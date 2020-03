LA HAYE, Pays-Bas, 03 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conférence inaugurale de 3 jours de l'ICNSA (International Coalition of National Security Advisors) a démarré le 20 février 2020 au Wandelganger Nieuwspoort, salle de presse du Parlement où le Le Premier ministre néerlandais fait son discours hebdomadaire. La séance qui portait sur la sécurité nationale, la souveraineté et la préservation du patrimoine, accueillait comme intervenants le professeur Dr David Pinto, Jean Labrique, Harm Groenendojk, Toine Manders et Saman Seneviratne, le conférencier principal. L'organisateur était Peter van der Velden du Parti populaire néerlandais. Daniël Gerritsen, président du comité relatif à l'activisme de l'ICNSA et homme politique inspirant animait l'événement. Consultez le programme de l'événement.



La deuxième séance organisée au Hoofddorp et dédiée à la sécurité maritime a accueilli Oliver Vehmeier, président de Royal Marina Yacht Group (RMYG). « RMYG fournit une expérience complète allant du navire à l'animation en passant par le personnel de sécurité », a déclaré M. Vehmeier, donateur et invité de la séance portant sur l'observation des lois maritimes internationales, les gardes-côtes, la navigation dans les eaux internationales, la vie privée, les pirates et les menaces maritime à la sécurité nationale.

La troisième séance à Rotterdam dirigée par le EPJCV (Endowment for the Preservation of Judeo Christian Values - Fonds de dotation pour la préservation des valeurs judéo-chrétiennes), représenté par Seneviratne, promeut la préservation grâce à des changements de politique et des modifications des lois protégeant l'enfant à naître jusqu'aux traitements de fin de vie. EPJCV promouvant des événements judéo-chrétiens, « De l'Holocauste à la résurrection d'Israël », menés par Chabad Flevland et Emanuël Kerk en collaboration avec les églises chrétiennes, a déclaré Gerritsen.

Après ces séances aux Pays-Bas, une session extraordinaire s'est tenue à Los Angeles, aux États-Unis, où l'expert en cybersécurité Kenneth Davis fut l'expert en la matière, étant impliqué en tant qu'analyste clé au niveau gouvernemental, militaire et civil. M. Davis a utilisé le cas du fils de M. Gerritsen soustrait par la protection de l'enfance de Rotterdam comme premier cas d'étude. M. Davis, également ancien shérif adjoint possède plusieurs années de connaissances pratiques relatives à des contentieux en cours : « L'intégrité de Saman Seneviratne a été attaquée à travers des messages anonymes via Internet ainsi que des diffamations cherchant à détruire sa réputation professionnelle et personnelle » a commenté M. Davis, citant le litige.

Melvin Avanzado, avocat et défenseur de la justice sociale. Maître Avanzado a été choisi comme fondé de pouvoir du Fonds de défense juridique de l'ICNSA.

L' ICNSA est un regroupement collaboratif de conseillers à la sécurité nationale, d'hommes politiques, de chercheurs et de conseillers en politique qui cherchent, instruisent, analysent et diffusent des informations essentielles affectant la souveraineté nationale, les constitutions et l'héritage national. Le prochain événement de l'ICNSA est prévu en avril 2020. Veuillez nous contacter à l'adresse InvitationRequest@ICNSA.org .

