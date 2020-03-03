紐約, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2017 年 1 月 26 日至 2018 年 10 月 15 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 4 月 20 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=jeld-wen-holding-inc&id=2182 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=jeld-wen-holding-inc&id=2182

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員發佈虛假和誤導的財務報表或遺漏以下內容：(1) Jeld-Wen 產品（包括門）與其他製造商在售價上進行競爭，並在市場上描述公司以「極具競爭力」的價格出售門產品；(2) Jeld-Wen 的高利潤率和預期的利潤率增長歸因於合法的商業因素，例如「基於對客戶和產品水平的獲利能力分析作出策略定價決策」，以及對「定價優化」的重視。被告在集體訴訟期間所作的陳述和類似陳述均是虛假和誤導，因為被告知道 Jeld-Wen 正與另一家門製造商串謀操縱價格，以人為手法提高或維持室內模壓門的價格。由於被告的虛假陳述，在整個集體訴訟期間，Jeld-Wen 的普通股均以人為抬高的價格交易。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。