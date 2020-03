TORONTO, 03 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche présente la 911 Turbo S de nouvelle génération qui se caractérise par sa puissance sans précédent, son comportement dynamique et son confort. La nouvelle 911 au sommet de la gamme, lancée en versions Coupé et Cabriolet, est animée par un nouveau moteur à plat de 3,8 L à deux turbocompresseurs VTG qui développe 61 ch de plus que le moteur qu’il remplace et le couple maximal atteint à présent 590 lb-pi, un gain de 36 lb-pi. Couplé à la boîte PDK (Porsche Doppelkupplung) à 8 vitesses, ce moteur permet de boucler le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, 0,2 seconde de moins, tandis que la vitesse de pointe reste inchangée à 330 km/h.



Le gabarit de la 911 Turbo S a grandement augmenté, au même titre que le comportement dynamique amélioré : 45 mm de plus en largeur au-dessus de l’essieu avant (1 840 mm) et 20 mm de plus en largeur hors tout au-dessus de l’essieu arrière (1 900 mm). Voies modifiées, aérodynamique perfectionnée et pneus de tailles différentes contribuent à l’agilité et à la sportivité du bolide, la voie avant ayant pris 42 mm et la voie arrière, 10 mm. L’aérodynamique adaptative comprend à présent des volets d’air de refroidissement contrôlés à l’avant, tandis que l’aileron arrière plus grand procure encore plus d’appui. En grande nouveauté, la 911 Turbo S est chaussée de pneus de tailles différentes, notamment des pneus exclusifs de 20 po (255/35) à l’avant et de 21 po (315/30) à l’arrière. De nouvelles options confirment l’image encore plus sportive de la 911 à transmission intégrale. Mentionnons entre autres le châssis sport abaissé de 10 mm avec système Porsche de gestion active de la suspension (PASM) et le système d’échappement sport doté de clapets réglables qui garantit un son distinctif.

Le tout nouveau moteur de la 911 Turbo S s’inspire de la génération de moteur de la 911 Carrera. Le système de refroidissement de l’air de suralimentation complètement revu s’ajoute aux nouveaux turbocompresseurs VTG plus gros à configuration symétrique, avec clapets de décharge à commande électrique et injecteurs piézoélectriques. Il en résulte une nette amélioration des reprises, de la puissance, du couple et de la montée en régime, doublés d’une baisse des émissions.

Le nouveau 6 cylindres reçoit un nouveau système d'admission qui se distingue par la modification du chemin suivi par l’air de suralimentation. C’est ainsi qu’une partie de l’air passe par les prises d’air caractéristiques situées sur les flancs arrière. En amont des filtres à air à présent situés dans les ailes arrière se trouvent deux prises d’air dans la grille du couvercle arrière. La nouvelle 911 Turbo S compte donc quatre prises d’air dotées d’une plus grande surface totale offrant moins de résistance, d’où l’amélioration des prestations du moteur. Les deux turbocompresseurs symétriques à géométrie variable (VTG) sont plus gros et les compresseurs et les turbines tournent en sens opposés. Le diamètre des turbines a été augmenté de 5 mm pour atteindre 55 mm et le diamètre de la roue du compresseur a été augmenté de 3 mm, pour atteindre 61 mm. Les clapets de décharge à commande électrique sont dotés de moteurs pas-à-pas.

La 911 Turbo S au design harmonieux offre un équilibre parfait entre le plaisir de conduite, le comportement dynamique et la sportivité et convient parfaitement à la conduite au quotidien et sur circuit. Le gain en performances de cette 911 Turbo S de nouvelle génération se remarque particulièrement dans le 0 à 200 km/h bouclé en 8,9 secondes, soit une seconde de moins que le modèle précédent. Les améliorations apportées à la transmission intégrale avec gestion de la motricité Porsche (PTM) ont permis d’augmenter grandement le couple, les roues avant pouvant recevoir jusqu’à 369 lb-pi. De nouvelle génération, le châssis PASM de série a aussi gagné en sportivité. Les amortisseurs à action plus précise rehaussent considérablement les qualités dynamiques, notamment la stabilité en roulis, la tenue de route, le comportement de la direction et les vitesses de passage en virage.

Le nouveau bouclier avant doté de prises d’air plus grandes reprend le dessin caractéristique des versions Turbo. Il comporte les doubles modules d’éclairage avec phares standard à DEL et cadres foncés. Le nouveau déflecteur avant à commande pneumatique et le grand aileron arrière procurent 15 % de plus d’appui. L’imposant aileron arrière qui reçoit les prises d’air intégrées accentue les lignes profilées de la 911 Turbo S. Les sorties d’échappement rectangulaires en noir brillant typique des Turbo se taillent une place dans le nouveau bouclier arrière.

L’habitacle propose une finition de grande qualité aux touches sportives. De série, l’habitacle est tendu de cuir et paré de garnitures en carbone et argent clair. Les sièges sport à 18 réglages sont ornés d’une couture qui rend hommage à la première 911 Turbo (type 930). Enfin, la Turbo S se distingue par ses logos et éléments graphiques raffinés au groupe d’instruments. La nouvelle configuration de l’écran central du PCM, désormais de 10,9 po, permet au conducteur d’accéder aux fonctions rapidement et sans distraction. Parmi les autres éléments présents à la sortie d’usine, mentionnons le volant sport GT, l’ensemble Sport Chrono doté de la nouvelle application intégrée Porsche Track Precision et le système audio BOSEMD avec haut-parleurs ambiophoniques.

Livrable en versions Coupé et Cabriolet, la 911 Turbo S arrivera dans les Centres Porsche du Canada en avril 2020 et son prix de détail est fixé à 231 700 $ (Coupé) et à 246 300 $ (Cabriolet).

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

