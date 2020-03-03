紐約, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2015 年 2 月 20 日至 2017 年 5 月 2 日期間（簡稱「集體訴訟期間」）購入 Anadarko Petroleum Corporation (NYSE: OXY) 股票的股票持有人提出集體訴訟。該訴訟旨在根據聯邦證券法為 Anadarko Petroleum Corporation 的投資者追討賠償。

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 4 月 20 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽： http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=anadarko-petroleum-corporation&id=2184 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=anadarko-petroleum-corporation&id=2184 。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導的財務報表或遺漏以下資訊：(1) 誇大 Shenandoah 資產的價值，並誇大 Shenandoah 評估井的成功；(2) 公司對財務報告缺乏有效的內部控制；(3) 由於上述原因，被告關於公司 Shenandoah 資產的陳述缺乏合理依據；(4) 因此，該公司的公開聲明在所有相關時間均為重大虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。