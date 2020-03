Le partenariat avec le principal fournisseur mondial d’ IT unifiée facilite l'accès aux solutions mobiles qui permettent d’améliorer l'efficacité et la productivité de la Supply Chain.



Växjö, Suède, 3 mars 2020 * * * JLT Mobile Computers, l'un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour les environnements exigeants, a annoncé aujourd'hui que la société avait rejoint le programme Ivanti Supply Chain Partner. À l'avenir, les clients de JLT pourront, encore plus, améliorer l'efficacité de leur Supply Chain ainsi que la productivité de leurs opérateurs, grâce à diverses solutions de mobilité d'entreprise proposées par Ivanti.

En tant que précurseur dans le domaine des ordinateurs durcis depuis plus de 25 ans, JLT propose une large gamme de terminaux, tablettes et ordinateurs de poche de hautes performances, ainsi que des services d'assistance, de maintenance et de solutions complètes. Les ordinateurs durcis JLT sont utilisés dans des secteurs tels que l'entreposage, la fabrication, le transport, le portuaire, l'agriculture, l'exploitation minière et dans tous autres environnements exigeants.

Depuis trois décennies, Ivanti Supply Chain fournit des solutions mobiles pour améliorer l'efficacité logistique et la productivité des opérateurs. Innovateur et pionnier dans la gestion des « devices » clés pour l’entreprise, des infrastructures sans fil, dans l'émulation de terminaux, la voix et les logiciels de développement d'applications mobiles, Ivanti Supply Chain aide les organisations à tirer le meilleur parti de la technologie en entrepôt et dans toute la Supply Chain afin d’améliorer les livraisons sans modifier l’infrastructure Back End.

« L’émulateur Telnet de terminal d’Ivanti Supply Chain est plus utilisé que tout autre dans les appareils mobiles », a déclaré Eric Miller, PDG de JLT Mobile Computers USA. « Pour les clients passants de systèmes existants à des plates-formes d'exploitation modernes sur les ordinateurs JLT, les solutions Ivanti Supply Chain facilitent la migration de leurs écrans Telnet ou de leurs applications Web vers Windows 10 ou Android. Les écrans, à l’épreuve du terrain, ont un nouveau look, fonctionnent beaucoup mieux et les utilisateurs adorent l'interface logicielle qui est familière et intuitive. »

La participation de JLT au programme Ivanti Supply Chain Partner permet aux clients de tirer pleinement parti de leur investissement dans les terminaux embarqués et les ordinateurs mobiles de pointe de JLT en migrant et en modernisant les applications et leur système de gestion. Ivanti Velocity TE et Industrial Browser facilitent l'intégration des écrans Telnet ou des applications Web existantes sur les plates-formes mobiles modernes. Ivanti Speakeasy fournit un moyen rapide et facile d'ajouter de la voix à n'importe quelle application. Ivanti Avalanche est un système éprouvé de gestion des appareils mobiles, et son outil de persistance des sessions, empêche la rupture des connexions Telnet dans les zones de faible couverture.

Les clients JLT pourront choisir parmi les nombreuses solutions de gestion, de migration et d’amélioration de la productivité d’Ivanti pour leur matériel JLT certifié « Ivanti Supply Chain ». Ce qui les aidera à atteindre leurs objectifs commerciaux, leurs plans de migration et leurs engagements à fournir à leur personnel des applications propres, modernes, ergonomiques et faciles à utiliser avec un minimum de formation.

Pour en savoir plus sur les ordinateurs mobiles de JLT, ainsi que sur les produits, services et solutions, visitez le site www.jltmobile.com.

Demandes de renseignements Contact Presse JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, PDG Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

