La partnership con il fornitore leader nelle soluzioni IT unificate favorisce l'accesso a diverse soluzioni di abilitazione mobile che aumentano l'efficienza e la produttività della Supply Chain.



Växjö, Svezia, 3 Marzo 2020 * * * JLT Mobile Computers, produttore e fornitore leader di terminali veicolari affidabili per gli ambienti di lavoro più ostili, ha annunciato che l'Azienda è entrata a far parte del programma partner di Ivanti Supply Chain. D’ora in avanti, i clienti JLT avranno così accesso ad opportunità di incremento nell'efficienza all’interno della Supply Chain e nella produttività degli operatori, grazie alla vasta gamma di soluzioni di mobilità aziendale offerte da Ivanti.

Pioniere nel campo dei device rugged da oltre 25 anni, JLT offre un'ampia gamma di terminali veicolari ad alte prestazioni, tablet e palmari, oltre a servizi completi di assistenza, manutenzione e consulenza. I terminali rugged di JLT possono essere utilizzati in diversi settori: magazzini logistici, di produzione, trasporti, porti, agricoltura, miniere e altri ambienti gravosi.

Ivanti Supply Chain fornisce da oltre trent'anni soluzioni di mobilità per migliorare l'efficienza all’interno della Supply Chain e la produttività degli operatori. Innovatore all’avanguardia nella gestione dei dispositivi, gestione dell'infrastruttura wireless, emulazione terminale, abilitazione vocale o sviluppo di applicazioni mobili, Ivanti Supply Chain aiuta le organizzazioni ad implementare tecnologie moderne all’interno dei loro magazzini logistici, e lungo tutta la catena di montaggio per migliorare i risultati senza il rischio di alterare i sistemi di backend.

“Il client Telnet per emulazione terminale di Ivanti Supply Chain è il più diffuso nel mondo dei dispositivi mobili,” ha dichiarato Eric Miller, CEO di JLT Mobile Computers USA. “Per gli utenti che passano da sistemi tradizionali a moderne piattaforme operative su terminali JLT, le soluzioni di Ivanti Supply Chain agevolano la migrazione degli schermi Telnet, o delle applicazioni web esistenti, a Windows 10 o Android. Gli schermi collaudati sul campo assumono così una nuova estetica elegante, funzionano molto meglio e hanno un'interfaccia software intuitiva e molto apprezzata dagli operatori.”

La partecipazione di JLT al programma Partner di Ivanti Supply Chain agevola gli utenti a sfruttare appieno il loro investimento nei terminali veicolari e nei dispositivi mobili di JLT, migrando e aggiornando le loro applicazioni ed i sistemi di gestione software. Ivanti Velocity TE e Industrial Browser semplificano la migrazione di schermi Telnet e applicazioni web esistenti su piattaforme mobili moderne. Ivanti Speakeasy offre una soluzione semplice e veloce per dare voce a qualsiasi applicazione. Ivanti Avalanche è un sistema consolidato per la gestione di dispositivi mobili. Session Persistence Server previene l'interruzione delle connessioni Telnet in aree con scarsa copertura.

I clienti JLT saranno in grado di scegliere tra le diverse soluzioni di gestione, migrazione ed incremento della produttività di Ivanti per i loro dispositivi JLT certificati da Ivanti Supply Chain. Questa parnertship aiuterà i clienti a realizzare i loro obiettivi di business, piani di migrazione e rispettare l'impegno di fornire alla forza lavoro App pulite, moderne, ergonomiche e facili da usare, con esigenze minime di aggiornamento professionale.

Per saperne di più su JLT Mobile Computers e sui suoi prodotti, servizi e soluzioni, visita il sito www.jltmobile.com.

Domande dei lettori Contatto stampa JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com



monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Su JLT Mobile Computers

Affidabili le prestazioni, minore lo stress. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per ambienti lavorativi esigenti. Venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni di esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. La JLT opera a livello globale dagli uffici in Svezia e negli Stati Uniti, supportata da una rete estesa di soci di vendita nei mercati locali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e la quota è stata aggiunta al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommision AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com

Allegato