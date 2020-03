Dato: 3. marts 2020



Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2020







I forbindelse med repræsentantskabets konstituerende møde den 2. marts 2020 blev der både genvalg og nyvalg til bestyrelsen.

Genvalg:

Gårdejer Bjørn Jepsen, Borris

Fhv. kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, Skjern

Gårdejer Niels Chr. Poulsen, No

Nyvalg:

Finn Erik Kristiansen, 50 år bosiddende i Varde og direktør for ProVarde Erhvervsudvik-ling. Finn Erik Kristiansen er uddannet boghandler og har tidligere gennem mange år dre-vet Bog & Ide i Varde, som han fortsat er indehaver af. Finn Erik Kristiansen var i perio-den fra 2005 til 2019 indvalgt i bankens repræsentantskab og fra 2010 til 2019 medlem af bankens bestyrelse.

Som suppleant til bestyrelsen blev boghandler Mike Jensen, Holstebro genvalgt.

Skjern Banks bestyrelse har herefter følgende sammensætning:

Advokat Hans Ladekjær Jeppesen

Gårdejer Bjørn Jepsen

Fhv. kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard

Gårdejer Niels Chr. Poulsen

Direktør Finn Erik Kristiansen

Privatrådgiver Lars Skov Hansen (medarbejdervalgt)

Erhvervsrådgiver Carsten Jensen (medarbejdervalgt)

Finanschef Michael Tang Nielsen (medarbejdervalgt)

På bestyrelsens efterfølgende konstituerende møde blev Hans Ladekjær Jeppesen gen-valgt som formand og Bjørn Jepsen blev genvalgt som næstformand.

Skjern Bank

Per Munck

munck@skjernbank.dk







