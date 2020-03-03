紐約, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2017 年 2 月 23 日至 2019 年 10 月 3 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 HP Inc. (NYSE: HPQ) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 4 月 20 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=hp-inc&id=2186 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=hp-inc&id=2186

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導的財務報表或遺漏以下資訊 (1) HP 的四盒模式出現嚴重缺陷，不能準確預測耗材需求和結果，而令 HP 缺乏來自商業打印機的遙測數據，HP 被迫使用不可靠且滯後的市場共享數據為模式建立假設；(2) 缺少用於商業打印的遙測數據是四盒模式的一個嚴重缺陷，因為 HP 在個人打印市場方面擁有遙測數據，並且知道這是準確了解耗材渠道的必要元素；(3) 結果是導致公司渠道的耗材庫存超過需求至少 1 億美元，並且 HP 的耗材收入增長被嚴重誇大；(4) 因此，公司的公開聲明在所有相關時間均為重大虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。