Den Haag, Niederlande, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die dreitägige Auftaktkonferenz der International Coalition of National Security Advisors' (ICNSA) fand am 20. Februar 2020 im Wandelganger Nieuwspoort statt, dem Presseraum des Parlaments, in dem auch der niederländische Ministerpräsident seine wöchentlichen Ansprachen abhält. Bei der ersten Sitzung ging es um die Themen nationale Sicherheit, Souveränität und Schutz des kulturellen Erbes. Zu den Sprechern zählten Prof. Dr. David Pinto, Jean Labrique, Harm Groenendojk, Toine Manders und Saman Seneviratne als Keynote Speaker. Gastgeber war Peter van der Velden von der niederländischen Volkspartei. Als Moderator der Veranstaltung agierte Daniël Gerritsen, Vorsitzender des Ausschusses für Aktivismus der ICNSA und inspirierender Politiker. Siehe Veranstaltungsprogramm.



Die zweite Sitzung, die in Hoofddorp abgehalten wurde, war der maritimen Sicherheit gewidmet, die von Oliver Vehmeier, Präsident der Royal Marina Yacht Group (RMYG) begleitet wurde. RMYG biete laut der Aussage Vehmeiers ein umfassendes Erlebnis – vom Schiff über Unterhaltung bis hin zur persönlichen Sicherheit. Vehmeier war als Gastredner geladen und sprach bei der Sitzung zu den Themen Einhaltung des internationalen Seerechts, Küstenwache, Navigation durch internationale Gewässer, Datenschutz, Bedrohung durch Piraten und andere maritime Gefahren für die nationale Sicherheit.

Bei der dritten Sitzung in Rotterdam, geführt von der Endowment for the Preservation of Judeo Christian Values (EPJCV) und vertreten durch Seneviratne, ging es um die Wahrung von Werten durch politische Veränderungen und Gesetzesänderungen zum Schutz von ungeborenem Leben bis hin zu Behandlungen am Lebensende. EPJCV unterstützt jüdisch-christliche Veranstaltungen. „Vom Holocaust bis zur Wiederauferstehung Israels“, geführt von Chabad Flevland und Emanuël Kerk in Zusammenarbeit mit christlichen Kirchen, so Gerritsen.

Nach den Veranstaltungen in den Niederlanden fand in Los Angeles eine Sondersitzung statt, bei der der Cybersicherheitsexperte Kenneth Davis durch sein Wirken auf ziviler, militärischer und staatlicher Ebene als Fachexperte und Hauptanalyst agierte. Als Fallbeispiel nutzte Davis die Geschichte von Gerritsens Sohn, der vom Rotterdamer Jugendschutz in Obhut genommen wurde. Davis, zudem ehemaliger Deputy Sheriff, verfügt über mehrere Jahre Expertise und Wissen zu aktuellen Gerichtsverfahren: „Die Integrität von Saman Seneviratne wurde durch anonyme Internetpostings und Verleumdungen angegriffen, um seinen geschäftlichen und persönlichen Ruf zu zerstören“, so Davis unter Anführung von Gerichtsverfahren.

Melvin Avanzado, Rechtsanwalt und „Social Justice Advocate“. Rechtsanwalt Avanzado wurde dazu gewählt, Aufsicht über den Rechtshilfefonds für die ICNSA zu führen.

Die ICNSA ist ein kollaborativer Zusammenschluss aus nationalen Sicherheitsberatern, Politikern, Forschern und Politikberatern, die wichtige Informationen mit Auswirkung auf die nationale Souveränität, Verfassungen und das nationale Erbe erforschen, aufklären, analysieren und verbreiten. Die nächste Veranstaltung der ICNSA ist für April 2020 geplant. Bitte wenden Sie sich an InvitationRequest@ICNSA.org .

