DEN HAAG, Holanda, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A conferência inaugural de 3 dias da International Coalition of National Security Advisors (ICNSA) teve início em 20 de fevereiro de 2020 no Wandelganger Nieuwspoort, redação do Parlamento e onde o Primeiro-Ministro da Holanda faz seu discurso semanal. A sessão abordou a Segurança Nacional, Soberania e Preservação do Patrimônio com os palestrantes Prof. Dr. David Pinto, Jean Labrique, Harm Groenendojk, Toine Manders e Saman Seneviratne, o palestrante principal. Peter van der Velden, do Partido Popular dos Países Baixos, foi o anfitrião. Daniël Gerritsen, presidente da Comissão de Ativismo da ICNSA e um político inspirador moderou o evento. Programa do evento.

A segunda sessão realizada em Hoofddorp, foi dedicada à segurança marítima, com a participação de Oliver Vehmeier, presidente do Royal Marina Yacht Group (RMYG). O RMYG proporciona uma experiência total da embarcação para entretenimento à segurança pessoal, disse Vehmeier, que foi um colaborador convidado na sessão sobre Conformidade com as leis marítimas internacionais, Guarda Costeira, sobre a navegação em águas internacionais, privacidade, piratas e ameaças marítimas à segurança nacional.

A terceira sessão em Roterdã, liderada pela Endowment for the Preservation of Judeo Christian Values (EPJCV), representada por Seneviratne, promove a preservação através de mudanças de políticas e mudanças nas leis que protegem os nascituros até o fim da vida. EPJCV que promove eventos cristãos judaicos: "Do Holocausto à Ressurreição de Israel", liderado por Chabad Flevland e Emanuël Kerk, em colaboração com igrejas cristãs, disse Gerritsen.

Após as sessões na Holanda, uma sessão especial foi realizada em Los Angeles, Estados Unidos, onde o especialista em cibersegurança Kenneth Davis foi o principal palestrante sobre o assunto que envolve as áreas civil, militar e governamental. Davis usou o filho de Gerritsen que foi removido pela Proteção da Juventude de Roterdã como o primeiro estudo de caso. Davis, ex-delegado de política, tem vários anos de conhecimento sobre litígios atuais: “A Integridade de Saman Seneviratne foi atacada por meio de postagens anônimas e calúnias na internet que visaram destruir a empresa e a reputação pessoal", disse Davis citando os litígios.

Melvin Avanzado, Advogado e Defensor de Justiça Social. O advogado Avanzado foi selecionado para proclamar o Fundo de Defesa Jurídica da ICNSA.

A ICNSA é uma coalizão colaborativa de consultores de Segurança Nacional, políticos e pesquisadores que pesquisam, educam, analisam e disseminam informações vitais que afetam a soberania nacional, as constituições e o patrimônio nacional. O próximo evento da ICNSA está programado para abril de 2020. Contate InvitationRequest@ICNSA.org .

