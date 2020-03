København, 3. marts 2020





På EAC Invest A/S’ (”Selskabet”) ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020 blev det vedtaget at gennemføre et omvendt aktiesplit i forholdet 1000:1 og en samtidig regulering af aktiekapitalen, således at

- 1.000 aktier af nominelt DKK 3,50 sammenlægges til én aktie (af nominelt DKK 350), samt at

- 2.000 aktier af nominelt DKK 1,75 sammenlægges til én aktie (af nominelt DKK 350).

Eventuelle overskydende aktier efter sammenlægningen (dvs. aktier, som ikke ombyttes i henhold til ovennævnte forhold) vil blive indløst kontant af Selskabet. Indløsningen vil ske efter udløbet af en fire-ugers indløsningsperiode, der udløber den 31. marts 2020.

I indløsningsperioden kan aktionærer handle med aktier, herunder sælge og/eller købe aktier à nominelt DKK 3,50 og DKK 1,75, med henblik på at tilpasse beholdninger til ovennævnte sammenlægningsforhold og dermed undgå indløsning af eventuelle restbeholdninger.

Indløsningen sker til en kurs på henholdsvis DKK 1,76 pr. aktie af nominelt DKK 3,50 og DKK 0,88 pr. aktie af nominelt DKK 1,75. Ved indløsning vil det kontante indløsningsbeløb blive udbetalt til den konto, som er knyttet til den pågældende aktionærs aktiedepot.

Betaling for eventuelle overskydende aktier forventes at ske den 7. april 2020. Eventuelle omkostninger til VP SECURITIES A/S i forbindelse med indløsning afholdes af Selskabet. Efter gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret udskrift fra VP SECURITIES A/S, hvoraf det samlede nye antal aktier vil fremgå.

Sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen for aktier i Selskabet forud for sammenlægningen (dvs. aktier i ISIN DK0010006329) forventes at blive torsdag den 2. april 2020.

Første handelsdag for de aktier, der tildeles som følge sammenlægningen, forventes at være fredag den 3. april 2020. Aktierne vil blive udstedt under en ny permanent ISIN-kode hos VP SECURITIES A/S, der ligeledes optages til handel og officiel notering hos Nasdaq Copenhagen A/S.

Selskabet vil forud for sammenlægningen offentliggøre en endelig tidsplan samt oplysning om ISIN koden for de sammenlagt aktier.

Hvis en indehaver af overskydende aktier er uenig i indløsningskursen, kan aktionæren anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten på Selskabets hjemsted, jf. selskabslovens § 70, stk. 2. Efter gennemførelse af indløsningen vil en ny meddelelse blive offentliggjort gennem Erhvervsstyrelsens IT-system, der giver alle aktionærer, hvis aktier er blevet indløst, et tre-måneders varsel hvori sådanne aktionærer kan anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand. Meddelelsen vil også oplyse om datoen for en eventuel skønsmandsvurdering eller dom. Skønsmanden skal fastsætte indløsningskursen i overensstemmelse med selskabslovens § 67, stk. 3. Hvis der udmeldes en skønsmand og skønsmandsvurderingen fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Selskabet, vil denne højere kurs også gælde for andre indehavere af overskydende aktier, der ikke har ønsket vurdering. Omkostningerne forbundet med skønsmandsvurderingen afholdes af den aktionær, som har anmodet om vurderingen, men retten kan pålægge Selskabet at bære omkostningerne helt eller delvist, hvis vurderingen fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Selskabet.

Udtalelse fra Selskabets bestyrelse

Selskabets bestyrelse har gennemgået vilkårene for indløsningen, som beskrevet i denne indløsningsmeddelelse.

Indløsningen af eventuelle overskydende aktier vil ske til kurs på henholdsvis DKK 1,76 pr. aktie af nominelt DKK 3,50 og DKK 0,88 pr. aktie af nominelt DKK 1,75, svarende til det volumenvægtede gennemsnit af markedskursen for Selskabets aktier over de seneste 5 handelsdage i perioden 3.-7. februar 2020. Derudover kan aktionærer i løbet af den fire-ugers indløsningsperiode, der udløber 31. marts 2020, handle med aktier, herunder sælge aktier à nominelt DKK 3,50 og nominelt DKK 1,75 eller købe yderligere aktier med henblik på at eje et tilstrækkeligt antal aktier til at kunne matche nye aktier, før aktiesammenlægningen træder i kraft. Aktionærer kan herved undgå indløsning af eventuelle resterende aktier.

Det er på den baggrund bestyrelsens opfattelse, at vilkårene for indløsningen er rimelige og passende, og at vilkårene er ens for alle indehavere af aktier i Selskabet.





Med venlig hilsen

EAC Invest A/S





For yderligere information kontakt venligst:

Martin Thaysen, CEO, tel. +45 3525 4300 e-mail mt@eac.dk

Vedhæftet fil