheuttaa haasteita avainhenkilöiden pitämiselle ja uusien työntekijöiden houkuttelemiselle. Trainers’ Housen nykyinen liiketoiminta on jälkisyklistä.



Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa sisältää kasvavia riskejä.



Yhtiön rahoitustilanne on vakaa. Yhtiön vastuiden hoitaminen edellyttää operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös osittain henkilösidonnaista.



Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä.



Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.



Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.



Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.





HENKILÖSTÖ



Vuoden 2019 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 164 (134) henkilöä.





VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 Helsingissä.



Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2018 ei jaeta.



Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Nina Ignatius. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.



Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.



27.6.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti toteuttaa yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen osakkeita yhdistämällä 5:1-suhteella. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 2.7.2019. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 250 tuhatta euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.





OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA



Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).



Vuoden alussa yhtiön osakemäärä oli 107.357.062 kpl. Yhtiö mitätöi kesäkuussa kaksi osaketta osakkeenomistajan pyynnöstä. Pyyntö liittyi yhtiön osakemäärän leikkaamissuunnitelmaan ns. reverse splitin yhteydessä. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö toteutti osakkeiden yhdistämisen 5:1-suhteella. Katsauskauden lopussa osakemäärä oli 21.471.412 kpl.



Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 21.471.412 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Joulukuussa 2018 optio-oikeuksilla 2013D merkityt uudet osakkeet, 620.000 osaketta, rekisteröitiin kaupparekisteriin 21.3.2019. Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei korotettu osakepääomaa, vaan koko merkintähinta, 37.200 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.



Osakevaihdon ja -kurssin kehitys



Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö toteutti osakkeiden yhdistämisen. 2.7.2019 alkaen yhtiön osakemäärä on ollut 21.471.412 kpl, kun kesäkuun lopussa osakemäärä oli 107.357.060 kpl. Vertailukauden ja alkuvuoden osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin takia.



Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 3,2 milj. osaketta. Osakkeiden kappalemääräinen vaihto on laskettu toteutuneiden kauppojen mukaisesti. Osakkeiden vaihto oli 15,1 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (9,5 milj. osaketta, 8,9 %) ja 1,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,55 euroa (0,59 euroa), alin 0,30 euroa (0,35 euroa) ja päätöskurssi 0,39 euroa (0,37 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,38 euroa (0,49 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2019 oli 8,4 milj. euroa (7,8 milj. euroa).





TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT



Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2019 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.



Trainers’ House on tässä tilinpäätöstiedotteessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2018 vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2019 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä.



Trainers’ House on soveltanut 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. IFRS 16 korvaa IAS 17 -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16:lla on vaikutusta pääasiallisesti vuokralleottajan kirjauksiin, sillä standardi poistaa erottelun käyttöleasing- ja rahoitusleasingsopimusten välillä ja edellyttää jatkossa kaikkien vuokrasopimusten osalta käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokranmaksuvelan kirjaamista taseeseen lukuun ottamatta vuokrasopimuksia, jotka ovat arvoltaan pieniä tai kestoltaan lyhyitä. Tasevaikutusten lisäksi muutos johtaa aiempaa suurempiin korkokuluihin ja poistoihin tuloslaskelmassa sekä suurempiin rahoituksen rahavirtoihin rahavirtalaskelmalla johtuen vuokranmaksuvelan lyhennyksistä. Vuokralleantajan kirjauksiin standardi ei aiheuta muutoksia, sillä käyttöleasing- ja rahoitusleasingmallit säilyvät ennallaan.



Trainers’ House on ottanut käyttöön uuden standardin yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen eikä vertailutietoja ole oikaistu. Uusista laatimisperiaatteista johtuvat uudelleenluokittelu ja oikaisut on kirjattu avaavaan taseeseen 1.1.2019. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta ja jatkaa näiden sopimusten käsittelyä muina vuokrasopimuksina.



Trainers’ Housen IFRS 16:n mukaisista vuokrajärjestelyistä suurin osa on toimitilavuokrasopimuksia. Muut standardin mukaiset vuokrajärjestelyt liittyvät autosopimuksiin. Vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 sovelletulla lainakorolla.



Laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019:

• käyttöoikeusomaisuus: kasvua 1,6 milj. euroa

• pitkäaikaiset velat: kasvua 1,2 milj. euroa

• lyhytaikaiset velat: kasvua 0,4 milj. euroa



Tuloslaskelmalla taseeseen kirjattaviin vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvautuu vuokrasopimusvelkaan liittyvällä korkokululla sekä käyttöoikeusomaisuuserän poistolla. Katsauskauden tulokseen on kirjattu poisto- ja rahoituskulua 0,4 milj. euroa. Rahavirtalaskelman osalta standardin soveltaminen kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 0,3 milj. euroa. Muutos vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen, negatiivisesti.



Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.





TULOSLASKELMA IFRS (Teur)







Konserni

01.10.-

31.12.19 Konserni

01.10.-

31.12.18 Konserni

01.01.-

31.12.19 Konserni

01.01.-

31.12.18 LIIKEVAIHTO 2 478 2 805 10 490 10 671 Liiketoiminnan muut tuotot 5 73 18 73 Kulut: Materiaalit ja palvelut -388 -389 -1 509 -1 694 Työsuhde-etuuksista

aiheutuvat kulut -1 598 -1 702 -6 125 -6 283 Poistot -145 -32 -418 -43 Liiketoiminnan muut kulut -438 -467 -1 821 -1 918 Liiketulos -86 288 634 807 Rahoitustuotot ja kulut -23 -2 -45 -15 Tulos ennen veroja -109 286 590 791 Tuloverot*) 0 100 0 84 TILIKAUDEN TULOS -109 386 590 875 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -109 386 590 875 Osakekohtainen tulos: Emoyhtiön omistajille kuuluva

osakekohtainen tulos -0,01 0,00 0,03 0,04 Tilikauden tuloksesta laskettu

osakekohtainen tulos -0,01 0,00 0,03 0,04



Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.



*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.







TASE IFRS (Teur)



Konserni

31.12.19 Konserni

31.12.18 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 1 357 141 Liikearvo 1 653 1 653 Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 6 125 Laskennalliset verosaamiset 100 100 Pitkäaikaiset varat yhteensä 9 234 8 019 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 6 5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 255 1 785 Rahavarat 2 297 1 646 Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 658 3 436 VARAT YHTEENSÄ 12 793 11 455 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma

pääoma Osakepääoma 881 881 Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto 37 37 Kertyneet voittovarat 7 798 7 425 Oma pääoma yhteensä 8 716 8 343 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 1 225 1 225 Pitkäaikaiset muut velat 869 Lyhytaikaiset ostovelat ja muut

velat 1 982 1 887 Velat yhteensä 4 076 3 112 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 12 793 11 455









RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)



Konserni

01.01.-

31.12.19 Konserni

01.01.-

31.12.18 Tilikauden tulos 590 875 Oikaisut tilikauden tulokseen 435 -79 Käyttöpääoman muutos 236 -305 Rahoituserät -42 -25 Liiketoiminnan rahavirta 1 219 466 Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin -5 -93 Osakkuusyhtiöstä palautuneet

tuotot 5 Investointien rahavirta -5 -88 Optiomerkinnöistä saadut

maksut 37 Pitkäaikaisten lainojen

takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen

takaisinmaksut -782 Käyttöoikeusomaisuusvelan lyhennys -349 Maksetut osingot -215 Rahoituksen rahavirta -564 -745 Rahavarojen muutos 651 -367 Rahavarat kauden alussa 1 646 2 013 Rahavarat kauden lopussa 2 297 1 646







LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma







Osakepääoma SVOP-

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma

01.01.2018 881 6 550 7 431 Laaja tulos 875 875 Oma pääoma

31.12.2018 881 37 7 425 8 343 Oma pääoma

01.01.2019 881

37 7 425 8 343 Laaja tulos 590 590 Maksetut osingot -215 -215 Oma pääoma

31.12.2019 881

37 7 798 8 716





LÄHIPIIRITAPAHTUMAT



Trainers’ House -konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja ja talousjohtaja.



Konserni harjoittaa liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiöiden Stronghold Suksee Oy:n, Causa Prima Oy:n ja Hannoa Oy:n kanssa.



Konsernin liiketoimintaan kuuluvat digitaaliset valmennustuotteet toteutetaan yhteistyössä Stronghold Suksee Oy:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös määräysvaltayhtiöiltä ostetut ja niille myydyt sisältömarkkinointi- ja valmennuspalvelut. Liiketoiminta on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.



Stronghold Suksee Oy on Trainers’ House Oyj:n alivuokralaisena Helsingin Salmisaaren toimitiloissa.



Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:





(Teur)



Konserni

01.01.-

31.12.19 Konserni

01.01.-

31.12.18 Vuokratuotot 18 5 Myynnit 38 75 Ostot 235 107 Saamiset 31.12. 7 5 Velat 31.12. 2 0





UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni

01.01.-

31.12.19 Konserni

01.01.-

31.12.18 Varaukset 1.1. 26 138 Varausten käyttö -12 Varausten purku -100 Varaukset 31.12. 26 26 HENKILÖSTÖ Henkilöstö keskimäärin 140 139 Henkilöstö kauden lopussa 164 134 VASTUUSITOUMUKSET Omista sitoumuksista annetut

vakuudet ja vastuut 2 120 2 513 MUITA TUNNUSLUKUJA Omavaraisuusaste (%) 68,4 75,2 Oma pääoma/osake (eur) 0,41 0,39





Tunnuslukujen laskentakaavat



Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos

Katsauskauden keskimääräinen osakeantioikaistu

osakemäärä



Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat



Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot



Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Katsauskauden päätöspäivän osakeantioikaistu

osakemäärä





Tunnuslukujen laskentaan

vaikuttavat erät Konserni

01.10.-

31.12.19 Konserni

01.10.-

31.12.18 Konserni

01.01.-

31.12.19 Konserni

01.01.-

31.12.18 Saadut ennakot (Teur -8 44 366 Korolliset velat (Teur) 1,3 0 1,3 0 Osakkeiden osakeantioikaistu

lukumäärä keskimäärin

kauden aikana (Tkpl) 21 471 106 737 21 471 106 737 Osakkeiden osakeantioikaistu

lukumäärä kauden lopussa (Tkpl) 21 471 106 737 21 471 106 737





Helsingissä 3.3.2020



TRAINERS’ HOUSE OYJ



HALLITUS



Lisätietoja:

Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456

Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111



JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset mediat

www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite