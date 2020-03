BUFFALO, N.Y., 03 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe CTG (symbole NASDAQ : CTG), un des leaders dans la fourniture de solutions et de services de technologies de l’information (IT) en Amérique du Nord et en Europe, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de StarDust, un leader spécialisé des tests et de l’assurance qualité pour les services numériques, basé à Marseille, en France, et qui exerce des activités à Montréal, au Canada.



Les principales raisons de cette transaction :

une présence accrue de CTG sur le marché à forte croissance des tests ;

une solution de test plus flexible et plus rapide grâce au crowdtesting, que CTG pourra exploiter pour élargir sa clientèle actuelle ;

un ancrage sur le marché français du testing et des capacités accrues en la matière aux États-Unis et au Canada ;

un chiffre d’affaire annualisé d’environ 7 millions de dollars américains supplémentaires ; et

une incidence immédiate prévue sur les résultats d’exploitation, hors coûts connexes à l’acquisition habituels.

En France et au Canada, StarDust est une entreprise spécialisée dans les prestations de tests et d’assurance qualité pour les services numériques. La société propose un éventail complet de services de tests, notamment des tests fonctionnels, des tests localisation, des tests opérationnels, des tests environnementaux et des tests de régression, ainsi qu’une offre de benchmark d’application. Elle utilise une approche de service flexible qui s’appuie tant sur des testeurs en laboratoire ou en régie chez les clients, que via une communauté distante de testeurs professionnels. La société se distingue par sa capacité à combiner les approches. Les services de StarDust couvrent l’ensemble des services numériques : sites Internet, logiciels, applications mobiles et l’Internet des objets/objets connectés. Depuis sa création il y a neuf ans, l’entreprise a adressé plus de 200 clients issus de différentes industries, avec pour objectif de réduire les risques de disfonctionnements techniques lors de la mise sur le marché d’un nouveau service (site e-commerce, application mobile, …) tout en optimisant la satisfaction des utilisateurs.

« Les services proposés par StarDust viennent compléter l’offre actuelle de CTG dans ce domaine et nous permettent d’élargir le portefeuille de services que nous proposons aux clients qui ont des besoins de plus en plus complexes en matière de testing. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe CTG pour déployer des solutions de test globales, en France mais aussi en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. En France particulièrement, l’acquisition de StarDust soutiendra la croissance dans le domaine des tests de services mobiles, un domaine clé pour CTG France.

À ce jour, CTG et StarDust ont un nombre limité de clients communs, ce qui laisse place à d’importantes opportunités de vente croisée. » a déclaré Filip Gydé, président-directeur général du groupe CTG.

« Plus important encore, grâce à la plateforme de crowdtesting développée par StarDust, CTG disposera désormais d’une offre unique qui nous donnera un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des testeurs situés dans le monde entier, avec une grande diversité d’expérience et de compétences techniques, de langues parlées et avec une multitude de terminaux différents. CTG pourra se différencier de manière significative de ses plus importants concurrents en offrant à ses clients un délai de traitement plus rapide et des solutions de testing plus flexibles et moins coûteuses. »

« Augmenter notre part du marché des tests en Europe et renforcer notre présence sur le marché nord-américain, où nous venons de commencer notre première initiative de testing en février, contribuent largement à la stratégie de croissance de CTG. Nous avons récemment nommé Pieter Vanhaecke au poste de directeur mondial des tests, pour mener à bien ce programme. Dans le cadre de l’intégration de StarDust, nous nous appuierons sur les laboratoires de tests en France et au Canada pour améliorer encore l’efficacité de nos projets au sein de toute l’organisation. » conclut Filip Gydé.

Aujourd’hui l’acquisition est finalisée, les fondateurs et l’équipe de direction de StarDust restent au sein de CTG afin de garantir la continuité des services. Ils travailleront également en étroite collaboration avec les équipes de direction en Europe et en Amérique du Nord pour veiller à l’intégration naturelle aux activités de CTG.

« C’est une étape importante dans l'histoire de StarDust qui va apporter à notre entreprise et ses employés, à notre communauté de testeurs et à nos clients, de nombreuses possibilités. Combinée aux solutions de testing proposées par CTG, notre approche hybride des tests offre de nombreuses possibilités intéressantes pour développer l'entreprise », a déclaré Delphine Guyot-Giler, PDG de StarDust, Canada, et co-fondatrice.

« Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec les équipes de CTG pour déployer nos services au niveau du groupe dans de nombreux autres secteurs et marchés », a déclaré François Joseph Viallon, PDG de StarDust France, et co-fondateur.

La transaction, réglée au comptant, est estimée à environ 4,85 millions de dollars américains, hors liquidités et potentiels earn-outs, pour un chiffre d’affaire annualisé de StarDust d’environ 7 millions de dollars. CTG a financé ce montant par un prélèvement sur ses lignes de crédits déjà accordées.

« StarDust marque notre troisième acquisition qui élargit et renforce les services que nous fournissons à nos clients. Nous continuerons à l’avenir à réaliser de petites acquisitions qui nous assurent une meilleure implantation sur des marchés, nouveaux ou existants, en Amérique du Nord et en Europe, dans le cadre de notre stratégie de croissance. » a conclu M. Gydé.

À propos de CTG

Depuis sa création en 1966, CTG a acquis une réputation de réactivité et de fiabilité, deux caractéristiques qui nos distinguent de nos concurrents d’après nos clients. Aujourd’hui, nous proposons des solutions complètes en matière d’IT, de technologie et de solution business capables de relever les défis majeurs que rencontrent nos clients qui œuvrent dans des industries à forte croissance en Amérique du Nord et en Europe. CTG, qui a depuis longtemps prouvé sa fiabilité, entretient avec ses clients une relation de confiance et durable qui lui permet d’élaborer une vision stratégique capable d’optimiser les investissements et l’avantage concurrentiel de ses clients. Le groupe exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Inde. Des nouvelles et d’autres informations importantes sont régulièrement publiées sur le site du groupe à l’adresse www.ctg.com .

À propos de StarDust

StarDust est une entreprise leader en matière de crowdtesting et de QA pour les services numériques, dont le siège social se situe en France et qui exerce des activités à Montréal, au Canada. La société propose des services de tests d’acceptation (UAT) et d’assurance qualité (QA) conçus pour permettre le lancement de services numériques et améliorer l’expérience des utilisateurs. Ces services sont fournis par des testeurs en régie ou laboratoire, ou une communauté de testeurs. Les services de StarDust couvrent l’ensemble des services numériques : sites Internet, logiciels, objets connectés et applications mobiles. Son portefeuille de services inclut : du conseil, des tests fonctionnels, des tests opérationnels, des tests environnementaux, des tests de régression et des tests multilingues et des tests d’accessibilité. La société propose aussi une offre de benchmark d’application & un service de bug bounty fonctionnel. De plus amples informations concernant StarDust sont disponibles à l’adresse www.stardust-testing.com .

Déclaration de sphère de sécurité

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales applicables en matière de valeurs mobilières, et comprend de manière générale des mots comme « penser », « prévoir », « souhaiter », « anticiper », « estimer » et d’autres expressions similaires. L’entreprise ne peut garantir la réalisation d’aucun résultat ou événement, actuel ou à venir, mentionné dans ces déclarations. Les déclarations prospectives reflètent l’opinion de l’entreprise à la date actuelle et ne peuvent être considérées comme reflétant l’opinion de l’entreprise après la date de publication du présent communiqué. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des perspectives, orientations, attentes et autres déclarations prospectives du fait de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité de professionnels qualifiés pour l’entreprise, la concurrence intrabranche, nationale et étrangère, pour les clients et les talents, y compris le personnel technique, de vente et de gestion, un pouvoir de négociation accru des clients importants, la capacité de l’entreprise à protéger les données confidentielles des clients, la perte partielle ou totale du revenu que l’entreprise génère via International Business Machines Corporation (IBM) et/ou SDI International (SDI), la capacité à intégrer les entreprises acquises et à conserver les clients tout en réalisant les objectifs de réduction des coûts, l’incertitude quant à la mise en œuvre des projets de réduction des coûts par les clients, l’impact d’éventuelles réformes et initiatives en matière de soins de santé, l’équilibre entre la dotation en personnel et les solutions, le risque de change, les risques associés à l’exercice d’activités au sein de juridictions étrangères, les renégociations, l’annulation ou les violations contractuelles avec les clients, les fournisseurs, les sous-contractants ou d’autres parties, une modification de l’évaluation des logiciels immobilisés, l’impact des lois et réglementations gouvernementales actuelles et à venir, ainsi que l’abrogation ou la modification de ces dernières, qui affectent les solutions de technologie de l’information (IT) et le secteur du recrutement, les taxes et les activités de l’entreprise en particulier, l’industrie et les conditions économiques, notamment les fluctuations de la demande de services IT, le regroupement de concurrents ou de clients de l’entreprise, la nécessité de compléter ou de modifier nos services IT suite à de nouvelles offres dans l’industrie ou des modifications des exigences des clients en matière de produits et de solutions IT, les risques associés aux acquisitions, les effets néfastes d’actions entreprises par des actionnaires activistes et d’autres facteurs impliquant le risque et l’incertitude notamment ceux énumérés dans les rapports déposés par l’entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission à la date du présent document. Ces déclarations prospectives doivent être lues à la lumière des informations de l’entreprise figurant dans le formulaire 10-K 2018 de l’entreprise, joint pour référence, et d’autres rapports pouvant être soumis de temps à autre à la Securities and Exchange Commission. L’entreprise n’assume aucune obligation concernant la mise à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

