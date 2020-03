L’opérateur Appliwave confirme son orientation 100 % indirecte pour distribuer son offre et annonce une vaste campagne de recrutement en 2020 pour renforcer son réseau. Cette opération d’envergure fait suite à l’intégration réussie de plus de 110 partenaires (intégrateurs et distributeurs) en 2019 qui ont choisi de commercialiser l’offre d’Appliwave sur toute la France.

Appliwave, opérateur Cloud et Télécom, est spécialisé dans la fourniture de services hébergés à destination des PME et ETI. L’infrastructure d’Appliwave est répartie sur vingt datacenters, situés exclusivement en France. Les services Appliwave sont distribués par un réseau de 200 partenaires et bénéficient à plus de 2000 clients entreprises.

Dans le cadre de cette nouvelle campagne de recrutement de partenaires, l’opérateur souhaite notamment compléter et densifier sa présence sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Grand Est. Pour attirer de nouveaux intégrateurs et distributeurs, Appliwave ne manque pas d’atouts : un programme et un dispositif entièrement conçus pour répondre aux besoins des partenaires (interface de gestion leur permettant de gérer leurs opérations et commandes directement), une équipe technique et commerciale dédiée, aucune ingérence d’Appliwave dans la relation avec le client final et une infrastructure industrielle qui permet de garantir des performances et une sécurité de premier plan sur toutes les régions.

Au regard de ces différents éléments, les partenaires pourront donc commercialiser à une tarification attractive des offres de téléphonie et de connectivité à très forte valeur ajoutée et se distinguer sur le marché en proposant à leurs clients des services adaptés aux nouveaux usages plébiscités par les entreprises.

Julien Ohayon, Directeur Général et Directeur Technique chez Appliwave « Notre modèle de développement basé sur une distribution 100 % indirecte est un fort différenciateur sur notre marché. Dans ce contexte, au-delà de la qualité de nos offres Integral Voice et Integral Connect, nous offrons à nos partenaires des ressources et des services qui leur permettent de déployer rapidement des solutions professionnelles au sein des petites et moyennes entreprises. En 2020, nous allons poursuivre nos investissements pour développer nos offres et lancer de nouveaux services à destination de nos partenaires. Forts de cette nouvelle campagne de recrutement, nous devrions donc pouvoir à la fin de l’année nous appuyer sur un réseau de 400 partenaires. »