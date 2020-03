March 03, 2020 02:00 ET

Sievi Capital Oyj

Pörssitiedote 3.3.2020 klo 9:00

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Vahvan tuloksen vuosi, iLOQ-myynti toteutui loppuvuodesta

Tämä on tiivistelmä vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi .

Loka-joulukuu 2019

Tilikauden tulos oli 6,7 (4,1) milj. euroa.

Tulos / osake oli 0,12 (0,07) euroa.

Tammi-joulukuu 2019

Tilikauden tulos oli 12,8 (13,5) milj. euroa

Tulos / osake oli 0,22 (0,23) euroa

Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,35 (1,16) euroa

Oman pääoman tuotto oli 17,7 (22,5) %

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -41,2 (4,9) %

Sievi Capital myi omistuksensa iLOQ:ssa

Katsauskauden päättymisen jälkeen Sievi Capital sijoitti Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n muodostamaan kokonaisuuteen ja Sievi Capitalin yhtiökokous päätti 0,15 euron osakekohtaisesta lisäosingosta

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden vertailulukuja, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta (edelliseltä tilikaudelta maksettu 0,03 euroa osakkeelta varsinaista osinkoa ja 0,15 euroa osakkeelta lisäosinkoa).

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila:

”Sievi Capitalin tulos vuonna 2019 oli erittäin vahva ja oman pääoman tuotto taloudellisten tavoitteidemme mukainen. Viime vuoden tulokseen vaikutti olennaisesti joulukuussa toteutunut iLOQ-omistuksemme myynti. Sievi Capital oli iLOQ:n omistajana noin 10 vuoden ajan, jona aikana yhtiö kasvoi pienestä suomalaisesta yhtiöstä kansainvälisesti toimivaksi lukitusalan edelläkävijäksi. Tuotoltaan sijoitus iLOQ:iin oli Sievi Capitalille erittäin hyvä palauttaen sijoituksemme yhtiöön takaisin yli kymmenkertaisena.

Nykyisten kohdeyhtiöidemme kehitys oli vaihtelevaa viime vuonna. KH-Koneet Group jatkoi kasvuaan ja vahvaa etenemistään merkittävimpänä askeleenaan laajentuminen Ruotsiin yrityskaupalla. Indoor Group jatkoi vahvaa kassavirran tuottamista ja pientä kasvua. Yhtiössä on käynnissä laajamittainen strategiatyö ja kehitysohjelma tulostason parantamiseksi. Suvanto Trucksille viime vuosi oli erittäin vaikea ja yhtiön liikevaihto- ja tuloskehitys selkeä pettymys. Yhtiö on tehnyt useita toimenpiteitä myynnin edistämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi, joiden vaikutukset nähdään kuluvan vuoden aikana. Muutosta vauhdittamaan yhtiöön on päätetty hakea uusi toimitusjohtaja.

Katsauskauden päättymisen jälkeen tammikuussa sovimme Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n hankinnasta. Yrityskauppa ja noin 8,3 miljoonan euron suuruinen sijoituksemme konsernin uuteen emoyhtiöön Nordic Rescue Groupiin toteutuivat helmikuussa. Yhtiöt ovat kotimaisia pelastusnostin- ja pelastusajoneuvovalmistajia, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa on kansainvälistä. Yhtiöt sopivat hyvin Sievi Capitalin sijoitusstrategiaan ja olen varma, että voimme olla yhtiöille avuksi niiden liiketoiminnan eteenpäin viemisessä.

Taloudellinen asemamme oli vuodenvaihteessa erittäin vahva ja nettovelkaantumisaste -41,2 %. Tämän jälkeen yhtiö on maksanut ylimääräisen yhtiökokouksen päättämän lisäosingon sekä toteuttanut Nordic Rescue Group -sijoituksen, mutta taloudellinen asemamme mahdollistaa myös näiden tapahtumien jälkeen uusien sijoitusten tekemisen. Strategiamme mukainen työ uusien sijoituskohteiden löytämiseksi jatkuu.”

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1-2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät.

Edellä mainituista syistä johtuen Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2020 tuloskehityksestä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila

Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

