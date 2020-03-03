荷兰海牙, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际国家安全顾问联盟（ICNSA）第一次3日会议于2020年2月20日在荷兰首相每周发表演讲的议会新闻发布室Wandelganger Nieuwspoort召开。会议主题为国家安全、主权和文化遗产保护，主讲人有David Pinto博士教授、Jean Labrique、Harm Groenendojk、Toine Manders和Saman Seneviratne。主持人为荷兰人民党的Peter van der Velden。一位鼓舞人心的政治家、ICNSA行动委员会主席Daniël Gerritsen协调了此次活动。详情请参阅活动计划。



第二次会议在霍夫多普举行，主题为海上安全，Royal Marina Yacht Group（RMYG）总裁Oliver Vehmeier参加了此次会议。Vehmeier表示，RMYG提供从船舶到娱乐再到个人安全的全面体验。他是“遵守国际海事法律、海岸警卫队、国际水域航行、隐私、海盗和国家安全海上威胁”研讨会的嘉宾撰稿人。

在鹿特丹举行的第三次会议由以Seneviratne为代表的犹太基督教价值保护基金会（EPJCV）主导，通过改变从胎儿直到临终治疗的政策和法律来促进保护。Gerritsen表示，EPJCV积极促进犹太基督教“从大屠杀到重建以色列”活动，此项活动由Chabad Flevland和Emanuël Kerk联合多个基督教教堂举行。

在荷兰进行几次会议后，美国洛杉矶举行了一次特别会议，从事民用、军事和政府层面工作的网络安全专家Kenneth Davis担任这次会议的主题专家，是这次会议的主要分析师。Davis以Gerritsen之子被鹿特丹青年保护组织除名一事作为第一案例研究。Davis曾担任副治安官，对当前诉讼有多年工作经验，Davis援引诉讼说： “Saman Seneviratne的诚信受到匿名网络发帖和诽谤的攻击，破坏了他的生意和个人声誉。”

律师及社会正义倡导者Melvin Avanzado 获选担任ICNSA法律辩护基金保护人。

ICNSA 是一个由国家安全顾问、政治家、研究员和政策顾问组成的协作联盟，他们研究、教育、分析和传播影响国家主权、宪法和国家历史遗产的重要信息。ICNSA的下一次活动计划于2020年4月举行。请联系 InvitationRequest@ICNSA.org 。

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