紐約, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2018 年 5 月 15 日至 2020 年 2 月 14 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 CPI Aerostructures, Inc. (NYSE:CVU) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 4 月 24 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=cpi-aerostructures-inc&id=2180 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=cpi-aerostructures-inc&id=2180

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員發佈虛假和誤導的財務報表，或者遺漏了以下內容：(1) 公司在 2018 年及 2019 年第一季度、第二季度和第三季度的 10-Q 表格中包含的 CPI Aerostructures 財務報表未能正確應用公認會計原則，因此誇大了收入、淨收入、未分配利潤和合約資產；(2) 因此，不能依賴 2018 年和 2019 年 10-Q 表格中的財務報表，以及 2018 年 10-K 表格的年度報告並需要再重申；(3) 在 2018 年每個報告期，CPI Aerostructures 缺乏足夠的財務報告內部控制以及有效的披露控制和程序；(4) 在 2019 年第三季度期間，CPI Aerostructures 缺乏有效的披露控制和程序；(5) 因此，被告關於其業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均為虛假和誤導及/或缺乏合理依據。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。