Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, a annoncé aujourd’hui avoir atteint la barre des 246 000 abonnés actifs avec l'ajout de 16 000 nouveaux abonnés actifs nets au deuxième trimestre de l'année fiscale, clos le 29 février 2020. Cela représente une hausse de 55% relativement à la même période l'année précédente.



« Nous avons maintenu une forte dynamique de croissance des abonnés au cours du deuxième trimestre et sommes heureux de la pénétration accrue de Goodfood à travers le pays. L’agrandissement continu de notre importante base de membres d'un océan à l'autre renforce la position de leader de Goodfood en tant que fournisseur de solutions d'épicerie et de repas auprès des consommateurs canadiens, » a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de Goodfood. « Des campagnes de réactivations et de marketing avec des équipes sportives et des athlètes de premier plan comme le champion de basket-ball de Toronto Serge Ibaka, ainsi que de nouvelles offres de produits ont été les principaux moteurs des ajouts d'abonnés ce trimestre. Avec l'ouverture imminente de notre usine de Vancouver et notre récente annonce d'un prochain centre de distribution phare à Toronto, nous sommes bien placés afin d’exécuter notre stratégie et poursuivre notre trajectoire de croissance, » a conclu M. Ferrari.

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne livrant des repas et des produits d’épicerie frais d’un océan à l’autre et facilitant, pour ses membres, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque semaine. La mission de Goodfood est de réaliser l’impossible, de la ferme à la cuisine, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaires en moins d’une minute. Les membres de Marché Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son écosystème d’approvisionnement de classe mondiale reliant directement Goodfood au consommateur qui élimine presque entièrement le gaspillage de nourriture et les frais généraux élevés liés aux édifices et installations physiques des épiceries. Les bureaux administratifs et le principal centre de production de la Société sont situés à Montréal, au Québec. Marché Goodfood possède également un deuxième centre de production à Calgary, en Alberta, ainsi qu’un centre de repas déjeuner à Montréal, au Québec, et construit actuellement son nouveau centre de production à Vancouver. Au 29 février 2020, Marché Goodfood comptait 246 000 abonnés actifs. www.makegoodfood.ca

