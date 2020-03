SIMON HALLQVIST VALITTU YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N UUDEKSI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI

Pörssitiedote 3.3.2020 KLO 8:50



Yleiselektroniikka Oyj:n 2.3.2020 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti uuden hallituksen toimikausi alkoi 2.3.2020. Hallituksen uutena jäsenenä aloitti Ralf Holmlund, hallituksen jäseninä jatkavat Simon Hallqvist, Mikko Moilanen, Sari Nordblad, Anssi Ruohtula, Michaela von Wendt ja Martti Yrjö-Koskinen.



Hallitus valitsi Simon Hallqvistin kokouksessaan tänään hallituksen puheenjohtajaksi 3.3.2020 alkaen. Lisäksi hallitus päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Sari Nordblad ja jäseninä Mikko Moilanen ja valitsi uudeksi jäseneksi Ralf Holmlundin Martti Yrjö-Koskisen tilalle. Martti Yrjö-Koskinen ei toimi tarkastusvaliokunnan jäsenenä toimiessaan Yleiselektroniikka Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana.



“Haluan kiittää Mikkoa sitoutuneisuudesta ja arvokkaasta työstä hallituksen puheenjohtajana yhtiön eteen. Yhtiö jatkaa uuteen muutosvaiheeseen Machinery Groupin oston myötä. Kauppa oli tärkeä strateginen askel ja sen taustalla on selkeä liiketaloudellinen logiikka. Yhtiön koko kaksinkertaistuu ja toiminta laajenee. Lisäksi se tasapainoittaa yhtiön liiketoimintaa maantieteellisesti. Tavoitteemme on luoda alusta jatkuvalle kestävälle operatiiviselle ja yritysostoin tapahtuvalle kasvulle”, sanoo Simon Hallqvist.



Simon Hallqvist on Preato Capital AB:n pääosakas ja hallituksen puheenjohtaja. Preato Capital AB on Yleiselektroniikan suurin osakkeenomistaja, edustaen 77,4% ulkona olevista Yleiselektroniikan osakkeista ja äänistä. Simon Halliqvist valittiin Yleiselektroniikka Oyj:n hallitukseen 21.8.2019.



Espoossa, 3. päivänä maaliskuuta 2020

Yleiselektroniikka Oyj

Hallitus

Jakelu:

Helsingin pörssi,

keskeiset tiedotusvälineet,

www.yeint.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Martti Yrjö-Koskinen

puh +358(0)40 6844 643

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 238 työntekijää. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.