オランダ、ハーグ発, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国際国家安全保障顧問連合 (ICNSA: The International Coalition of National Security Advisors’) は、国会ニュースルームのWandelganger Nieuwspoortで2020年2月20日より3日間、発足会議を開催した。会議では、オランダ首相が毎週恒例の演説を実施した。セッションでは国家安全保障、国家主権、文化財保護をテーマに、デイビッド・ピント教授 (Prof. Dr. David Pinto)、ジャン・ラブリーク (Jean Labrique)、ハルム・フルネンデイク (Harm Groenendojk)、トワネ・マンダース (Toine Manders) などの講演者のほか、基調講演者としてサマン・セネヴィラトゥナ (Saman Seneviratne) を迎えた。このセッションは、オランダ国民党のピーター・ファン・デル・フェルデン (Peter van der Velden) が主催した。ICNSA行動主義委員会議長のダニエル・ゲリッツェン (Daniël Gerritsen) とこの活動に刺激を受けた政治家が、イベントのモデレーターを務めた。イベントプログラムを参照されたい。



2つめのセッションはホーフトドルプで開催され、海上安全保障を主題に、ロイヤル・マリーナ・ヨット・グループ (RMYG: Royal Marina Yacht Group) 社長のオリバー・ウェマイヤー (Oliver Vehmeier) が参加した。ウェマイヤーは、国際開示法の法令遵守、沿岸警備、国際水域の航海、プライバシー、海賊、国家安全保障に対する海上での脅威に関するセッションに学識者として参加したが、船舶から娯楽、個人の安全まで、RMYGの幅広い体験を提供した。

3つめのセッションはロッテルダムで開催され、ユダヤ - キリスト教価値保存基金 (EPJCV: Endowment for the Preservation of Judeo Christian Values) が主導して、政策の変更による保護活動の推進と、胎児から終末医療までを保護する法制度の変更ついて取り上げた。ゲリッツェンによると、EPJCVは、キリスト教教会と協力して、ハバッド・フレボランド (Chabad Flevland) とエマニュエル・カーク (Emanuël Kerk) のリーダーシップのもと、ユダヤ - キリスト教イベント「イスラエル - ホロコーストから復活まで (From Holocaust to Resurrection of Israel)」を開催した。

オランダでのセッションに続き、米国ロサンゼルスで特別セッションが開催された。このセッションでは、民間、軍事、政府レベルで技術顧問として活動するサイバーセキュリティエキスパートのケネス・デイビス (Kenneth Davis) が主にアナリストを務めた。デイビスは、ケーススタディ1として、ロッテルダム青少年保護施設により保護されたゲリッツェンの息子の例を取り上げた。デイビスは、保安官代理を数年間務めた経歴を持ち、現在の訴訟について実践的な知識がある。「匿名のインターネット投稿や中傷により、サマン・セネヴィラトゥナの品位は攻撃され、ビジネス上および個人としての彼の名声は台無しにされました」と、訴訟を引き合いにデイビスは述べている。

メルビン・アヴァンザド (Melvin Avanzado)、弁護士および社会正義擁護者。ICNSA弁護基金代理人として、弁護士のアヴァンザドが選ばれた。

ICNSA は、国家主権、憲法、国家遺産に影響する重要な情報を研究、啓蒙、分析、発信する国家安全保障顧問、政治家、研究者、政策顧問による協力的な連合である。次回のICNSAイベントは、2020年4月に予定されている。詳細は InvitationRequest@ICNSA.org まで問い合わせされたい。

