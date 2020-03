BOSTON, March 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RightHand Robotics (RHR), ein führender Anbieter für autonome Kommissionierungsroboter, startet mit der Gründung eines Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsbüros in Frankfurt seine Expansion in Europa. Mit mehreren in Europa ansässigen Kunden und Partnern wird die deutsche RHR-Niederlassung das Geschäft des Unternehmens stärken. So kann es seine Präsenz auf dem wachsenden Markt und seinen Kundenstamm in der Region weiter ausbauen.



Jon Schechter wurde aufgrund seiner umfassenden Erfahrung mit Fulfillment-Lösungen der nächsten Generation als Head of Europe ernannt und wird die deutsche Niederlassung von RHR leiten. Als Teil von Kiva Systems und Amazon Robotics hat Schechter zehn Jahre lang Fulfillment-Roboterzentren für den E-Commerce und den Einzelhandel entwickelt. Zu seinen Erfahrungen in diesen Unternehmen gehört der größte Schwarmeinsatz der Branche, der 1.700 Roboter und Roboteraufzüge umfasst, an deren Patenten er beteiligt ist.

„RightHand analysiert bereits seit einigen Jahren die Marktchancen und trifft sich mit Interessenten und potenziellen Partnern in Europa“, so Schechter. „Viele europäische Unternehmen verwalten ihre Lager bereits mit Behälter-Systemen, die mit RightPick, unserer Lösung zur Stückkommissionierung, automatisiert werden können. Wir freuen uns sehr, unser Geschäft offiziell auszuweiten, um unsere derzeitigen Kunden und Partner dort besser zu unterstützen, und ich freue mich auf zusätzliche Interessenten, die sich gern direkt an mich wenden können.“

Manfred Preiss, Experte für die Integration von Logistikrobotern und die Supply-Chain-Branche mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, fügt hinzu: „Stückkommissionierung durch Roboter wird in Lagerhäusern in ganz Europa enorme Auswirkungen haben, und ich bin begeistert, dass RightHand Robotics, ein führender Anbieter in diesem Bereich, in Europa Fuß fasst. Ihre beeindruckende Automatisierungslösung verschafft Einzelhändlern einen klaren Vorteil bei der Implementierung moderner Auftragsabwicklungsstrategien, um Veränderungen im Konsumverhalten zu bewältigen, wie z. B. ein rasches Wachstum bei der Nutzung von mobilen Geräten oder die Erwartung, dass ein breites Produktsortiment noch am selben Tag geliefert werden kann.“

„Die Erfahrung von Jon bei Amazon verschafft ihm einen einzigartigen Vorteil bei der Entwicklung von Vertriebs- und Partnerschaftsmöglichkeiten für das Unternehmen“, so Larry Chin, Head of Sales bei RightHand Robotics. „Durch seine Geschäftskompetenz werden sich im Einzelhandel und E-Commerce viele Türen für RightHand öffnen – das wird uns helfen, unser Unternehmen, unsere Marke und unser Produkt zu etablieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jon, um den Umsatz in Europa zu steigern und unsere Stellung weiter zu festigen.“

Schechter hat einen MBA der Harvard Business School und einen B. Sc. in Mechanical Engineering mit einem Schwerpunkt auf Management Science vom Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Die Ankündigung erfolgt in Verbindung mit der LogiMAT 2020 , die vom 10. bis 12. März in Stuttgart, stattfindet, wo RHR seine RightPick-Lösung an Stand EO45 am Osteingang vorführen wird. RHR wird auch auf der MODEX 2020 vertreten sein, die vom 9. bis 12. März in Atlanta, Georgia, stattfindet und an Stand Nr. 9826 in der Halle „Fulfillment and Delivery Solutions“ ausstellen. Wenn Sie bei einer der beiden Veranstaltungen einen Termin vereinbaren möchten, besuchen Sie die Veranstaltungsseite von RHR oder senden Sie eine E-Mail an info@righthandrobotics.com .

Über RightHand Robotics

RightHand Robotics (RHR) hat eine datengestützte intelligente Kommissionierungsplattform entwickelt, die eine flexible und skalierbare Automatisierungslösung für eine planbare Auftragsabwicklung ermöglicht. Die softwaregesteuerte und hardwaregestützte modulare Lösung kann für jede Kommissionierungsumgebung angepasst werden und sorgt für eine zuverlässige Auftragsabwicklung in wachsenden Branchen wie Elektronik, Bekleidung, Lebensmittel, Pharmazeutik. RHR wurde 2015 von einem Team aus Wissenschaftlern des Harvard Biorobotics Lab, des Yale GRAB Lab und des MIT gegründet, das im Rahmen der DARPA Challenge ausgezeichnet wurde. Das Team möchte intelligente Greiftechnologie, die maschinelles Sehen und anwendungsorientiertes maschinelles Lernen nutzt, auf Herausforderungen in der Praxis übertragen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den USA in der Nähe von Boston, Massachusetts, mit Niederlassungen in Tokio, Japan und Frankfurt, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.righthandrobotics.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn .

