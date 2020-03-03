荷蘭登海格, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國家安全顧問國際聯盟（ICNSA）所舉行的首屆會議為期三天，已於 2020 年 2 月 20 日在荷蘭議會新聞編輯室 Wandelganger Nieuwspoort 開幕，荷蘭總理每週均於該地點發表講話。會議的主題是國家安全、主權和遺產保護，講者包括 David Pinto 教授、Jean Labrique、Harm Groenendojk、Toine Manders，以及主題演講者 Saman Seneviratne。荷蘭人民黨的 Peter van der Velden 擔任主持人。ICNSA 行動委員會主席 Daniël Gerritsen 和一位新晉政治家成為是次活動的討論會主持。詳情請參閱活動詳情。



第二個會議在霍夫多普舉行，專門討論海上安全問題，並邀得皇家碼頭遊艇集團（RMYG）總裁 Oliver Vehmeier 參加會議。作為國際海事法、海岸警衛隊合規、國際水域、私隱、海盜和海上威脅國家安全會議的特邀撰稿人 Vehmeier 說，RMYG 可提供從船舶到娛樂到人身安全的全面經驗。

第三個會議在鹿特丹舉行，由猶太人保護基督教價值基金會（EPJCV）帶領及由 Seneviratne 擔任代表，透過政策變化和法律修訂來促進保障未出生的嬰兒至生命終結治療。EPJCV 促進猶太基督教活動；Chabad Flevland 與 Emanuël Kerk 與基督教教會合作，題為「從大屠殺到以色列的複活」。

在荷蘭會議後，一場特別會議亦在美國洛杉磯舉行，其中邀請了網絡安全專家 Kenneth Davis 為主題專家，他曾是涉及民事、軍事和政府層面分析的關鍵分析師。Davis 以 Gerritsen 之子被鹿特丹青年保護組織免職作為第一個研究案例。Davis 亦曾是前副司法長官，對目前的訴訟過程擁有多年實際工作知識，他引用訴訟時說：「Saman Seneviratne 的誠信受到匿名互聯網發文誹謗和攻擊，從而破壞了他的業務和個人聲譽。」

Melvin Avanzado 是律師和社會正義倡導者。Avanzado 律師已被選為 ICNSA 的法律辯護基金保薦人。

ICNSA 是由國家安全顧問、政治家、研究員和政策顧問組成的合作聯盟，他們合力研究、教育、分析和傳播影響國家主權、憲法和國家遺產等重要資訊。下一次 ICNSA 活動計劃於 2020 年 4 月舉行。請聯絡 InvitationRequest@ICNSA.org 。

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