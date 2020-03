Avec une croissance du chiffre d’affaires de plus de 50% sur les trois dernières années

Boulogne-Billancourt, le 3 mars 2020

Cegedim SRH, acteur incontournable du marché des solutions de gestion externalisée des Ressources Humaines et de la Paie, poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros en 2019 pour 720 collaborateurs, et affiche de belles ambitions pour 2020.

2019 marquée par une activité en hausse grâce à une bonne anticipation des besoins des entreprises et une proximité forte avec ses clients

S’appuyant sur un département R&D dynamique et agile, Cegedim SRH répond aux nouvelles attentes des DRH en matière de transformation digitale (performance, pilotage et productivité de la fonction Paie/RH, outils dédiés salariés, on-boarding…) et les accompagne quotidiennement dans la gestion de leur masse salariale. En 2019, Cegedim SRH a ainsi fait évoluer son offre TEAMS RH de façon à faciliter et fluidifier les échanges à l’ensemble des acteurs de l’entreprise, d’intégrer le salarié ou candidat tout comme un client de l’entreprise, et de permettre aux services RH de se recentrer sur leur cœur de métier avec des outils plus performants à leur disposition.

L’acquisition de Rue de la Paye en 2018 a de plus permis d’étendre l’offre Cegedim SRH aux TPE, PME et experts comptables et celle en 2019, de Cosytec, éditeur de solutions logicielles de planification par contraintes, de proposer une solution de GTA intégrée et complète.

« Pour mener, organiser et optimiser les délais et les coûts de ses différents projets, l’entreprise doit être en mesure de trouver les bons profils au bon moment. Ces talents ne sont plus aujourd’hui composés uniquement des ressources internes mais aussi de prestataires, intérimaires, indépendants… En réponse, nous investissons sur des solutions de planification intelligente pour aider les entreprises à résoudre cette équation », commente Jérôme Rousselot, Directeur de Cegedim SRH.

Grâce à son expertise, Cegedim SRH a ainsi gagné 42 nouveaux clients en 2019 soit plus de 67 000 nouveaux bulletins de paie gérés dans plusieurs secteurs d’activités : assurance, retail, transport, restauration, …

Au total, ce sont plus de 7,8 millions de bulletins de paie qui sont produits par an.

Par ailleurs, sa stratégie de maillage national porte aujourd’hui ses fruits puisque Cegedim SRH couvre l’ensemble du territoire avec une présence à Paris, Lyon, Lille, Nantes et Toulouse. Associé avec le développement des centres nearshore à Montargis et Vichy, et offshore à Bucarest et Rabat, Cegedim SRH joue la carte de la proximité auprès de ses clients.

L’effectif de la société s’élève aujourd’hui à 720 collaborateurs, en progression de 47% sur les trois dernières années.

De belles perspectives pour 2020

Cette année encore, Cegedim SRH anticipe de belles perspectives avec une croissance attendue qui devrait être à deux chiffres. La société projette d’atteindre d’ici 2 ans un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.

Pour anticiper cette croissance, Cegedim SRH reste très actif et poursuit le renforcement de ses équipes.

La société prévoit 10 jobdating sur l’année pour recruter une centaine de nouveaux collaborateurs sur différents profils métier : consultants, chefs de projets, responsables de comptes SIRH, développeurs…

Pour former le futur de la profession RH et favoriser le recrutement des futurs talents, Cegedim SRH poursuit, de plus, le Master SIRH initié dès 2018 en partenariat avec l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Présente en France et en Suisse, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, de tous secteurs d’activité, issues des grands comptes et du mid-market.



Pour plus d'information : www.cegedim-srh.fr



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



